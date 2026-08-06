HD 10/21-4 S St. Classic är en stationär högtryckstvätt för kallt vatten som erbjuder den perfekta kombinationen av högpresterande rengöring med enkel drift, underhåll och installation av dess stålram på väggen eller golvet. Detta beror på maskinens 8 kW motorutgång, som producerar upp till 210 bars arbetstryck och levererar en flödeshastighet på 1000 liter. Hårt arbetande under den robusta stålramen finns den starka, lättjusterade vevaxelpumpen med sitt högkvalitativa mässingscylinderhuvud och den lågvarviga 4-poliga motorn med automatisk avstängning och luft-/vattenkylning. Detta säkerställer konsekvent, långvarig och tillförlitlig drift. Dessutom skyddar ett vattenfilter som man enkelt håller rent tillförlitligt pumpen från smuts. Avrundat med ett omfattande sortiment av tillbehör som ingår som standard - pistol, lans, 10 meter högtrycksslang och power nozzle, alla med innovativa snabba EASY!Lock-kopplingar för snabbhet och enkelhet - är HD 10/21-4 S Classic det perfekta valet för tuffa arbetsförhållanden.