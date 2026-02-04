Skyddad med en bastant ram och helt självförsörjande utan behov till eluttag är vår hetvatten högtryckstvätt HDS 1000 De Weed den optimala lösningen för mobil ogräsborttagning utan kemikalier. Med sin möjlighet till konstant leverans av 98-gradigt vatten är det möjligt att inte bara utföra ogräsbekämpning utan också desinficera och deaktivera virus och bakterier på alla tänkbara ytor som lekplatser, kundvagnar, soptunnor och liknande. Med ett högt vattenflöde på hela 250 liter i timman sköljer man dessutom lätt över stora ytor på kort tid.