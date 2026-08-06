Högtryckstvätt HD 6/15 M *EU
HD 6/15 M Cage är en mycket robust, mobil högtryckstvätt för daglig kommersiellt bruk som är utrustad med en 3-kolvs axialpump och stålrörsram som skydd för pumpenheten.
Den ouppvärmda högtryckstvätten HD 6/15 M Cage hanterar alla situationer vid krävande, daglig kommersiell användning såväl stående som liggande. Den mobila och mycket robusta maskinen är utrustad med en ny 3-kolvars axialpump med cylinderhuvud av mässing som möjliggjort en förbättring av rengöringsprestandan och energieffektiviteten med upp till 20 procent. Maskinen är försedd med automatisk tryckavlastning som skyddar alla högtryckskomponenter och ett extra vattenfilter för själva pumpen. HD 6/15 M Cage är utformad för enklast tänkbara service och är utrustad med pulverlackerad stålrörsram som gör det möjligt att använda högtryckstvätten även i mycket krävande användningsområden utan att den skadas. I den övriga standardutrustningen ingår EASY!Force-spolhandtaget som utnyttjar högtrycksstrålens rekylkraft för att helt eliminera den kraft som användaren behöver för att hålla emot. Här ingår även EASY!Lock-snabbkopplingar som gör hanteringen fem gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar utan att kompromissa med vare sig robusthet eller livslängd.
Egenskaper och fördelar
Slitstark och robustStabil stålrörsram som skyddar alla komponenter. Stålrörsramen kan även användas för enkel fastsättning och surrning av maskinen i servicefordonet. Robust plastchassi skyddar tillförlitligt pumpen mot skada och smuts.
Utrustning av hög kvalitetAutomatisk tryckavlastning för att skydda komponenterna och förlänga deras livslängd. Kraftfull, 2-polig, luftkyld elmotor. Topplock i mässing av hög kvalitet.
Enkel serviceEnkel åtkomst till topplocket när maskinens botten öppnas. Snabb åtkomst till eldosa genom enkel borttagning av hölje. Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet.
Ökad energieffektivitet
- Nyligen framtagen trecylindrig axialkolvpump som har väsentligen minskade flödes- och tryckförluster.
- 20 procents ökning i rengöringsprestanda och energieffektivitet.
Effektiva och tidsbesparande lösningar
- Smidigt EASY!Force-spolhandtag.
- EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
Flexibel användning
- Konstruerad för stående och liggande drift.
Smart förvaring av tillbehör
- Fäste för att fixera skummunstycket.
- EASY!Lock TR20 låter powermunstycket eller en ytrengörare förvaras direkt på maskinen.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|560
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. tryck (bar/MPa)
|225 / 25
|Effekt (kW)
|3,1
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|3/4″
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|34
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|38,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|420 x 460 x 970
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force
- Sprutlans: 840 mm
- Powermunstycke
Standardutrustning
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Högtrycksslangens typ: Premiumkvalitet
- Start-/stoppautomatik
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Användningsområden
- Idealisk för användning vid fordonstvätt, inom bygg- och transportsektorn, samt inom industri