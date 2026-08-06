Vår stationära kallvattentvätt är ett kraftfullt val med ett flöde på 1 700 l/h och ett tryck på 120 bar, vilket gör den idealisk för kontinuerlig användning i tuffa arbetsmiljöer, exempelvis inom livsmedelsindustrin. En vattentemperatur på upp till 85 °C är möjlig vid inloppet. Både vevaxelpumpen med mässingscylinderhuvud och det rostfria stålchassit och höljet säkerställer en robust konstruktion. Högtryckstvätten har en vattentank med torrkörningsskydd och kalkskydd, där nivåindikator visar när kalkskyddet är tomt. Keminloppet har en doseringsventil med tomindikator. Den 4-poliga, lågvarviga elmotor garanterar lång livslängd. Installation, drift och underhåll är designade för enkelhet och användarvänlighet. Elektronisk övervakning säkerställer hög driftssäkerhet. Produkten kompletteras av ett omfattande sortiment av tillbehör, som kan väljas efter behov: manometer, timräknare, inlopp för andra kemikalier, automatisk tryckavlastning och fjärrkontroller.