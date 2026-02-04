Högtryckstvätt HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
Stationär hetvattentvätt: robust, hållbar och lättanvänd. Den är lämplig för kontinuerlig användning och har högkvalitativ utrustning.
Med ett tryck på 210 bar och en flödeskapacitet på 1000 l/h är denna stationära hetvattentvätt HDS-maskin med gasbrännare idealisk för kontinuerlig användning inom industriella och jordbruksmässiga applikationer. Den är utrustad med en robust vevaxelpump med en cylinderhuvud i mässing och ett hållbart pulverlackerat stålhölje och ram. Pumpen skyddas av ett stort vattenfilter. Högtryckstvätten har ett integrerat vattentank med kalkskydd och en indikator för tom nivå, samt en fyrpolig, lågvarvig elmotor med vattenkylning. Rengöringsmedlet tas upp via en doseringsventil och tom-nivå indikeras. Den roterande strömbrytaren gör maskinen mycket lätt att använda. Installation och underhåll är designat för att vara användarvänligt, och det elektroniska övervakningssystemet säkerställer en hög nivå av driftssäkerhet. Maskinen levereras utan tillbehör; dessa kan väljas individuellt för varje arbetsstation (användningspunkt). Valfria tillbehör: manometer, tidsräknare för andra doseringsinlopp för rengöringsmedel, automatisk tryckavlastning, olika fjärrkontroller.
Egenskaper och fördelar
Enkel och intuitiv drift
- Bara en vridomkopplare garanterar enkel användning av alla funktioner utan långa träningstider.
- Självförklarande symboler och en tydlig manöverpanel gör maskinen enkel att förstå, vilket ökar produktiviteten.
Högpresterande vevaxelpump
- Kärchers pålitliga och hållbara högpresterande vevaxelpump säkerställer optimalt tryck.
- Robust vevaxelpump med mässingscylinderhuvud och högkvalitativa material säkerställer lång livslängd
- Längre livslängd, mindre underhållsbehov och lägre kostnader. Perfekt för industriell användning.
Vattenkyld 4-polig elektrisk motor (olja)
- Vattenkyld motor för hög prestanda och hållbarhet.
- För hög nivå av resultat med låga underhållskostnader.
- 4-polig, lågvarvig elmotor garanterar lång arbetslivslängd.
Elektronisk övervakning för ökad driftsäkerhet.
- Frånkoppling vid läckage eller fasfel.
- Automatisk avstängning vid för lågt eller för högt volttal
Utrustning av hög kvalitet
- Keminloppssystem med doseringsventil och tomindikator ingår som standard
Mycket flexibel
- Fjärrkontroller kan användas direkt vid uttaget.
Enkelt underhåll och lätt att serva
- Enkel tillgänglighet för alla service och underhållsuppgifter
- Omfattande servicenätverk med högutbildade tekniker
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|min. 500 - Max. 1000
|Arbetstryck (bar)
|210
|Effekt (kW)
|8
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|1″
|antal samtidiga användare
|1 - 1
|Mobil
|Stationär
|Skydd (A)
|25
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|177
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|187
|Mått (L × B × H) (mm)
|1142 x 578 x 790
Följande ingår
- Flammövervakning
- Förberedd för Servo Control
- Förberedd för fjärrstyrning
- Powermunstycke
- Funktion för rengöringsmedel: Sugning
Standardutrustning
- Oljesticka
- Oljenivåmätare
- Förberedd för keminlopp
- RM1-dosering
- Torrgångsskydd
- Vattentank med flottörventil
- Vevaxelpump med keramiska kolvar
- Vattenkyld motor
Användningsområden
- Fordon och maskinrengöring inom fordons-, industri- och jordbrukssektorerna
- För invändig rengöring av containrar och tankar inom transport- och logistiksektorn samt inom jordbruket, livsmedelsindustrin och kemikalieindustrin.
- Lantbruk
- Mångsidiga användningsområden i industriella miljöer, t.ex. för rengöring av produktionsanläggningar
- Byggnadsentreprenörer
- Rengöring av traktorer, maskiner och tillbehör inom lantbruk
- För högtryckstvätt med kallt och varmt vatten