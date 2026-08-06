Som Kärchers mest kraftfulla hetvattentvätt i mellanklassen imponerar HDS 10/21-4 MXA med automatisk slangvinda och integrerad Ultra Guard slang på alla sätt. Slangvindan gör det möjligt att linda upp och ner den 20 meter långa, Teflon-belagda slangen i en vinkel på upp till 45° och förkortar också den vanliga installationstiden med lite över 50 procent. Utöver det säkerställer den robusta 3-kolvs axialpumpen med keramisk kolvpump, den lågvarviga, vattenkylda, 4-poliga elmotorn, optimerad brännarteknik och det ekonomiska eco!efficiency-läget maximal prestanda och ekonomisk drift. Användare drar också nytta av intelligent ergonomi tack vare den energibesparande EASY!Forcepistolen med 1050 millimeter spollans och servokontroll, liksom den enkla 1-knappsdriften och de många alternativen för tillbehörsförvaring. Maskinen, som är extremt lätt att underhålla, sticker också ut från mängden med sina två rengöringsmedelstankar, patenterad munstycksteknik, bevisad säkerhetsteknik och tidsbesparande EASY!Lock snabbkopplingsfästen som standard.