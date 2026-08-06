Högtryckstvätt HD 13/18-4St
Enkel drift, hög säkerhet och hållbarhet: kraftfull stationär kallvattentvätt med 1 300 l/h och 180 bar.
Denna stationära kallvattentvätt imponerar med en temperatur på upp till 60 °C vid vatteninloppet, ett flöde på 1 300 l/h och ett arbetstryck på 180 bar. Den höga prestandan gör den idealisk för kontinuerlig användning under tuffa förhållanden, till exempel inom jordbruk eller industri. Det robusta höljet och ramen, tillverkade av pulverlackerat stål, den stabila vevaxelpumpen med cylinderhuvud i mässing och den 4-poliga, låghastighets elektriska motorn med vattencooling säkerställer hållbarhet och lång livslängd. Maskinen har även en integrerad vattentank med skydd mot torrkörning och en indikator för tom nivå. Rengöringsmedlet matas in via ett särskilt inlopp med doseringsventil, och tomnivån visas även här. Maskinen har en stor roterande brytare för bekväm drift, och installation samt underhåll kan även utföras snabbt. Tillbehör ingår inte i leveransen men finns tillgängliga vid varje användningspunkt: manometer och tidräknare, inlopp för ett andra rengöringsmedel, automatisk tryckavlastning och fjärrkontroller.
Egenskaper och fördelar
Slitstark och robustRobust vevaxelpump med mässingscylinderhuvud och högkvalitativa material säkerställer lång livslängd Kraftfull, 4-polig elektrisk låghastighetsmotor.
Utrustning av hög kvalitetDetergent dosing unit on the suction side. Redo för anslutning av fjärrkontroller
Elektronisk övervakning för ökad driftsäkerhet.Frånkoppling vid läckage eller fasfel. Automatiskt under- och överspänningsskydd. LED lampor indikerar när den är redo för användning, om vattnet är på väg att tal slut samt serviceintervall
Enkel manövrering
- Bara en vridomkopplare garanterar enkel användning av alla funktioner utan långa träningstider.
- Speciellt användarvänlig tack vare självförklarande symboler. Ingen nödvändighet för tidskrävande inlärning
Enkelt underhåll och lätt att serva
- Enkel tillgänglighet för alla service och underhållsuppgifter
- Omfattande servicenätverk med högutbildade tekniker
- LED-lampor indikerar viktiga driftstatusar
Stort integrerat vattenfilter
- Stort vattenfilter för maximalt skydd av pump
- Säkerställer lång livslängd för alla högtryckskomponenter
- Enkel att använda, lätt att rengöra.
Robust design möjliggör även krävande applikationer
- Byggd för daglig användning
- Kan användas under tuffa arbetsförhållanden.
- Robust, hållbar och pålitlig maskin
Omfattande utbud av tillbehör och fästsatser
Redo för användning på kort tid
- Klar att använda med en knapptryckning, utan ställtider och transport av mobila maskiner.
- Maskinen är alltid redo för maximal produktivitet och flexibilitet
- Pumpen startar när spolhandtaget används. Detta gör det lätt att arbeta från olika platser.
Servo Control
- Steglös tryck- och flödeskontroll via spolhandtaget
- Versatile and flexible uses.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|700 - 1300
|Arbetstryck (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Max. tryck (bar/MPa)
|240 / 24
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Effekt (kW)
|8,8
|Skydd (A)
|16
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|1″
|Antal användare
|1
|Mobil
|Stationär
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|81
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|90,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Följande ingår
- Servo Control
- Powermunstycke
- Förberedd för Servo Control
- Förberedd för keminlopp
Standardutrustning
- Vevaxelpump med keramiska kolvar
- Torrgångsskydd
- Stort vattenfilter
- Vattentank med flottörventil
- Förberedd för fjärrstyrning
- RM1-dosering
- Oljenivåmätare
- Oljesticka
- Vattenkyld motor
Användningsområden
- Fordon och maskinrengöring inom fordons-, industri- och jordbrukssektorerna
- Mångsidiga användningsområden i industriella miljöer, t.ex. för rengöring av produktionsanläggningar
- Rengöring av djurstall inom lantbruk
- Optimal för bilverkstäder, biluthyrning, biltvättar, fastighetsservice, hantverkare, mindre byggföretag, små garage och lantbruk
- Idealisk för användning vid fordonstvätt, inom bygg- och transportsektorn, samt inom industri
- Lantbruk
- Industri