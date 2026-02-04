Med ett tryck på 210 bar och en flödeskapacitet på 1000 l/h är denna stationära hetvattentvätt HDS-maskin med gasbrännare idealisk för kontinuerlig användning inom industriella och jordbruksmässiga applikationer. Den är utrustad med en robust vevaxelpump med en cylinderhuvud i mässing och ett hållbart pulverlackerat stålhölje och ram. Pumpen skyddas av ett stort vattenfilter. Högtryckstvätten har ett integrerat vattentank med kalkskydd och en indikator för tom nivå, samt en fyrpolig, lågvarvig elmotor med vattenkylning. Rengöringsmedlet tas upp via en doseringsventil och tom-nivå indikeras. Den roterande strömbrytaren gör maskinen mycket lätt att använda. Installation och underhåll är designat för att vara användarvänligt, och det elektroniska övervakningssystemet säkerställer en hög nivå av driftssäkerhet. Maskinen levereras utan tillbehör; dessa kan väljas individuellt för varje arbetsstation (användningspunkt). Valfria tillbehör: manometer, tidsräknare för andra doseringsinlopp för rengöringsmedel, automatisk tryckavlastning, olika fjärrkontroller.