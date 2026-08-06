Högtryckstvätt HD 10/21-4 S ST Classic
Lätt att använda på alla sätt, ultrakraftfull och robust: HD 10/21-4 S St. Klassisk högtryckstvätt för kallt vatten för tufft kontinuerligt bruk i stationär drift.
HD 10/21-4 S St. Classic är en stationär högtryckstvätt för kallt vatten som erbjuder den perfekta kombinationen av högpresterande rengöring med enkel drift, underhåll och installation av dess stålram på väggen eller golvet. Detta beror på maskinens 8 kW motorutgång, som producerar upp till 210 bars arbetstryck och levererar en flödeshastighet på 1000 liter. Hårt arbetande under den robusta stålramen finns den starka, lättjusterade vevaxelpumpen med sitt högkvalitativa mässingscylinderhuvud och den lågvarviga 4-poliga motorn med automatisk avstängning och luft-/vattenkylning. Detta säkerställer konsekvent, långvarig och tillförlitlig drift. Dessutom skyddar ett vattenfilter som man enkelt håller rent tillförlitligt pumpen från smuts. Avrundat med ett omfattande sortiment av tillbehör som ingår som standard - pistol, lans, 10 meter högtrycksslang och power nozzle, alla med innovativa snabba EASY!Lock-kopplingar för snabbhet och enkelhet - är HD 10/21-4 S Classic det perfekta valet för tuffa arbetsförhållanden.
Egenskaper och fördelar
Kraftfull och robust vevaxelpump med mässingscylinderhuvud och kolvar med keramiska sidorHög effektivitet och utförandegrad Lång livstid med låga underhållskostnader Med sugfunktion och kan hantera upp till 60 °C invattentemperatur
Robust, stationärt chassiEn robust stålrörsram skyddar maskinen mot skador. Stabil stålrörsram som skyddar alla komponenter. Integrerad tillbehörsförvaring
Classic tillbehör med EASY!Lock kopplingarSnabb och enkel uppackning samt montering och lätt att byta tillbehör Robusta och hållbara tillbehör Användarvänlig
Tydlig maskindesign
- Stort vattenfilter som skyddar motorn
- Tryck och vattenflöde kan justeras direkt på själva pumpen
- Fyllnadsnivå och kvalitet på olja kan enkelt kontrolleras genom inspektionsfönstret samt med doppstickan
4-polig lågvarvsmotor med luft-vatten kylsystem
- Testade och utprovade högkvalitativa Kärcher komponenter garanterar för en lång livslängd.
- För hög nivå av resultat med låga underhållskostnader.
- Byggd för att hålla, mycket pålitlig.
Enkel att använda och underhålla
- Integrerat vattenfilter kan avlägsnas och rengöras utan verktyg
- Bra åtkomlighet för enkel service och underhåll
- Enkel manövrering
Mycket flexibel
- Det omfattande tillbehörssortimentet ger ergonomiska och ekonomiska rengöringslösningar för en mängd olika tillämpningar.
- Stort utbud av tillbehör för alla typer av applikationer
- Enkelt installation
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|376 - 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|500 - 1000
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar)
|50 - 210
|Max. tryck (bar)
|270
|Effekt (kW)
|8
|Elkabel (m)
|5
|Munstycksstorlek
|050
|Vattentillopp
|1″
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|50,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|55,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|720 x 522 x 418
Följande ingår
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
- Sprutlans: 840 mm
- Powermunstycke
Standardutrustning
- Vevaxelpump med keramiska kolvar
- 4-polig trefasmotor med luft- och vattenkylning
- Start-/stoppautomatik
- Integrerat finmaskigt vattenfilter
- Oljenivåmätare
- Mässingpump
Användningsområden
- Rengöring av djurstall inom lantbruk
- Perfekt för bilhandlare, biluthyrningsföretag och bensinstationer
- Fordon och maskinrengöring inom fordons-, industri- och jordbrukssektorerna
- Rengöring av traktorer, maskiner och tillbehör inom lantbruk
- Högtrycksrengöring av maskiner och utrustning inom bygg-, jordbruks- och den kommunala sektorn.
- For cleaning production halls, warehouses and logistics halls, as well as loading areas
- Idealisk för diverse behov inom transport och logistiksektorn
- Industri
- Lantbruk