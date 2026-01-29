HD 10/21-4 S kallvattentvätt med trefasdrift kombinerar hög användarvänlighet med en imponerande kraft på 210 bar och ett maximalt vattenflöde på 1 000 l/h. Tack vare sin upprätta design kräver maskinen mindre plats än konventionella modeller och är lättare att manövrera, särskilt runt hinder. De stora, gummibeklädda hjulen gör dessutom transporten enkel, även på ojämnt underlag. Förvaringslösningar ingår för att hålla tillbehören organiserade – exempelvis ett separat munstyckesfack för säker förvaring av ej använda munstycken. Innovativa funktioner förenklar hantering och sparar tid vid både uppställning och nedmontering. EASY!Force spolhandtaget utnyttjar rekylkraften från högtrycksstrålen för att eliminera behovet av att hålla in avtryckaren, medan EASY!Lock snabbkopplingar gör monteringen fem gånger snabbare än traditionella skruvkopplingar, utan att kompromissa med hållbarhet eller livslängd. HD 10/21-4 S är konstruerad för daglig användning i tuffa miljöer. Ett rengöringsmedelsbeständigt mässingscylinderhuvud och rostfria kolvar med keramikbeläggning säkerställer en lång livslängd.