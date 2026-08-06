Högtryckstvätt HD 7/17 M Cage
Up till 700 liter med vatten per timma för optimalt rengöringsresultat: Den kraftfulla HD 7/17 M Cage tvätten med stålrörsram, tre-fas motor och automatisk tryckavlastning.
HD 7/17 M Cage med tre-fas motor är en mobil och robust högtryckstvätt utrustad med en pulverlackad stålrörsram som är designad att användas såväl vertikalt som horisontellt under tuffa arbetsförhållanden. Den nya 3-kolvs axialpumpen med mässingscylinderhuvud är lätt tillgänglig tack vare den servicevänliga designen och möjliggör 20% högre rengöringsresultat och energieffektivitet. Ett extra vattenfilter är inbyggt för att skydda pumpen samtidigt som den automatiska tryckavlastningen skyddar den och övriga komponenter ytterligare vid stand-by användning. Vårt innovativa EASY!Force spolhandtag använder rekylkraften från högtrycksstrålen för att sänka kraften som krävs för att hålla in handtaget till noll som standard och våra EASY!Lock snabbkopplingar möjliggör hantering som är fem gånger snabbare än konventionella kopplingar utan att vi har gjort kompromisser på hållbarhet eller säkerhet.
Egenskaper och fördelar
Slitstark och robustStabil stålrörsram som skyddar alla komponenter. Stålrörsramen kan även användas för enkel fastsättning och surrning av maskinen i servicefordonet. Robust plastchassi skyddar tillförlitligt pumpen mot skada och smuts.
Utrustning av hög kvalitetAutomatisk tryckavlastning för att skydda komponenterna och förlänga deras livslängd. Kraftfull, 2-polig, luftkyld elmotor. Topplock i mässing av hög kvalitet.
Enkel serviceEnkel åtkomst till topplocket när maskinens botten öppnas. Snabb åtkomst till eldosa genom enkel borttagning av hölje. Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet.
Ökad energieffektivitet
- Nyligen framtagen trecylindrig axialkolvpump som har väsentligen minskade flödes- och tryckförluster.
- 20 procents ökning i rengöringsprestanda och energieffektivitet.
Effektiva och tidsbesparande lösningar
- Smidigt EASY!Force-spolhandtag.
- EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
Flexibel användning
- Konstruerad för stående och liggande drift.
Smart förvaring av tillbehör
- Fäste för att fixera skummunstycket.
- EASY!Lock TR20 låter powermunstycket eller en ytrengörare förvaras direkt på maskinen.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|700
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar/MPa)
|170 / 17
|Max. tryck (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Effekt (kW)
|4,2
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|3/4″
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|36,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|40,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|420 x 460 x 970
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force
- Sprutlans: 840 mm
- Powermunstycke
Standardutrustning
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Högtrycksslangens typ: Premiumkvalitet
- Start-/stoppautomatik
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Användningsområden
- Idealisk för användning vid fordonstvätt, inom bygg- och transportsektorn, samt inom industri