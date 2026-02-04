Kärchers HD 10/25-4 SXA Plus högtryckstvätt levererar imponerande ergonomi och kvalitet i premiumklass. Användning utan ansträngning tack vare EASY!Force Advanced handtag som inte kräver någon greppkraft. En roterbar 1050 millimeters lans i rostfritt stål möjliggör för maximal effektivitet. Tryck och vattenflöde justeras via Servo Control reglaget. Vibrasoft rotojetmunstycket dämpar vibrationer och ljud med imponerande 30 procent jämfört med traditionella motsvarande munstycken. Stödsystem och en LED statusdisplay förmedlar tydlig driftsinformation. Högsta nivån av ingenjörskonst och materialkvalitet gör att detta sannolikt är den mest framstående modellen i sin klass på marknaden. Den vertikalt monterade motor och pumpenheten som kombinerar en mycket slitstark pump med kolvar i rostfritt stål och en kopparcylinder håller maskinen stabil och driftsäker samtidigt som den är kompakt och mobil. Den har en 4-polig lågvarvsmotor med ett luftkylt system och en aluminiumram skapar en lätt men ändå robust chassikonstruktion lämplig för att lyftas med exempelvis en kran. En ultra-guard högtrycksslang som är Teflonbeklädd förvaras och används smidigt ihop med den automatiska slangvindan som klarar att ta in och ur slangen även vid en vinkel på 45 grader vilket ger upp till 50% mindre förberedelsetid innan användning.