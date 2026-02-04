Högtryckstvätt HDS 8/20 D *EU

Högtryckstvätt HDS 8/20 D är utrustad med en högpresterande dieselmotor och en skyddande robust stålrörsram. Perfekt för rengöringsbehov i områden utan strömförsörjning.

Hetvattentvätten HDS 8/20 är utrustad med en högpresterande dieselmotor, elektrisk start, robusta komponenter och har en mycket effektiv brännarteknik. Detta ger utmärkta rengöringsresultat även under svåra förhållanden, exempelvis i områden där det inte finns någon strömförsörjning. Maskinen är idealisk för byggsektorn, kommunala myndigheter eller byggserviceentreprenörer, och ger en vattenvolym på 800 liter i timmen och 200 bar arbetstryck vid borttagning av envis smuts. En integrerad 30-liters bränsletank gör att trycktvätten kan användas under långa perioder. Beprövad säkerhetsteknik – bland annat en termo- och säkerhetsventil, vattenfilter, övervakning av avgastemperaturen och SDS (Soft Damping System) – skyddar på ett tillförlitligt sätt alla viktiga komponenter, medan en robust rörformig stålram skyddar maskinen mot yttre skador. Punkteringssäkra däck, styrrulle/hjul med parkeringsbroms, ergonomiska tryckhandtag och en användarvänlig omkopplare med en knapp ingår också i standardutrustningen. Tillbehör, såsom en högtrycksslang och spolrör, kan enkelt förvaras direkt på maskinen.

Egenskaper och fördelar
Högtryckstvätt HDS 8/20 D *EU: Bränslesnål, dieseldriven förbränningsmotor
Gör att inga externa kraftkällor krävs. Uppfyller kraven i avgasutsläppsnormen EU STEG V. Med bekväm elstart.
Högtryckstvätt HDS 8/20 D *EU: Utmärkt mobilitet
Stora, punkteringssäkra däck och styrrulle/hjul med parkeringsbroms. Tryckhandtag för enkel transport och manövrerbarhet. Tack vare den robusta rörformiga stålramen är kranlastning möjlig.
Högtryckstvätt HDS 8/20 D *EU: Robust design för de svåraste jobben
Den robusta rörformiga stålramen skyddar maskinen mot yttre påverkan. Beprövad säkerhetsteknik såsom termo- och säkerhetsventil och vattenfilter. Lämplig för kranlastning inom uthyrnings- och byggsektorn.
Tillbehörskoncept
  • Förvaringsmöjligheter för alla tillbehörsdelar direkt på maskinen.
  • Smidigt EASY!Force-spolhandtag.
  • Ergonomiskt handtag och slangförvaring.
Specifikationer

Tekniska data

Flödeshastighet (l/h) 800
Arbetstryck (bar/MPa) 200 / 20
Temperatur (inmatning 12° C) (°C) Max. 80
Inloppstemperatur (°C) 30
Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h) 5,9
Bränsletank (l) 30
Bränsle diesel
Drivning diesel
antal samtidiga användare 1
Mobil vagn
Vikt (med tillbehör) (kg) 243
Vikt inkl. förpackning (kg) 248
Mått (L × B × H) (mm) 1130 x 910 x 895

Följande ingår

  • Spolhandtag: EASY!Force Advanced
  • Powermunstycke

Standardutrustning

  • Högtrycksslangens längd: 10 m
  • Högtrycksslangens typ: Longlife
  • Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
  • Skyddsram
  • Elstart
  • Robust stålram för lyft med kran
  • Idealisk för rengöringsmaskiner eller fordon inom bygg- eller transportsektorn
  • För användning av städpersonal och kommunala myndigheter för avlägsnande av envis smuts
