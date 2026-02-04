Högtryckstvätt HD 10/25-4 SXA Plus
Utrustad med automatisk slangvinda, Vibrasoft rotojetmunstycke och många funktioner som underlättar och förbättrar ägandet och användandet av denna högpresterande kallvattenshögtryckstvätt.
Kärchers HD 10/25-4 SXA Plus högtryckstvätt levererar imponerande ergonomi och kvalitet i premiumklass. Användning utan ansträngning tack vare EASY!Force Advanced handtag som inte kräver någon greppkraft. En roterbar 1050 millimeters lans i rostfritt stål möjliggör för maximal effektivitet. Tryck och vattenflöde justeras via Servo Control reglaget. Vibrasoft rotojetmunstycket dämpar vibrationer och ljud med imponerande 30 procent jämfört med traditionella motsvarande munstycken. Stödsystem och en LED statusdisplay förmedlar tydlig driftsinformation. Högsta nivån av ingenjörskonst och materialkvalitet gör att detta sannolikt är den mest framstående modellen i sin klass på marknaden. Den vertikalt monterade motor och pumpenheten som kombinerar en mycket slitstark pump med kolvar i rostfritt stål och en kopparcylinder håller maskinen stabil och driftsäker samtidigt som den är kompakt och mobil. Den har en 4-polig lågvarvsmotor med ett luftkylt system och en aluminiumram skapar en lätt men ändå robust chassikonstruktion lämplig för att lyftas med exempelvis en kran. En ultra-guard högtrycksslang som är Teflonbeklädd förvaras och används smidigt ihop med den automatiska slangvindan som klarar att ta in och ur slangen även vid en vinkel på 45 grader vilket ger upp till 50% mindre förberedelsetid innan användning.
Egenskaper och fördelar
Automatisk slangvindaAutomatisk upp och inrullning upp till 45 graders vinkel även trycksatt Reptålig och slät Ultra Guard slang med Teflon® beläggning Uppstartstiden halveras mot ordinära system
Kompakt upprätt design baserad på vertikal montering av motor och pumpenhetTar lite utrymme vid användning och förvaring Enkel att hantera och transportera Maximal stabilitet skapar trygghet vid användning
4-polig lågvarvsmotor med luftkylning, robust pump med kolvar i rostfritt stål och cylinderhuvud i kopparLång livstid med låga underhållskostnader Hög effektivitet och utförandegrad Med sugfunktion och upp till 60 graders invattentemperatur
Ergonomiskt Vibrasoft munstycke
- Sänker vibrationerna med upp till 30%
- Sänker ljudnivån
- Roterande munstycke förenklar tuffa rengöringsuppgifter
Intelligent utformat servicekoncept möjliggör väldigt snabb service även utfört på plats
- Roterande pumphuvud
- Enkel oljepåfyllningsdisplay och oljeavtappning integrerad i chassit
- Modulär konstruktion som innefattar pump, motor och kontrollenhet
Assistanssystem och LED status display
- Integrerad elektronik för övervakning av enheten.
- Automatisk avstängning vid för lågt eller för högt volttal
- Frånkoppling vid läckage eller fasfel.
Stort utbud av tillbehör med EASY!Lock
- Tryck och flöde på vattnet kan justeras med Servo Control reglaget som sitter mellan lansen och pistolen
- EASY!Force Advanced för arbete utan ansträning från att greppa handtaget
- Roterande 1050mm lans i rostfritt stål
Många förvaringsmöjligheter för tillbehör integrerade i maskinen
- Förvaringsutrymme
- Justerbara krokar för tillexempel förvaring av en andra lans eller en förlängningssladd
- Förvaring för högtrycksslang
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|376 / 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|500 - 1000
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar)
|80 - 250
|Max. tryck (bar)
|280
|Effekt (kW)
|8,8
|Elkabel (m)
|5
|Munstycksstorlek
|047
|Vattentillopp
|1″
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|81,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|90,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Högtrycksslangens längd: 20 m
- Högtrycksslangens typ: Ultra Guard
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
- Sprutlans: 1050 mm
- Powermunstycke
- Rotojetmunstycke
- Servo Control
Standardutrustning
- 4-polig trefasmotor med luft- och vattenkylning
- 3-cylindrig axialkolvpump: Med kolvar i rostfritt stål
- Start-/stoppautomatik
- Integrerat finmaskigt vattenfilter
- Elektroniskt motorskydd med ljusdioddisplay
- Oljenivåmätare
- Mässingpump
Videos
Användningsområden
- Rengöring av traktorer, maskiner och tillbehör inom lantbruk
- Rengöring av maskiner och utrusting på byggarbetsplatser såsom cementblandare, byggnadsställningar, hjullastare, grävmaskiner och cementpumpar
- Rengöring av produktionsutrustning inom industrin som exempelvis färgindustri, livsmedelsindustri eller tillverkningsindustri
- Rengöring av fordon i transportsektorn som lastbilar, fartyg, flygplan eller bussar
- Rengöring av kommunala ytor som torg, brofästen, fontäner eller parkeringsytor