Högtryckstvätt HD 17/12-4 St H
Denna robusta, stationära högtryckstvätt kombinerar hög prestanda (1 700 l/h) med enkel drift och underhåll samt omfattande utrustning. Perfekt för jordbruk och industri.
Vår stationära kallvattentvätt är ett kraftfullt val med ett flöde på 1 700 l/h och ett tryck på 120 bar, vilket gör den idealisk för kontinuerlig användning i tuffa arbetsmiljöer, exempelvis inom livsmedelsindustrin. En vattentemperatur på upp till 85 °C är möjlig vid inloppet. Både vevaxelpumpen med mässingscylinderhuvud och det rostfria stålchassit och höljet säkerställer en robust konstruktion. Högtryckstvätten har en vattentank med torrkörningsskydd och kalkskydd, där nivåindikator visar när kalkskyddet är tomt. Keminloppet har en doseringsventil med tomindikator. Den 4-poliga, lågvarviga elmotor garanterar lång livslängd. Installation, drift och underhåll är designade för enkelhet och användarvänlighet. Elektronisk övervakning säkerställer hög driftssäkerhet. Produkten kompletteras av ett omfattande sortiment av tillbehör, som kan väljas efter behov: manometer, timräknare, inlopp för andra kemikalier, automatisk tryckavlastning och fjärrkontroller.
Egenskaper och fördelar
Utrustning av hög kvalitetVattentank med ventil, kalkskydd och torrkörningsskydd Mycket robust ram och hölje i rostfritt stål Boosterpump för temperaturer upp till 85°C.
Slitstark och robustRobust vevaxelpump med mässingscylinderhuvud och högkvalitativa material säkerställer lång livslängd 4-polig, lågvarvig elmotor garanterar lång arbetslivslängd. Förhindrar avlagringar.
Elektronisk övervakning för ökad driftsäkerhet.Avstängning vid vattenbrist, LED-indikatorer: standby, service, fel Frånkoppling vid läckage eller fasfel. Automatiskt under- och överspänningsskydd.
Enkel manövrering
- Bara en vridomkopplare garanterar enkel användning av alla funktioner utan långa träningstider.
- Speciellt användarvänlig tack vare självförklarande symboler. Ingen nödvändighet för tidskrävande inlärning
- LED-lampor indikerar viktiga driftstatusar
Omfattande utbud av tillbehör och fästsatser
- Manometer och timräknare finns som tillval
- Automatisk tryckavlastning finns som tillval
- Fjärrkontroller kan användas direkt vid uttaget.
Keminlopp med ventil och tomindikator
- Keminloppssystem med doseringsventil och tomindikator ingår som standard
- Tillval: andra inlopp med ventil och tomindikator
- Detergent dosing unit on the suction side.
Robust design möjliggör även krävande applikationer
- Lämplig för daglig användning.
- Användning av varmt vatten ökar rengöringseffektiviteten avsevärt
- Idealisk för långvarig användning
Stort integrerat vattenfilter
- Säkerställer lång livslängd för alla högtryckskomponenter
- Stort vattenfilter för maximalt skydd av pump
- Enkel att använda, lätt att rengöra.
Redo för användning på kort tid
- Klar att använda med en knapptryckning, utan ställtider och transport av mobila maskiner.
- Pumpen startar när spolhandtaget används. Detta gör det lätt att arbeta från olika platser.
- Permanent installation utan risker: ingen kontaminering eller lösa slangar
Enkel installation och underhåll
- Snabb och enkel åtkomst till samtliga komponenter för underhåll.
- Snabb och enkel installation minskar monteringskostnader
- Visning av felkoder och status, underlättar service
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|900 - 1700
|Arbetstryck (bar/MPa)
|50 - 120 / 5 - 12
|Max. tryck (bar/MPa)
|180 / 18
|Inloppstemperatur (°C)
|85
|Effekt (kW)
|7
|Skydd (A)
|16
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|1″
|Antal användare
|2
|Mobil
|Stationär
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|91
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|100,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Följande ingår
- Servo Control
- Powermunstycke
- Ram och hölje: Rostfritt stål
- Förberedd för Servo Control
- Förberedd för keminlopp
Standardutrustning
- Vevaxelpump med keramiska kolvar
- Tryckpump
- Skalhämmare
- Torrgångsskydd
- Stort vattenfilter
- Vattentank med flottörventil
- Förberedd för fjärrstyrning
- RM1-dosering
- Oljenivåmätare
- Oljesticka
- Air-cooled motor
Användningsområden
- Perfekt för rengöring inom livsmedelsindustrin
- Lämplig för användning inom livsmedels-, kosmetik- och kemiindustrin
- Rengöring av djurstall inom lantbruk
- Mångsidiga användningsområden i industriella miljöer, t.ex. för rengöring av produktionsanläggningar
- Rengöring av fordon och maskiner inom fordonsbranschen, industrin och jordbruket
- Lämplig för användning i produktionshallar, lager, logistikbyggnader och anläggningar för tung industri
- Lantbruk
- Industri
- Fordonsrengöring
- För högtryckstvätt med kallt och varmt vatten