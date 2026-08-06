Högtryckstvätt HDS 9/20-4 MXA
Ergonomisk, lätt att hantera: hetvattentvätt med automatisk slangvinda, ekonomiskt eco!efficiency-läge och 4-polig, vattenkyld elektrisk motor.
Tack vare den automatiska slangvindan med integrerad, 20 meter lång, Teflon-belagd Ultra Guard slang imponerar HDS 9/20-4 MXA hetvattentvätten med maximal användarkomfort och korta installations tider. Slangvindan gör det möjligt att linda upp och ner slangen i en vinkel på upp till 45° och minskar också den vanliga installations tiden med över 50 procent. Högkvalitativa komponenter och system, såsom den vattenkylda 4-poliga elmotorn, den robusta 3-kolvs axialpumpen med keramisk kolvpump, den optimerade brännartekniken och det ekonomiska eco!efficiency-läget, säkerställer pålitlig, ekonomisk och säker drift. Den innovativa EASY!Forcepistolen med servokontroll och 1050 millimeter spollans möjliggör också rengöringsarbete under lång tid utan att man blir trött. Dessutom sticker den underhållsvänliga maskinen från Kärchers mellanklass ut från mängden med sina två rengöringsmedelstankar, omfattande säkerhetsteknik, patenterad munstycksteknik, hög rörlighet, intuitiv drift, tidsbesparande EASY!Lock snabbkopplingsfästen och sofistikerade förvaringsmöjligheter för tillbehör.
Egenskaper och fördelar
Automatisk slangvinda
- Reptålig och slät Ultra Guard slang med Teflon® beläggning
- Automatisk slangvinda för bekväm förvaring av den 20 meter långa högtrycksslangen
Stort utbud av tillbehör med EASY!Lock
- EASY!Force Advanced för arbete utan ansträning från att greppa handtaget
- Tryck och flöde på vattnet kan justeras med Servo Control reglaget som sitter mellan lansen och pistolen
- Roterande 1050mm lans i rostfritt stål
Hög effektivitet
- I eco!efficiency-läget anpassas maskinen till den mest kostnadseffektiva temperaturen (60°C) med fullt vattenflöde.
- Brännaren är optimerad för att minska bränsleförbrukningen med 20 % jämfört med max kapacitet.
Maximal effektivitet
- Högeffektiv och beprövad "Made in Germany" brännarteknik
- 4-polig elektrisk motor
- Vattenkyld motor för hög prestanda och hållbarhet.
Driftsäkerhet
- Lätt tillgängligt vattenfilter skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet
- Säkerhetsventiler samt skydd för vatten eller bränslebrist säkerställer driftssäkerhet på maskinen
- SDS-systemet kompenserar för vibrationer och tryckstötar i högtryckssystemet.
Många förvaringsmöjligheter för tillbehör integrerade i maskinen
- Inbyggd förvaring för ett stort antal tillbehör. Inkluderar två krokar för sugslang samt strömkabel
- Inbyggd förvaring för ett stort antal tillbehör. Inkluderar två krokar för sugslang samt strömkabel
Dosering av rengöringsmedel
- Enkel växling av rengöringsmedel mellan tank 1 och 2.
- Exakt dosering av rengöringsmedel med sköljfunktion.
- Exakt doseringsventil ger låg förbrukning
Mobilitet
- Ny design med stora hjul.
- Användarvänlig med låg tyngdpunkt och stora hjul för att lätt komma över trappsteg och trottoarkanter.
- Tryckhandtag för enkel transport och manövrerbarhet.
Användarvänliga reglage
- Ett vrede för alla funktioner
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|450 - 900
|Arbetstryck (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|min. 80 - Max. 155
|Effekt (kW)
|7
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|6,5
|Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet (kg/h)
|5,2
|Elkabel (m)
|5
|Bränsletank (l)
|25
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|167
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|179,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Högtrycksslangens längd: 20 m
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
- Sprutlans: 1050 mm
- Powermunstycke
- Servo Control
Standardutrustning
- Funktion för rengöringsmedel: 20 + 10 l tank
- inbyggd automatisk slangvinda
- ANTI!Twist
- Rengöringsmedelstank och bränsle kan fyllas på från utsidan
- Start-/stoppautomatik
- Fasvändarkontakt (trefas)
- 2 rengöringsmedelstankar
- Torrgångsskydd
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Användningsområden
- Fordonsrengöring
- Utrustning och maskinrengöring
- Verkstadsrengöring
- Rengöring av utomhusområden
- Rengöring av servicestationer
- Fasadrengöring
- Rengöring av simbassänger
- Rengöring av sporthallar
- Rengöring av produktionsprocesser
- Rengöring av produktionssystem