Som en av de kraftfullaste maskinerna i Kärchers superklass imponerar HDS 13/20-4 S hetvattentvätten med de bästa rengöringsresultaten under de tuffaste driftsförhållandena. Högkvalitativa komponenter som den lågvarviga, 4-poliga, vattenkylda elektriska motorn och den robusta 3-kolvs axialpumpen med keramisk kolvpump ger maximal kvalitet, medan det ekonomiska eco!efficiency-läget säkerställer maximal effektivitet. Mycket lätt att använda och underhålla, ergonomiskt utformad och enkel att transportera, HDS 13/20-4 S får också höga poäng när det gäller användarvänlighet. Detta understryks inte minst av den energibesparande EASY!Forcepistolen med servokontroll och 1050 millimeter långt spolrör med patenterad munstycksteknik. Den optimerade brännartekniken, två rengöringsmedelstankar, omfattande säkerhetsteknik, tidsbesparande EASY!Lock snabbkopplingsfästen och sofistikerade tillbehörsförvaringsalternativ avrundar maskinens generösa utrustningspaket.