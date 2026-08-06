Högtryckstvätt HD 8/18-4 M Plus
Den kompakta, mobila, ouppvärmda högtryckstvätten HD 8/18-4 med 4-polig elektrisk låghastighetsmotor och automatisk tryckavlastning. Hög rengöringsprestanda och energieffektivitet.
Konstruerad för stående och liggande användning säkerställer vår kompakta, mobila och kraftfulla högtryckstvätt HD 8/18-4 maximal flexibilitet för användning. Praktiska detaljer som Servo Control, vårt system för att kontrollera vattenvolymen och arbetstrycket direkt vid spolhandtaget, eller den pålitliga apparatens enkla manövrerbarhet och det låga utrymmesbehov, garanterar maximal komfort. Driven av en 4-polig elektrisk låghastighetsmotor med tryckvaktsstyrning säkerställer den nya pumpkonstruktionen 20 procent högre rengöringsprestanda och energieffektivitet. Den automatiska tryckavlastningen skyddar högtryckskomponenterna mot skada i vänteläge. Problemfritt arbete och tidsbesparingar vid uppställning och demonteras garanteras med EASY!Force spolhandtag för högtryck, som använder rekylkraften från högtrycksstrålen för att minska kvarhållningskraften till noll, och EASY!Lock-snabbkopplingar för upp till fem gånger snabbare hantering jämfört med traditionella anslutningar utan någon negativ inverkan på robusthet och tålighet. Flera alternativ finns för säker förvaring av tillbehör direkt på apparaten under transport.
Egenskaper och fördelar
Utrustning av hög kvalitetAutomatisk tryckavlastning för att skydda komponenterna och förlänga deras livslängd. Kraftfull, 4-polig elektrisk låghastighetsmotor. Topplock i mässing av hög kvalitet.
Utmärkt mobilitetSkjuthandtaget kan dras in med en knapptryckning, vilket ökar maskinens kompakthet och minskar utrymmesbehovet. Problemfri förvaring i servicefordon. Integrerade förvaringsalternativ minskar uppställningstiden.
Enkel serviceEnkel åtkomst till topplocket när maskinens botten öppnas. Snabb åtkomst till eldosa genom enkel borttagning av hölje. Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet.
Effektiva och tidsbesparande lösningar
- Smidigt EASY!Force-spolhandtag.
- EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
Ökad energieffektivitet
- Nyligen framtagen trecylindrig axialkolvpump som har väsentligen minskade flödes- och tryckförluster.
- 20 procents ökning i rengöringsprestanda och energieffektivitet.
Flexibel användning
- Konstruerad för stående och liggande drift.
- Maximal stabilitet i horisontell drift då hjulen inte rör vid marken.
Smart förvaring av tillbehör
- Fäste för att fixera skummunstycket.
- EASY!Lock TR20 låter powermunstycket eller en ytrengörare förvaras direkt på maskinen.
- Praktiskt munstyckesfack för att förvara det roterande munstycket.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|380 - 760
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. tryck (bar/MPa)
|270 / 27
|Effekt (kW)
|4,6
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|3/4″
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|41
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|44,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|400 x 455 x 700
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force
- Sprutlans: 840 mm
- Powermunstycke
- Rotojetmunstycke
- Servo Control
Standardutrustning
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Högtrycksslangens typ: Premiumkvalitet
- Start-/stoppautomatik
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Användningsområden
- Idealisk för användning vid fordonstvätt, inom bygg- och transportsektorn, samt inom industri