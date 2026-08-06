Högtryckstvätt Högtryckstvätt Pro HD 400
Pro HD 400 är ett kompakt kraftpaket som håller professionell kvalitetsnivå. Maskinen lämpar sig för såväl horisontell som vertikal drift och är väldigt mobil. Med cylinderhuvud i mässing, bärhandtag och automatisk tryckavlastning.
Den bekvämt lätta högtryckstvätten ProHD 400 kombinerar kraft med kompakthet och imponerar med utmärkt mobilitet. Den är mångsidig och konstruerad att användas i vertikal eller horisontell position. Maskinen har ett praktiskt extra handtag som gör den bekväm och enkel att lasta och transportera. Systemet för automatisk tryckavlastning på ProHD 400 skyddar komponenterna och förlänger maskinens livslängd. Det har även en positiv effekt på reparations- och underhållskostnader och ser till att högtryckssplohandtaget blir väsentligt mycket mer lättanvänt och att användningen blir bekvämare. Axialpumpen med tre kolvar har ett cylinderhuvud i mässing och fungerar extremt pålitligt. Den smarta tillbehörsförvaringen består av ett munstycksfack, skruvkopplingar för ytrengöringsmedel samt en gummirem för att fästa högtrycksslangen. Det finns även ett praktiskt teleskopdraghandtag som gör förvaring och transport enklare och sparar utrymme.
Egenskaper och fördelar
Spara tid och möda: Spolhandtaget EASY!Force för högtryck och EASY!Lock snabbkopplingar.Äntligen – rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
MobilExtra bärhandtag för enkel lastning och transport. Kompakt konstruktion och minimal vikt.
FlexibelFör vertikal och horisontell drift. Separat förvaringsplats för spolhandtaget. Maximal stabilitet vid horisontell drift.
Robust kvalitet
- Det automatiska tryckavlastningssystemet skyddar högtryckskomponenter och förbättrar hållbarheten.
- Högkvalitativt topplock i mässing.
Praktisk tillbehörsförvaring
- Skruvfäste (M 18 x 1,5) för förvaring av ytrengörare direkt på maskinen.
- Gummiband för att fästa högtrycksslangen
- Praktisk upplindning av strömsladden på bärhandtaget.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|500
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 60
|Arbetstryck (bar/MPa)
|130 / 13
|Max. tryck (bar/MPa)
|170 / 17
|Effekt (kW)
|2,3
|Elkabel (m)
|5
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|21,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|23,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|351 x 312 x 904
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Sprutlans: 840 mm
Standardutrustning
- Start-/stoppautomatik
Tillbehör
Rengöringsmedel
Högtryckstvätt Pro HD 400 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.