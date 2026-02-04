HD 20/15-4 Cage Plus är en trefas kallvattenstvätt för mycket vattenintensiva rengöringsarbeten inom jordbruks- och byggnadssektorn som klarar dagligt bruk. En vevaxelpump med vattenflöde på upp till 2000 l/tim och ett tryck på 150 bar, ger överlägsen rengöringsprestanda. Maskinen är lämplig för stora stall, stenbrott, krossanläggningar, markarbeten eller schaktning bland annat för att den har pneumatiska däck för enkel manövreringsförmåga och ojämnt underlag. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd. Dessutom ingår rotojetmunstycke.