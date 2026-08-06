Den ouppvärmda högtryckstvätten HD 6/15 M Cage hanterar alla situationer vid krävande, daglig kommersiell användning såväl stående som liggande. Den mobila och mycket robusta maskinen är utrustad med en ny 3-kolvars axialpump med cylinderhuvud av mässing som möjliggjort en förbättring av rengöringsprestandan och energieffektiviteten med upp till 20 procent. Maskinen är försedd med automatisk tryckavlastning som skyddar alla högtryckskomponenter och ett extra vattenfilter för själva pumpen. HD 6/15 M Cage är utformad för enklast tänkbara service och är utrustad med pulverlackerad stålrörsram som gör det möjligt att använda högtryckstvätten även i mycket krävande användningsområden utan att den skadas. I den övriga standardutrustningen ingår EASY!Force-spolhandtaget som utnyttjar högtrycksstrålens rekylkraft för att helt eliminera den kraft som användaren behöver för att hålla emot. Här ingår även EASY!Lock-snabbkopplingar som gör hanteringen fem gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar utan att kompromissa med vare sig robusthet eller livslängd.