Pålitlig och kraftfull, kompakt och mobil: Vår ouppvärmda högtryckstvätt HD 7/17 M med trefasmotor kombinerar lång livstid, enkel service, maximal flexibilitet och bekvämt arbete i en högeffektiv apparat som är konstruerad för stående och liggande användning. EASY!Force spolhandtag för högtryck, som använder rekylkraften från högtrycksstrålen för att minska kvarhållningskraften till noll, och EASY!Lock-snabbkopplingar för upp till fem gånger snabbare hantering jämfört med traditionella anslutningar utan någon negativ inverkan på robusthet och tålighet, för att garantera problemfritt arbete och tidsbesparingar vid uppställning och demonterad. Tack vare den nya pumpkonstruktionen ökas även energieffektivitet och rengöringsprestanda med runt 20 procent. För att högtryckskomponenterna inte ska skadas i vänteläge har en effektiv automatisk tryckavlastning integrerats. Smarta förvaringsmöjligheter för de olika tillbehören är också standard – från en rörformad stålbricka för korta raster till ett munstyckesfack för det roterande munstycket och en hållare för tillvalet skummunstycke.