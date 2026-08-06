Vår kompakta, mobila, ouppvärmda HD 8/18-4 MXA högtryckstvätt med en 4-polig elektrisk låghastighetsmotor imponerar med ett stort utbud av utrustning, servicevänlig konstruktion och hög flexibilitetsnivå för användning. En integrerad slangvinda gör hanteringen av högtrycksslangen oändligt mycket lättare och den nyligen framtagna robusta trecylindriga axialkolvpumpen med topplock i mässing ökar rengöringsprestandan och energieffektiviteten med imponerande 20 % samtidigt som det säkerställer en lång livslängd. De högkvalitativa komponenterna skyddas av en automatisk tryckavlastningsanordning och ett stort vattenfilter. Innovativa lösningar säkerställer att du kan arbeta utan att tröttas ut och spara tid vid in- och urkoppling: EASY!Force spolhandtag för högtryck, som utnyttjar rekylkraften från högtrycksstrålen för att minska kvarhållningskraften till noll, medan EASY!Lock-snabbkopplingar möjliggör hantering som är fem gånger snabbare än konventionella skruvkopplingar, utan att kompromissa på robusthet eller livslängd. Tack vare smarta lösningar kan alla tillbehör förvaras direkt på maskinen för säker transport.