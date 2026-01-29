Högtryckstvätt HD 6/15 M
HD 6/15 M mobil högtryckstvätt med 3-cylindrig axialkolvpump. Kompakt, pålitlig maskin med hög rengöringsprestanda och energieffektivit för daglig användning.
Vår mobila, ouppvärmda högtryckstvätt HD 6/15 M levereras redan som standard med många innovativa utrustningsdetaljer för ett säkert och bekvämt arbete. Den automatiska tryckavlastningen skyddar högtryckskomponenterna mot belastning i standbyläge. EASY!Force spolhandtaget utnyttjar rekylkraften från högtrycksstrålen för att eliminera den kraft användaren behöver för att hålla emot. EASY!Lock-snabbkopplingar möjliggör hantering som är fem gånger snabbare än konventionella skruvkopplingar, utan att kompromissa med vare sig robusthet eller livslängd. Maskinen kan användas både stående och liggande för största tänkbara flexibilitet. Den robusta axialpumpen med tre kolvar och cylinderhuvud av mässing ökar rengöringseffekten och energieffektiviteten med runt 20 %. Många möjligheter för undanstuvning och förvaring av tillbehör så att de skyddas vid transport och en mycket servicevänlig maskinkonstruktion sätter pricken över i:et för den avancerade högtryckstvätten HD 6/15 M.
Egenskaper och fördelar
Utrustning av hög kvalitetAutomatisk tryckavlastning för att skydda komponenterna och förlänga deras livslängd. Kraftfull, 2-polig, luftkyld elmotor. Topplock i mässing av hög kvalitet.
Flexibel användningKonstruerad för stående och liggande drift. Maximal stabilitet i horisontell drift då hjulen inte rör vid marken.
Utmärkt mobilitetSkjuthandtaget kan dras in med en knapptryckning, vilket ökar maskinens kompakthet och minskar utrymmesbehovet. Problemfri förvaring i servicefordon. Integrerade förvaringsalternativ minskar uppställningstiden.
Smart förvaring av tillbehör
- Fäste för att fixera skummunstycket.
- EASY!Lock TR20 låter powermunstycket eller en ytrengörare förvaras direkt på maskinen.
- Praktiskt munstyckesfack för att förvara det roterande munstycket.
Enkel service
- Enkel åtkomst till topplocket när maskinens botten öppnas.
- Snabb åtkomst till eldosa genom enkel borttagning av hölje.
- Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet.
Effektiva och tidsbesparande lösningar
- Smidigt EASY!Force-spolhandtag.
- EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
Ökad energieffektivitet
- Nyligen framtagen trecylindrig axialkolvpump som har väsentligen minskade flödes- och tryckförluster.
- 20 procents ökning i rengöringsprestanda och energieffektivitet.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|560
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. tryck (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Effekt (kW)
|3,1
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|3/4″
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|28,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|32
|Mått (L × B × H) (mm)
|400 x 455 x 700
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force
- Sprutlans: 840 mm
- Powermunstycke
Standardutrustning
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Högtrycksslangens typ: Premiumkvalitet
- Start-/stoppautomatik
Videos
Användningsområden
- Idealisk för byggnadsentreprenörer, hantverkare, leverantörer av byggnadstjänster och lokala myndigheter