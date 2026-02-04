Högtryckstvätt HDS 13/20-4 S

För maximal prestanda under de tuffaste förhållandena: hetvattentvättar i superklassen med 4-polig, vattenkyld elektrisk motor och robust 3-kolvs axialpump.

Som en av de kraftfullaste maskinerna i Kärchers superklass imponerar HDS 13/20-4 S hetvattentvätten med de bästa rengöringsresultaten under de tuffaste driftsförhållandena. Högkvalitativa komponenter som den lågvarviga, 4-poliga, vattenkylda elektriska motorn och den robusta 3-kolvs axialpumpen med keramisk kolvpump ger maximal kvalitet, medan det ekonomiska eco!efficiency-läget säkerställer maximal effektivitet. Mycket lätt att använda och underhålla, ergonomiskt utformad och enkel att transportera, HDS 13/20-4 S får också höga poäng när det gäller användarvänlighet. Detta understryks inte minst av den energibesparande EASY!Forcepistolen med servokontroll och 1050 millimeter långt spolrör med patenterad munstycksteknik. Den optimerade brännartekniken, två rengöringsmedelstankar, omfattande säkerhetsteknik, tidsbesparande EASY!Lock snabbkopplingsfästen och sofistikerade tillbehörsförvaringsalternativ avrundar maskinens generösa utrustningspaket.

Egenskaper och fördelar
Hög effektivitet
Hög effektivitet
I eco!efficiency-läget anpassas maskinen till den mest kostnadseffektiva temperaturen (60°C) med fullt vattenflöde. Brännaren är optimerad för att minska bränsleförbrukningen med 20 % jämfört med max kapacitet.
Maximal effektivitet
Maximal effektivitet
Högeffektiv och beprövad "Made in Germany" brännarteknik 4-polig elektrisk motor Vattenkyld motor för hög prestanda och hållbarhet.
Högtryckstvätt HDS 13/20-4 S: Många förvaringsmöjligheter för tillbehör integrerade i maskinen
Många förvaringsmöjligheter för tillbehör integrerade i maskinen
Inbyggd förvaring för ett stort antal tillbehör. Inkluderar två krokar för sugslang samt strömkabel Rymligt förvaringsutrymme för rengöringsmedel, handskar eller verktyg.
Driftsäkerhet
  • Lätt tillgängligt vattenfilter skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet
  • Säkerhetsventiler samt skydd för vatten eller bränslebrist säkerställer driftssäkerhet på maskinen
  • SDS-systemet kompenserar för vibrationer och tryckstötar i högtryckssystemet.
Stort utbud av tillbehör med EASY!Lock
  • EASY!Force Advanced för arbete utan ansträning från att greppa handtaget
  • Tryck och flöde på vattnet kan justeras med Servo Control reglaget som sitter mellan lansen och pistolen
  • Roterande 1050mm lans i rostfritt stål
Dosering av rengöringsmedel
  • Enkel växling av rengöringsmedel mellan tank 1 och 2.
  • Exakt dosering av rengöringsmedel med sköljfunktion.
Mobilitet
  • Ny design med stora hjul.
  • Användarvänlig med låg tyngdpunkt och stora hjul för att lätt komma över trappsteg och trottoarkanter.
  • Tryckhandtag för enkel transport och manövrerbarhet.
Användarvänliga reglage
  • Ett vrede för alla funktioner
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Flödeshastighet (l/h) 600 - 1300
Arbetstryck (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatur (inmatning 12° C) (°C) min. 80 - Max. 155
Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h) 9,5
Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet (kg/h) 7,6
Effekt (kW) 9,5
Elkabel (m) 5
Bränsletank (l) 25
Vikt (med tillbehör) (kg) 206
Vikt inkl. förpackning (kg) 215,9
Mått (L × B × H) (mm) 1330 x 750 x 1060

Följande ingår

  • Spolhandtag: EASY!Force Advanced
  • Högtrycksslangens längd: 10 m
  • Högtrycksslangens typ: Longlife
  • Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 400 bar
  • Sprutlans: 1050 mm
  • Powermunstycke
  • Servo Control

Standardutrustning

  • Start-/stoppautomatik
  • För två operatörer (tillval)
  • Fasvändarkontakt (trefas)
  • SDS-System
  • 2 rengöringsmedelstankar
  • Torrgångsskydd
Videos
Användningsområden
  • Fordonsrengöring
  • Utrustning och maskinrengöring
  • Verkstadsrengöring
  • Rengöring av utomhusområden
  • Rengöring av servicestationer
  • Fasadrengöring
  • Rengöring av simbassänger
  • Rengöring av sporthallar
  • Rengöring av produktionsprocesser
  • Rengöring av produktionssystem
Tillbehör
Rengöringsmedel