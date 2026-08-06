Högtryckstvätt HD 10/21-4 SXA Plus
HD 10/21-4 SXA Plus kallvattentvätt kombinerar kraft och bekvämlighet. Utrustningen inkluderar högkvalitativa material, en automatisk slangvinda och Vibrasoft rotormunstycke.
HD 10/21-4 SXA Plus möjliggör ergonomiskt arbete tack vare EASY!Force Advanced spolhandtaget, som eliminerar behovet av att hålla in avtryckaren. Tryck och vattenflöde kan justeras direkt på spolhandtaget eller lansen med Servo Control-reglaget, och det rostfria stålröret (1050 mm) är roterbart. Vibrasoft rotormunstycke minskar vibrationer och ljudnivå med upp till 30 procent. Tvätten imponerar med sin högkvalitativa konstruktion och materialval: den vertikalt installerade motor- och pumpenheten (upright-koncept) består av en svängskivepump med rostfria kolvar och mässingscylinderhuvud samt en 4-polig låghastighetsmotor med luft-vattenkylning, vilket möjliggör en kompakt design för maximal mobilitet. Aluminiumramen gör chassit robust, lätt och lämpligt för lyft med kran. Ingår: Ultra Guard högtrycksslang med slitstark Teflon®-beläggning och en automatisk slangvinda som kan rulla in och ut även under tryck och i upp till 45° vinkel, vilket ger upp till 50 procent snabbare uppställningstid. Denna maskin i superklassen kompletteras med praktiska förvaringslösningar, såsom ett förvaringsfack och justerbara krokar.
Egenskaper och fördelar
Automatisk slangvindaAutomatisk upp och inrullning upp till 45 graders vinkel även trycksatt Reptålig och slät Ultra Guard slang med Teflon® beläggning
Kompakt upprätt design baserad på vertikal montering av motor och pumpenhetTar lite utrymme vid användning och förvaring Enkel att hantera och transportera Maximal stabilitet skapar trygghet vid användning
4-polig lågvarvsmotor med luftkylning, robust pump med kolvar i rostfritt stål och cylinderhuvud i kopparLång livstid med låga underhållskostnader Med sugfunktion och upp till 60 graders invattentemperatur
Ergonomiskt Vibrasoft munstycke
- Sänker vibrationerna med upp till 30%
- Sänker ljudnivån
- Roterande munstycke förenklar tuffa rengöringsuppgifter
Intelligent utformat servicekoncept möjliggör väldigt snabb service även utfört på plats
- Roterande pumphuvud
- Enkel oljepåfyllningsdisplay och oljeavtappning integrerad i chassit
- Modulär konstruktion som innefattar pump, motor och kontrollenhet
Stort utbud av tillbehör med EASY!Lock
- Tryck och flöde på vattnet kan justeras med Servo Control reglaget som sitter mellan lansen och pistolen
- Roterande 1050mm lans i rostfritt stål
Många förvaringsmöjligheter för tillbehör integrerade i maskinen
- Förvaringsutrymme
- Justerbara krokar för tillexempel förvaring av en andra lans eller en förlängningssladd
- Förvaring för högtrycksslang
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|376 - 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|500 - 1000
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar)
|50 - 210
|Max. tryck (bar)
|250
|Effekt (kW)
|8
|Elkabel (m)
|5
|Munstycksstorlek
|050
|Vattentillopp
|1″
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|75,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|83,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Spolhandtag med mjukt grepp
- Högtrycksslangens längd: 20 m
- Högtrycksslangens typ: Ultra Guard
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
- Sprutlans: 1050 mm
- Powermunstycke
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksspolrör
- Servo Control
Standardutrustning
- 4-polig trefasmotor med luft- och vattenkylning
- 3-cylindrig axialkolvpump: Med kolvar i rostfritt stål
- Start-/stoppautomatik
- Integrerat finmaskigt vattenfilter
- Oljenivåmätare
- Mässingpump
Videos
Användningsområden
- Rengöring av traktorer, maskiner och tillbehör inom lantbruk
- Rengöring av maskiner och utrusting på byggarbetsplatser såsom cementblandare, byggnadsställningar, hjullastare, grävmaskiner och cementpumpar
- Rengöring av produktionsutrustning inom industrin som exempelvis färgindustri, livsmedelsindustri eller tillverkningsindustri
- Rengöring av fordon i transportsektorn som lastbilar, fartyg, flygplan eller bussar
- Rengöring av kommunala ytor som torg, brofästen, fontäner eller parkeringsytor