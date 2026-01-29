Vår mobila, ouppvärmda högtryckstvätt HD 6/15 M levereras redan som standard med många innovativa utrustningsdetaljer för ett säkert och bekvämt arbete. Den automatiska tryckavlastningen skyddar högtryckskomponenterna mot belastning i standbyläge. EASY!Force spolhandtaget utnyttjar rekylkraften från högtrycksstrålen för att eliminera den kraft användaren behöver för att hålla emot. EASY!Lock-snabbkopplingar möjliggör hantering som är fem gånger snabbare än konventionella skruvkopplingar, utan att kompromissa med vare sig robusthet eller livslängd. Maskinen kan användas både stående och liggande för största tänkbara flexibilitet. Den robusta axialpumpen med tre kolvar och cylinderhuvud av mässing ökar rengöringseffekten och energieffektiviteten med runt 20 %. Många möjligheter för undanstuvning och förvaring av tillbehör så att de skyddas vid transport och en mycket servicevänlig maskinkonstruktion sätter pricken över i:et för den avancerade högtryckstvätten HD 6/15 M.