Den bekvämt lätta högtryckstvätten ProHD 400 kombinerar kraft med kompakthet och imponerar med utmärkt mobilitet. Den är mångsidig och konstruerad att användas i vertikal eller horisontell position. Maskinen har ett praktiskt extra handtag som gör den bekväm och enkel att lasta och transportera. Systemet för automatisk tryckavlastning på ProHD 400 skyddar komponenterna och förlänger maskinens livslängd. Det har även en positiv effekt på reparations- och underhållskostnader och ser till att högtryckssplohandtaget blir väsentligt mycket mer lättanvänt och att användningen blir bekvämare. Axialpumpen med tre kolvar har ett cylinderhuvud i mässing och fungerar extremt pålitligt. Den smarta tillbehörsförvaringen består av ett munstycksfack, skruvkopplingar för ytrengöringsmedel samt en gummirem för att fästa högtrycksslangen. Det finns även ett praktiskt teleskopdraghandtag som gör förvaring och transport enklare och sparar utrymme.