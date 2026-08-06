Hög effektivitet I eco!efficiency -läget anpassas maskinen till den mest kostnadseffektiva temperaturen (60°C) med fullt vattenflöde. Brännaren är optimerad för att minska bränsleförbrukningen med 20 % jämfört med max kapacitet. -läget anpassas maskinen till den mest kostnadseffektiva temperaturen (60°C) med fullt vattenflöde. Brännaren är optimerad för att minska bränsleförbrukningen med 20 % jämfört med max kapacitet.

Stort utbud av tillbehör med EASY!Lock EASY!Force Advanced för arbete utan ansträning från att greppa handtaget Tryck och flöde på vattnet kan justeras med Servo Control reglaget som sitter mellan lansen och pistolen Roterande 1050mm lans i rostfritt stål Advanced för arbete utan ansträning från att greppa handtaget Tryck och flöde på vattnet kan justeras med Servo Control reglaget som sitter mellan lansen och pistolen Roterande 1050mm lans i rostfritt stål