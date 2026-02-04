Högtryckstvätt HDS 1000 De Weed
HDS 1000 De Weed är den perfekta lösningen för att bekämpa ogräs på ett miljövänligt sätt utan kemikalier. Kan även användas till desinficering.
Skyddad med en bastant ram och helt självförsörjande utan behov till eluttag är vår hetvatten högtryckstvätt HDS 1000 De Weed den optimala lösningen för mobil ogräsborttagning utan kemikalier. Med sin möjlighet till konstant leverans av 98-gradigt vatten är det möjligt att inte bara utföra ogräsbekämpning utan också desinficera och deaktivera virus och bakterier på alla tänkbara ytor som lekplatser, kundvagnar, soptunnor och liknande. Med ett högt vattenflöde på hela 250 liter i timman sköljer man dessutom lätt över stora ytor på kort tid.
Egenskaper och fördelar
Ökad rengöringsförmåga tack vare hetvatten
- Oändliga variationsmöjligheter av fuktnivå från ånga till hetvattenstråle direkt på maskinen.
- Ångmängden kan justeras till alla rengöringsbehov enligt eget önskemål.
Maximal prestanda
- Högpresterande brännare med upprättstående värmeslinga och konstant tändning utan explosionsartad förbränning.
- Automatiskt brännarstopp vid låg vattennivå, överhettningsskydd.
Bränslesnål, dieseldriven förbränningsmotor
- Uppfyller kraven i avgasutsläppsnormen EU STEG V.
- Enkel start med elstart
Användarvänlig drift
- Varvtalen minskas automatiskt i standby-läge. Detta skyddar motorn och sparar energi.
- Tack vare den robusta rörformiga stålramen är kranlastning möjlig.
Specifikationer
Tekniska data
|Flödeshastighet (l/h)
|450 - 900
|Arbetstryck (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|Max. 98
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|5,6
|Munstycksstorlek
|048
|Bränsletank (l)
|34
|Drivning
|diesel
|Motorfabrikat
|Yanmar
|Motortyp
|L 100 V
|antal samtidiga användare
|1
|Mobil
|vagn
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|199,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|205
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Powermunstycke
- Servo Control
Standardutrustning
- Högtrycksslangens längd: 15 m
- Högtrycksslangens typ: Premiumkvalitet
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
- Skyddsram
- Elstart
- Robust stålram för lyft med kran
Användningsområden
- Effektiv, kemikaliefri och bekväm ogräsborttagning i offentliga miljöer