Robust, kraftfull och enkel att hantera – denna stationära kallvattentvätt klarar upp till 85 °C i vatteninloppet och är utrustad med en avancerad tryckpump, vilket gör den idealisk för kontinuerlig användning inom livsmedelsindustrin. Med ett flöde på 800 l/h och ett tryck på 180 bar levererar den hög prestanda. Högtryckstvätten är utrustad med en vattentank med kalkskydd och torrkörningsskydd, inklusive en indikator för tomt kalkskydd. Dessutom finns ett keminlopp med doseringsventil och tomindikator. Den imponerar med sin hållbarhet tack vare en robust vevaxelpump med mässingscylinderhuvud samt ett slitstarkt hölje och ram i rostfritt stål. Den 4-poliga, låghastighets elmotorn säkerställer lång livslängd, medan den elektroniska övervakningen garanterar säker drift. Användningen är enkel tack vare den stora vridomkopplaren, och både installation och underhåll är smidigt och användarvänligt. Maskinen levereras utan tillbehör, vilka kan väljas efter behov, såsom manometer, timräknare, inlopp för ett andra rengöringsmedel, automatisk tryckavlastning samt olika fjärrkontroller.