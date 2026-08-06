Tack vare den automatiska slangvindan med integrerad, 20 meter lång, Teflon-belagd Ultra Guard slang imponerar HDS 9/20-4 MXA hetvattentvätten med maximal användarkomfort och korta installations tider. Slangvindan gör det möjligt att linda upp och ner slangen i en vinkel på upp till 45° och minskar också den vanliga installations tiden med över 50 procent. Högkvalitativa komponenter och system, såsom den vattenkylda 4-poliga elmotorn, den robusta 3-kolvs axialpumpen med keramisk kolvpump, den optimerade brännartekniken och det ekonomiska eco!efficiency-läget, säkerställer pålitlig, ekonomisk och säker drift. Den innovativa EASY!Forcepistolen med servokontroll och 1050 millimeter spollans möjliggör också rengöringsarbete under lång tid utan att man blir trött. Dessutom sticker den underhållsvänliga maskinen från Kärchers mellanklass ut från mängden med sina två rengöringsmedelstankar, omfattande säkerhetsteknik, patenterad munstycksteknik, hög rörlighet, intuitiv drift, tidsbesparande EASY!Lock snabbkopplingsfästen och sofistikerade förvaringsmöjligheter för tillbehör.