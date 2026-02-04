Högtryckstvätt HDS 8/20 D *EU
Högtryckstvätt HDS 8/20 D är utrustad med en högpresterande dieselmotor och en skyddande robust stålrörsram. Perfekt för rengöringsbehov i områden utan strömförsörjning.
Hetvattentvätten HDS 8/20 är utrustad med en högpresterande dieselmotor, elektrisk start, robusta komponenter och har en mycket effektiv brännarteknik. Detta ger utmärkta rengöringsresultat även under svåra förhållanden, exempelvis i områden där det inte finns någon strömförsörjning. Maskinen är idealisk för byggsektorn, kommunala myndigheter eller byggserviceentreprenörer, och ger en vattenvolym på 800 liter i timmen och 200 bar arbetstryck vid borttagning av envis smuts. En integrerad 30-liters bränsletank gör att trycktvätten kan användas under långa perioder. Beprövad säkerhetsteknik – bland annat en termo- och säkerhetsventil, vattenfilter, övervakning av avgastemperaturen och SDS (Soft Damping System) – skyddar på ett tillförlitligt sätt alla viktiga komponenter, medan en robust rörformig stålram skyddar maskinen mot yttre skador. Punkteringssäkra däck, styrrulle/hjul med parkeringsbroms, ergonomiska tryckhandtag och en användarvänlig omkopplare med en knapp ingår också i standardutrustningen. Tillbehör, såsom en högtrycksslang och spolrör, kan enkelt förvaras direkt på maskinen.
Egenskaper och fördelar
Bränslesnål, dieseldriven förbränningsmotorGör att inga externa kraftkällor krävs. Uppfyller kraven i avgasutsläppsnormen EU STEG V. Med bekväm elstart.
Utmärkt mobilitetStora, punkteringssäkra däck och styrrulle/hjul med parkeringsbroms. Tryckhandtag för enkel transport och manövrerbarhet. Tack vare den robusta rörformiga stålramen är kranlastning möjlig.
Robust design för de svåraste jobbenDen robusta rörformiga stålramen skyddar maskinen mot yttre påverkan. Beprövad säkerhetsteknik såsom termo- och säkerhetsventil och vattenfilter. Lämplig för kranlastning inom uthyrnings- och byggsektorn.
Tillbehörskoncept
- Förvaringsmöjligheter för alla tillbehörsdelar direkt på maskinen.
- Smidigt EASY!Force-spolhandtag.
- Ergonomiskt handtag och slangförvaring.
Specifikationer
Tekniska data
|Flödeshastighet (l/h)
|800
|Arbetstryck (bar/MPa)
|200 / 20
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|Max. 80
|Inloppstemperatur (°C)
|30
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|5,9
|Bränsletank (l)
|30
|Bränsle
|diesel
|Drivning
|diesel
|antal samtidiga användare
|1
|Mobil
|vagn
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|243
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|248
|Mått (L × B × H) (mm)
|1130 x 910 x 895
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Powermunstycke
Standardutrustning
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Högtrycksslangens typ: Longlife
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
- Skyddsram
- Elstart
- Robust stålram för lyft med kran
Videos
Användningsområden
- Idealisk för rengöringsmaskiner eller fordon inom bygg- eller transportsektorn
- För användning av städpersonal och kommunala myndigheter för avlägsnande av envis smuts