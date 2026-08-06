Högtryckstvätt HD 7/17 M Plus
Den mobila högtryckstvätten HD 7/17 M har en robust trecylindrig axialkolvpump med kolvar av härdat rostfritt stål, automatisk tryckavlastning och en pålitlig trefasmotor.
Pålitlig och kraftfull, kompakt och mobil: Vår ouppvärmda högtryckstvätt HD 7/17 M med trefasmotor kombinerar lång livstid, enkel service, maximal flexibilitet och bekvämt arbete i en högeffektiv apparat som är konstruerad för stående och liggande användning. EASY!Force spolhandtag för högtryck, som använder rekylkraften från högtrycksstrålen för att minska kvarhållningskraften till noll, och EASY!Lock-snabbkopplingar för upp till fem gånger snabbare hantering jämfört med traditionella anslutningar utan någon negativ inverkan på robusthet och tålighet, för att garantera problemfritt arbete och tidsbesparingar vid uppställning och demonterad. Tack vare den nya pumpkonstruktionen ökas även energieffektivitet och rengöringsprestanda med runt 20 procent. För att högtryckskomponenterna inte ska skadas i vänteläge har en effektiv automatisk tryckavlastning integrerats. Smarta förvaringsmöjligheter för de olika tillbehören är också standard – från en rörformad stålbricka för korta raster till ett munstyckesfack för det roterande munstycket och en hållare för tillvalet skummunstycke.
Egenskaper och fördelar
Utrustning av hög kvalitet
- Automatisk tryckavlastning för att skydda komponenterna och förlänga deras livslängd.
- Kraftfull, 2-polig, luftkyld elmotor.
- Topplock i mässing av hög kvalitet.
Flexibel användning
- Konstruerad för stående och liggande drift.
- Maximal stabilitet i horisontell drift då hjulen inte rör vid marken.
Utmärkt mobilitet
- Skjuthandtaget kan dras in med en knapptryckning, vilket ökar maskinens kompakthet och minskar utrymmesbehovet.
- Problemfri förvaring i servicefordon.
- Integrerade förvaringsalternativ minskar uppställningstiden.
Smart förvaring av tillbehör
- Fäste för att fixera skummunstycket.
- EASY!Lock TR20 låter powermunstycket eller en ytrengörare förvaras direkt på maskinen.
- Praktiskt munstyckesfack för att förvara det roterande munstycket.
Enkel service
- Enkel åtkomst till topplocket när maskinens botten öppnas.
- Snabb åtkomst till eldosa genom enkel borttagning av hölje.
- Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet.
Effektiva och tidsbesparande lösningar
- Smidigt EASY!Force-spolhandtag.
- EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
Ökad energieffektivitet
- Nyligen framtagen trecylindrig axialkolvpump som har väsentligen minskade flödes- och tryckförluster.
- 20 procents ökning i rengöringsprestanda och energieffektivitet.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|700
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar/MPa)
|170 / 17
|Max. tryck (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Effekt (kW)
|4,2
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|3/4″
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|31,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|35,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|400 x 455 x 700
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force
- Sprutlans: 840 mm
- Powermunstycke
- Rotojetmunstycke
Standardutrustning
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Högtrycksslangens typ: Premiumkvalitet
- Start-/stoppautomatik
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Användningsområden
- Idealisk för användning vid fordonstvätt, inom bygg- och transportsektorn, samt inom industri