Högtryckstvätt HD 10/21-4 S
HD 10/21-4 S kallvattentvätt i upprätt design imponerar med EASY!Force spolhandtag, tryckstyrning och en roterbar rostfri spolrörslans.
HD 10/21-4 S kallvattentvätt med trefasdrift kombinerar hög användarvänlighet med en imponerande kraft på 210 bar och ett maximalt vattenflöde på 1 000 l/h. Tack vare sin upprätta design kräver maskinen mindre plats än konventionella modeller och är lättare att manövrera, särskilt runt hinder. De stora, gummibeklädda hjulen gör dessutom transporten enkel, även på ojämnt underlag. Förvaringslösningar ingår för att hålla tillbehören organiserade – exempelvis ett separat munstyckesfack för säker förvaring av ej använda munstycken. Innovativa funktioner förenklar hantering och sparar tid vid både uppställning och nedmontering. EASY!Force spolhandtaget utnyttjar rekylkraften från högtrycksstrålen för att eliminera behovet av att hålla in avtryckaren, medan EASY!Lock snabbkopplingar gör monteringen fem gånger snabbare än traditionella skruvkopplingar, utan att kompromissa med hållbarhet eller livslängd. HD 10/21-4 S är konstruerad för daglig användning i tuffa miljöer. Ett rengöringsmedelsbeständigt mässingscylinderhuvud och rostfria kolvar med keramikbeläggning säkerställer en lång livslängd.
Egenskaper och fördelar
Spara tid och möda: Spolhandtaget EASY!Force för högtryck och EASY!Lock snabbkopplingar.Äntligen – rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
Beprövad Kärcherkvalité4-polig vattenkyld elmotor Robust mässingstopplock och keramiska kolvar. Förstärkt chassi
Finmaskigt vattenfilterFinmaskigt vattenfilter skyddar högtryckspumpen mot smutspartiklar.
Utmärkt mobilitet
- Stora gummidäck för att klara av ojämna ytor, trappor och trappavsatser.
- Beprövad princip för enkel, ergonomisk transport.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|1000
|Inloppstemperatur (°C)
|upp till 60
|Arbetstryck (bar/MPa)
|210 / 21
|Max. tryck (bar/MPa)
|231 / 23,1
|Effekt (kW)
|8
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|62,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|68,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|560 x 500 x 1090
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Spolhandtag med mjukt grepp
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Sprutlans: 1050 mm
- Powermunstycke
Standardutrustning
- 4-polig trefasmotor med luft- och vattenkylning
- 3-cylindrig axialkolvpump: Med keramisk kolv
- Start-/stoppautomatik
- Integrerat finmaskigt vattenfilter
- Oljenivåmätare
- Mässingpump