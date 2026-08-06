Högtryckstvätt HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
Utmärkt prestanda (vattenvolym per timme 800 l med arbetstryck 180 bar) och en bekväm slangvinda är det som får HD 8/18-4 MXA att sticka ut för daglig kommersiell användning.
Vår kompakta, mobila, ouppvärmda HD 8/18-4 MXA högtryckstvätt med en 4-polig elektrisk låghastighetsmotor imponerar med ett stort utbud av utrustning, servicevänlig konstruktion och hög flexibilitetsnivå för användning. En integrerad slangvinda gör hanteringen av högtrycksslangen oändligt mycket lättare och den nyligen framtagna robusta trecylindriga axialkolvpumpen med topplock i mässing ökar rengöringsprestandan och energieffektiviteten med imponerande 20 % samtidigt som det säkerställer en lång livslängd. De högkvalitativa komponenterna skyddas av en automatisk tryckavlastningsanordning och ett stort vattenfilter. Innovativa lösningar säkerställer att du kan arbeta utan att tröttas ut och spara tid vid in- och urkoppling: EASY!Force spolhandtag för högtryck, som utnyttjar rekylkraften från högtrycksstrålen för att minska kvarhållningskraften till noll, medan EASY!Lock-snabbkopplingar möjliggör hantering som är fem gånger snabbare än konventionella skruvkopplingar, utan att kompromissa på robusthet eller livslängd. Tack vare smarta lösningar kan alla tillbehör förvaras direkt på maskinen för säker transport.
Egenskaper och fördelar
Fjäderdriven automatisk slangvinda
- Maximal komfort vid hantering av högtrycksslangen.
- Gör uppställningstiden kort tack vare snabb in- och utlindning.
- Snubbelrisk undviks vilket ökar säkerheten vid användning.
Extra ställning
- Ökar maskinens uppställningsyta.
- Förbättrar lutningsstabiliteten när den används upprätt.
Smart förvaring av tillbehör
- Fäste för att fixera skummunstycket.
- EASY!Lock TR20 låter powermunstycket eller en ytrengörare förvaras direkt på maskinen.
- Praktiskt munstyckesfack för att förvara det roterande munstycket.
Utmärkt mobilitet
- Skjuthandtaget kan dras in med en knapptryckning, vilket ökar maskinens kompakthet och minskar utrymmesbehovet.
- Problemfri förvaring i servicefordon.
- Integrerade förvaringsalternativ minskar uppställningstiden.
Enkel service
- Enkel åtkomst till topplocket när maskinens botten öppnas.
- Snabb åtkomst till eldosa genom enkel borttagning av hölje.
- Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet.
Effektiva och tidsbesparande lösningar
- Smidigt EASY!Force-spolhandtag.
- EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
Ökad energieffektivitet
- Nyligen framtagen trecylindrig axialkolvpump som har väsentligen minskade flödes- och tryckförluster.
- 20 procents ökning i rengöringsprestanda och energieffektivitet.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|380 - 760
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. tryck (bar/MPa)
|270 / 27
|Effekt (kW)
|4,6
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|3/4″
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|46,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|50,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|400 x 455 x 966
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force
- Sprutlans: 840 mm
- Powermunstycke
- Rotojetmunstycke
- Servo Control
- Snabbkoppling
- Skummunstycke
Standardutrustning
- Högtrycksslangens längd: 15 m
- Högtrycksslangens typ: Flex
- Integrerad högtrycksslangupprullare
- ANTI!Twist
- Start-/stoppautomatik