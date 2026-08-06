Utvecklad för användning under utmanande förhållanden, som på byggarbetsplatser, inom jordbruk eller inom fordons- och transportindustrin, utmärker sig den mobila hetvattentvätten HDS 13/20-4 S Classic med sin höga prestanda, okomplicerade drift och mycket bra pris/prestanda-förhållande. Tack vare den öppna konstruktionen med robust stålram är alla relevanta komponenter tillgängliga när som helst och mycket enkla att underhålla. Hjärtat i maskinen i superklassen är den kraftfulla vevaxelpumpen med mässingscylindrehuvud och kolv med keramiska hylsor, medan den lågvarviga 4-poliga elmotorn säkerställer säker och långvarig drift. Det önskade arbetstrycket och vattenflödet kan också bekvämt justeras direkt på pumpen, som är skyddad av beprövad säkerhetsteknik. Även mycket långa rengöringsapplikationer kan utföras med lätthet tack vare den 30-liters bränsletanken, medan den standardiserade Classic högtryckspistolen säkerställer de bästa rengöringsresultaten. Det praktiska eco!efficiency-läget möjliggör också arbete vid mycket ekonomiska temperaturer på 60°C med fullt vattenflöde.