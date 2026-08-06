Högtryckstvätt HDS 10/21-4 MXA
Hetvattentvätten med 4-polig, vattenkyld elektrisk motor och automatisk slangvinda kombinerar skickligt användarvänlig bekvämlighet med maximal prestanda.
Som Kärchers mest kraftfulla hetvattentvätt i mellanklassen imponerar HDS 10/21-4 MXA med automatisk slangvinda och integrerad Ultra Guard slang på alla sätt. Slangvindan gör det möjligt att linda upp och ner den 20 meter långa, Teflon-belagda slangen i en vinkel på upp till 45° och förkortar också den vanliga installationstiden med lite över 50 procent. Utöver det säkerställer den robusta 3-kolvs axialpumpen med keramisk kolvpump, den lågvarviga, vattenkylda, 4-poliga elmotorn, optimerad brännarteknik och det ekonomiska eco!efficiency-läget maximal prestanda och ekonomisk drift. Användare drar också nytta av intelligent ergonomi tack vare den energibesparande EASY!Forcepistolen med 1050 millimeter spollans och servokontroll, liksom den enkla 1-knappsdriften och de många alternativen för tillbehörsförvaring. Maskinen, som är extremt lätt att underhålla, sticker också ut från mängden med sina två rengöringsmedelstankar, patenterad munstycksteknik, bevisad säkerhetsteknik och tidsbesparande EASY!Lock snabbkopplingsfästen som standard.
Egenskaper och fördelar
Automatisk slangvinda
- Reptålig och slät Ultra Guard slang med Teflon® beläggning
- Automatisk slangvinda för bekväm förvaring av den 20 meter långa högtrycksslangen
Stort utbud av tillbehör med EASY!Lock
- EASY!Force Advanced för arbete utan ansträning från att greppa handtaget
- Tryck och flöde på vattnet kan justeras med Servo Control reglaget som sitter mellan lansen och pistolen
- Roterande 1050mm lans i rostfritt stål
Hög effektivitet
- I eco!efficiency-läget anpassas maskinen till den mest kostnadseffektiva temperaturen (60°C) med fullt vattenflöde.
- Brännaren är optimerad för att minska bränsleförbrukningen med 20 % jämfört med max kapacitet.
Maximal effektivitet
- Högeffektiv och beprövad "Made in Germany" brännarteknik
- 4-polig elektrisk motor
- Vattenkyld motor för hög prestanda och hållbarhet.
Driftsäkerhet
- Lätt tillgängligt vattenfilter skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet
- Säkerhetsventiler samt skydd för vatten eller bränslebrist säkerställer driftssäkerhet på maskinen
- SDS-systemet kompenserar för vibrationer och tryckstötar i högtryckssystemet.
Många förvaringsmöjligheter för tillbehör integrerade i maskinen
- Inbyggd förvaring för ett stort antal tillbehör. Inkluderar två krokar för sugslang samt strömkabel
- Rymligt förvaringsutrymme för rengöringsmedel, handskar eller verktyg.
Dosering av rengöringsmedel
- Enkel växling av rengöringsmedel mellan tank 1 och 2.
- Exakt dosering av rengöringsmedel med sköljfunktion.
- Exakt doseringsventil ger låg förbrukning
Mobilitet
- Ny design med stora hjul.
- Användarvänlig med låg tyngdpunkt och stora hjul för att lätt komma över trappsteg och trottoarkanter.
- Tryckhandtag för enkel transport och manövrerbarhet.
Användarvänliga reglage
- Ett vrede för alla funktioner
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|500 - 1000
|Arbetstryck (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Max. tryck (bar)
|250
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|min. 80 - Max. 155
|Effekt (kW)
|8
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|7,3
|Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet (kg/h)
|5,8
|Elkabel (m)
|5
|Bränsletank (l)
|25
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|172,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|184,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Högtrycksslangens längd: 20 m
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
- Sprutlans: 1050 mm
- Powermunstycke
- Servo Control
Standardutrustning
- Funktion för rengöringsmedel: 20 + 10 l tank
- inbyggd automatisk slangvinda
- ANTI!Twist
- Rengöringsmedelstank och bränsle kan fyllas på från utsidan
- Kontrollpanel med indikationslampor
- Start-/stoppautomatik
- Fasvändarkontakt (trefas)
- 2 rengöringsmedelstankar
- Torrgångsskydd
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Användningsområden
- Fordonsrengöring
- Utrustning och maskinrengöring
- Verkstadsrengöring
- Rengöring av utomhusområden
- Rengöring av servicestationer
- Fasadrengöring
- Rengöring av simbassänger
- Rengöring av sporthallar
- Rengöring av produktionsprocesser
- Rengöring av produktionssystem