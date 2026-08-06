HD 7/17 M Cage med tre-fas motor är en mobil och robust högtryckstvätt utrustad med en pulverlackad stålrörsram som är designad att användas såväl vertikalt som horisontellt under tuffa arbetsförhållanden. Den nya 3-kolvs axialpumpen med mässingscylinderhuvud är lätt tillgänglig tack vare den servicevänliga designen och möjliggör 20% högre rengöringsresultat och energieffektivitet. Ett extra vattenfilter är inbyggt för att skydda pumpen samtidigt som den automatiska tryckavlastningen skyddar den och övriga komponenter ytterligare vid stand-by användning. Vårt innovativa EASY!Force spolhandtag använder rekylkraften från högtrycksstrålen för att sänka kraften som krävs för att hålla in handtaget till noll som standard och våra EASY!Lock snabbkopplingar möjliggör hantering som är fem gånger snabbare än konventionella kopplingar utan att vi har gjort kompromisser på hållbarhet eller säkerhet.