Konstruerad för stående och liggande användning säkerställer vår kompakta, mobila och kraftfulla högtryckstvätt HD 8/18-4 maximal flexibilitet för användning. Praktiska detaljer som Servo Control, vårt system för att kontrollera vattenvolymen och arbetstrycket direkt vid spolhandtaget, eller den pålitliga apparatens enkla manövrerbarhet och det låga utrymmesbehov, garanterar maximal komfort. Driven av en 4-polig elektrisk låghastighetsmotor med tryckvaktsstyrning säkerställer den nya pumpkonstruktionen 20 procent högre rengöringsprestanda och energieffektivitet. Den automatiska tryckavlastningen skyddar högtryckskomponenterna mot skada i vänteläge. Problemfritt arbete och tidsbesparingar vid uppställning och demonteras garanteras med EASY!Force spolhandtag för högtryck, som använder rekylkraften från högtrycksstrålen för att minska kvarhållningskraften till noll, och EASY!Lock-snabbkopplingar för upp till fem gånger snabbare hantering jämfört med traditionella anslutningar utan någon negativ inverkan på robusthet och tålighet. Flera alternativ finns för säker förvaring av tillbehör direkt på apparaten under transport.