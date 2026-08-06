Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M

Egenskaper och fördelar
Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M: Hög effektivitet
Hög effektivitet
I eco!efficiency-läget anpassas maskinen till den mest kostnadseffektiva temperaturen (60°C) med fullt vattenflöde. Brännaren är optimerad för att minska bränsleförbrukningen med 20 % jämfört med max kapacitet.
Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M: Stort utbud av tillbehör med EASY!Lock
Stort utbud av tillbehör med EASY!Lock
EASY!Force Advanced för arbete utan ansträning från att greppa handtaget Tryck och flöde på vattnet kan justeras med Servo Control reglaget som sitter mellan lansen och pistolen Roterande 1050mm lans i rostfritt stål
Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M: Maximal effektivitet
Maximal effektivitet
Högeffektiv och beprövad "Made in Germany" brännarteknik 4-polig elektrisk motor Vattenkyld motor för hög prestanda och hållbarhet.
Driftsäkerhet
  • Lätt tillgängligt vattenfilter skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet
  • Säkerhetsventiler samt skydd för vatten eller bränslebrist säkerställer driftssäkerhet på maskinen
  • SDS-systemet kompenserar för vibrationer och tryckstötar i högtryckssystemet.
Många förvaringsmöjligheter för tillbehör integrerade i maskinen
  • Inbyggd förvaring för ett stort antal tillbehör. Inkluderar två krokar för sugslang samt strömkabel
  • Rymligt förvaringsutrymme för rengöringsmedel, handskar eller verktyg.
Dosering av rengöringsmedel
  • Enkel växling av rengöringsmedel mellan tank 1 och 2.
  • Exakt dosering av rengöringsmedel med sköljfunktion.
Mobilitet
  • Ny design med stora hjul.
  • Användarvänlig med låg tyngdpunkt och stora hjul för att lätt komma över trappsteg och trottoarkanter.
  • Tryckhandtag för enkel transport och manövrerbarhet.
Användarvänliga reglage
  • Ett vrede för alla funktioner
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Flödeshastighet (l/h) 450 - 900
Arbetstryck (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatur (inmatning 12° C) (°C) min. 80 - Max. 155
Effekt (kW) 7
Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h) 6,5
Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet (kg/h) 5,2
Elkabel (m) 5
Bränsletank (l) 25
Vikt (med tillbehör) (kg) 155,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 165,1
Mått (L × B × H) (mm) 1330 x 750 x 1060

Följande ingår

  • Spolhandtag: EASY!Force Advanced
  • Högtrycksslangens längd: 10 m
  • Högtrycksslangens typ: Longlife
  • Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 400 bar
  • Sprutlans: 1050 mm
  • Powermunstycke
  • Servo Control

Standardutrustning

  • Funktion för rengöringsmedel: 20 + 10 l tank
  • ANTI!Twist
  • Rengöringsmedelstank och bränsle kan fyllas på från utsidan
  • Kontrollpanel med indikationslampor
  • Start-/stoppautomatik
  • Fasvändarkontakt (trefas)
  • 2 rengöringsmedelstankar
  • Torrgångsskydd
Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M
Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M
Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M
Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M
Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M
Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M
Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M
Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M
Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M
Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M
Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M
Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M
Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M
Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M
Videos
Användningsområden
  • Fordonsrengöring
  • Utrustning och maskinrengöring
  • Verkstadsrengöring
  • Rengöring av utomhusområden
  • Rengöring av servicestationer
  • Fasadrengöring
  • Rengöring av simbassänger
  • Rengöring av sporthallar
  • Rengöring av produktionsprocesser
  • Rengöring av produktionssystem
Tillbehör
Rengöringsmedel