Hetvattentvätten HDS 8/20 är utrustad med en högpresterande dieselmotor, elektrisk start, robusta komponenter och har en mycket effektiv brännarteknik. Detta ger utmärkta rengöringsresultat även under svåra förhållanden, exempelvis i områden där det inte finns någon strömförsörjning. Maskinen är idealisk för byggsektorn, kommunala myndigheter eller byggserviceentreprenörer, och ger en vattenvolym på 800 liter i timmen och 200 bar arbetstryck vid borttagning av envis smuts. En integrerad 30-liters bränsletank gör att trycktvätten kan användas under långa perioder. Beprövad säkerhetsteknik – bland annat en termo- och säkerhetsventil, vattenfilter, övervakning av avgastemperaturen och SDS (Soft Damping System) – skyddar på ett tillförlitligt sätt alla viktiga komponenter, medan en robust rörformig stålram skyddar maskinen mot yttre skador. Punkteringssäkra däck, styrrulle/hjul med parkeringsbroms, ergonomiska tryckhandtag och en användarvänlig omkopplare med en knapp ingår också i standardutrustningen. Tillbehör, såsom en högtrycksslang och spolrör, kan enkelt förvaras direkt på maskinen.