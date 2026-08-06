Högtryckstvätt HDS 13/20-4 S Classic
Pålitlig, robust och mobil: högtryckstvätten för hetvatten i superklassen med ram av stålrör och vevaxelpump imponerar under daglig användning under de tuffaste förhållandena.
Utvecklad för användning under utmanande förhållanden, som på byggarbetsplatser, inom jordbruk eller inom fordons- och transportindustrin, utmärker sig den mobila hetvattentvätten HDS 13/20-4 S Classic med sin höga prestanda, okomplicerade drift och mycket bra pris/prestanda-förhållande. Tack vare den öppna konstruktionen med robust stålram är alla relevanta komponenter tillgängliga när som helst och mycket enkla att underhålla. Hjärtat i maskinen i superklassen är den kraftfulla vevaxelpumpen med mässingscylindrehuvud och kolv med keramiska hylsor, medan den lågvarviga 4-poliga elmotorn säkerställer säker och långvarig drift. Det önskade arbetstrycket och vattenflödet kan också bekvämt justeras direkt på pumpen, som är skyddad av beprövad säkerhetsteknik. Även mycket långa rengöringsapplikationer kan utföras med lätthet tack vare den 30-liters bränsletanken, medan den standardiserade Classic högtryckspistolen säkerställer de bästa rengöringsresultaten. Det praktiska eco!efficiency-läget möjliggör också arbete vid mycket ekonomiska temperaturer på 60°C med fullt vattenflöde.
Egenskaper och fördelar
Robust och hållbarEn robust stålrörsram skyddar maskinen mot skador. Bra åtkomlighet för enkel service och underhåll
TillförlitligBeprövad säkerhetsteknik såsom termo- och säkerhetsventil och vattenfilter.
Effektiv brännarteknikHög grad av effektivitet med låga utsläpp och lång livslängd Långa arbetspass möjliga tack vare 30L bränsletank I eco!efficiency-läget anpassas maskinen till den mest kostnadseffektiva temperaturen (60°C) med fullt vattenflöde.
Utmärkt mobilitet
- Punkteringsfria stora hjul för säker förflyttning även på ojämna underlag
- Med krok för enkel transport med kran
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|600 - 1300
|Arbetstryck (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|Max. 80
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|8,9
|Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet (kg/h)
|7,2
|Effekt (kW)
|9,5
|Elkabel (m)
|5
|Bränsletank (l)
|30
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|157
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|167
|Mått (L × B × H) (mm)
|1075 x 722 x 915
Följande ingår
- Spolhandtag: standard
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
- Sprutlans: 1050 mm
- Powermunstycke
Standardutrustning
- Start-/stoppautomatik
- Fasvändarkontakt (trefas)
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Användningsområden
- Fordonsrengöring
- Utrustning och maskinrengöring
- Verkstadsrengöring
- Rengöring av utomhusområden
- Rengöring av servicestationer
- Fasadrengöring
- Rengöring av simbassänger
- Rengöring av sporthallar
- Rengöring av produktionsprocesser
- Rengöring av produktionssystem