Vår HD 4/11 C Bp Battery är utrustad med 2 extremt kraftfulla 36 V-litiumjonbatterier och är därmed den första batteridrivna högtryckstvätten från Kärcher på professionell nivå. Batterierna i vår 36 V batteriplattform garanterar utmärkt rengöring och långa drifttider och är kompatibla med andra maskiner från samma sortiment. HD 4/11 C Bp är lämplig överallt där externa strömkällor inte är tillgängliga, vilket ofta är fallet för kommunalt arbete, landskapsarbete eller vaktmästarverksamhet. Ännu en fördel: Den mycket rörliga högtryckstvätten lämpar sig för både vertikal och horisontell drift. Den imponerar också med högkvalitativa komponenter som ett cylinderhuvud i mässing, automatisk tryckavlastning, EASY!Force högtryckspistol, EASY!Lock quick-release och smart tillbehörsförvaring. eco!efficiency mode är perfekt för lättare smuts eftersom det anpassar rengöringsnivån efter behovet, vilket förlänger batteriets körtid i upp till 34 minuter.