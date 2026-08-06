Högtryckstvätt HD 8/18-4St H
Stationär högtryckstvätt med robust ram och hölje av rostfritt stål. Kraftfull med 800 l/h och 180 bar, högkvalitativ utrustning och hög driftsäkerhet.
Robust, kraftfull och enkel att hantera – denna stationära kallvattentvätt klarar upp till 85 °C i vatteninloppet och är utrustad med en avancerad tryckpump, vilket gör den idealisk för kontinuerlig användning inom livsmedelsindustrin. Med ett flöde på 800 l/h och ett tryck på 180 bar levererar den hög prestanda. Högtryckstvätten är utrustad med en vattentank med kalkskydd och torrkörningsskydd, inklusive en indikator för tomt kalkskydd. Dessutom finns ett keminlopp med doseringsventil och tomindikator. Den imponerar med sin hållbarhet tack vare en robust vevaxelpump med mässingscylinderhuvud samt ett slitstarkt hölje och ram i rostfritt stål. Den 4-poliga, låghastighets elmotorn säkerställer lång livslängd, medan den elektroniska övervakningen garanterar säker drift. Användningen är enkel tack vare den stora vridomkopplaren, och både installation och underhåll är smidigt och användarvänligt. Maskinen levereras utan tillbehör, vilka kan väljas efter behov, såsom manometer, timräknare, inlopp för ett andra rengöringsmedel, automatisk tryckavlastning samt olika fjärrkontroller.
Egenskaper och fördelar
Utrustning av hög kvalitetVattentank med ventil, kalkskydd och torrkörningsskydd Mycket robust ram och hölje i rostfritt stål Kan styras med fjärrkontroll som alternativ.
Slitstark och robustRobust vevaxelpump med mässingscylinderhuvud och högkvalitativa material säkerställer lång livslängd Kärchers pålitliga och hållbara högpresterande vevaxelpump säkerställer optimalt tryck. 4-polig, luftkyld motor
AnvändarvänligBara en vridomkopplare garanterar enkel användning av alla funktioner utan långa träningstider. Speciellt användarvänlig tack vare självförklarande symboler. Ingen nödvändighet för tidskrävande inlärning LED lampor indikerar när den är redo för användning, om vattnet är på väg att tal slut samt serviceintervall
Robust design möjliggör även krävande applikationer
- Lämplig för daglig användning.
- En hållbar, robust och därmed väldigt ekonomisk modell
- Längre livslängd, mindre underhållsbehov och lägre kostnader. Perfekt för industriell användning.
Keminlopp med ventil och tomindikator
- För en exakt dosering och byte mellan två rengöringsmedel
- Detergent dosing unit on the suction side.
Elektronisk övervakning för ökad driftsäkerhet.
- Automatiskt under- och överspänningsskydd.
- Avstängning vid vattenbrist, LED-indikatorer: standby, service, fel
- Frånkoppling vid läckage eller fasfel.
Stort integrerat vattenfilter
- Stort finfilter för att skydda pumpen och förlänga livslängden.
- Enkel att använda, lätt att rengöra.
- Säkerställer lång livslängd för alla högtryckskomponenter
Enkel installation och underhåll
- Bra åtkomlighet för enkel service och underhåll
- Snabb och enkel installation minskar monteringskostnader
- Omfattande servicenätverk med högutbildade tekniker
Omfattande utbud av tillbehör och fästsatser
- Manometer och timräknare finns som tillval
- Automatisk tryckavlastning finns som tillval
- Tillval: andra inlopp med ventil och tomindikator
Redo för användning på kort tid
- Maskinen är alltid redo för maximal produktivitet och flexibilitet
- Klar att använda med en knapptryckning, utan ställtider och transport av mobila maskiner.
- Pumpen startar när spolhandtaget används. Detta gör det lätt att arbeta från olika platser.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|500 - 800
|Arbetstryck (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Max. tryck (bar/MPa)
|240 / 24
|Inloppstemperatur (°C)
|85
|Effekt (kW)
|5,5
|Skydd (A)
|16
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|1″
|Antal användare
|1
|Mobil
|Stationär
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|75
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|84,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Följande ingår
- Servo Control
- Powermunstycke
- Ram och hölje: Rostfritt stål
- Förberedd för Servo Control
- Förberedd för keminlopp
Standardutrustning
- Vevaxelpump med keramiska kolvar
- Tryckpump
- Skalhämmare
- Torrgångsskydd
- Stort vattenfilter
- Vattentank med flottörventil
- Förberedd för fjärrstyrning
- RM1-dosering
- Oljenivåmätare
- Oljesticka
- Air-cooled motor
Användningsområden
- Perfekt för rengöring inom livsmedelsindustrin
- Lämplig för användning inom livsmedels-, kosmetik- och kemiindustrin
- Fordonsrengöring
- Lämplig för rengöring av maskiner och fordon.
- Högtrycksrengöring av maskiner och utrustning inom bygg-, jordbruks- och den kommunala sektorn.
- Lämplig för industriella miljöer, t.ex. rengöring av produktionsanläggningar
- Lantbruk
- Industri
- Rengöring av djurstall inom lantbruk
- För högtryckstvätt med kallt och varmt vatten