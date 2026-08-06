HDS 7/16 CXA är en kraftfull trefas hetvattentvätt i kompaktklassen utrustad med en automatisk slangvinda. Den har en luftkyld motor med eco!efficiency-läge för energieffektiv drift och en robust axialpump med tre keramiska kolvar som genererar högt tryck. Den automatiska slangvindan möjliggör enkel in- och utmatning av den 15 meter långa Ultra Guard högtrycksslangen med Teflon®-beläggning, även under tryck, vilket ger hög användarkomfort och korta uppställningstider. Den ergonomiska EASY!Force Advanced högtryckspistolen med patenterad munstycksteknik och EASY!Lock-snabbkopplingar förenklar arbetet. Soft Damping System (SDS) minskar vibrationer för ökad användarkomfort. Hetvattentekniken löser effektivt upp fett och smörjmedel och minskar behovet av rengöringsmedel, som doseras exakt från en 15,5-liters tank. Tryck och vattenflöde kan justeras beroende på arbetsuppgift. HDS 7/16 CXA är lätt att underhålla och utformad för daglig användning under tuffa förhållanden. Funktioner som avkalkning, ett vattenfilter och en säkerhetsventil skyddar maskintekniken. Ett robust chassi ger stöttålighet, medan stora hjul och ett styrhjul/castor säkerställer hög manövrerbarhet.