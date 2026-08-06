HD 10/21-4 SXA Plus möjliggör ergonomiskt arbete tack vare EASY!Force Advanced spolhandtaget, som eliminerar behovet av att hålla in avtryckaren. Tryck och vattenflöde kan justeras direkt på spolhandtaget eller lansen med Servo Control-reglaget, och det rostfria stålröret (1050 mm) är roterbart. Vibrasoft rotormunstycke minskar vibrationer och ljudnivå med upp till 30 procent. Tvätten imponerar med sin högkvalitativa konstruktion och materialval: den vertikalt installerade motor- och pumpenheten (upright-koncept) består av en svängskivepump med rostfria kolvar och mässingscylinderhuvud samt en 4-polig låghastighetsmotor med luft-vattenkylning, vilket möjliggör en kompakt design för maximal mobilitet. Aluminiumramen gör chassit robust, lätt och lämpligt för lyft med kran. Ingår: Ultra Guard högtrycksslang med slitstark Teflon®-beläggning och en automatisk slangvinda som kan rulla in och ut även under tryck och i upp till 45° vinkel, vilket ger upp till 50 procent snabbare uppställningstid. Denna maskin i superklassen kompletteras med praktiska förvaringslösningar, såsom ett förvaringsfack och justerbara krokar.