Den kompakta, lätta och mångsidiga HD 5/15 C Plus imponerar med utmärkt rörlighet och passar för både vertikal och horisontell drift. Utrustad med praktisk tillbehörsförvaring och automatisk tryckavlastning. Den 3-cylindriga axialkolvpumpen med keramiska kolvar och topplock i mässing garanterar lång livslängd och avger ett vattenflöde på 500 l/tim och 150 bar. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd. 10 m stålarmerad högtrycksslang. Rotojet ingår.