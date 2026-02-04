Högtryckstvätt HD 4/11 C Bp Pack Plus
Batteridriven och kompakt. Med HD 4/11 C Bp Pack Plus det enkelt att flytta runt mellan arbetsplatser, utan att vara begränsad av tillgången till el. Den perfekta lösningen när rörlighet och smidig hantering är avgörande.
Vår HD 4/11 C Bp Battery är utrustad med 2 extremt kraftfulla 36 V-litiumjonbatterier och är därmed den första batteridrivna högtryckstvätten från Kärcher på professionell nivå. Batterierna i vår 36 V batteriplattform garanterar utmärkt rengöring och långa drifttider och är kompatibla med andra maskiner från samma sortiment. HD 4/11 C Bp är lämplig överallt där externa strömkällor inte är tillgängliga, vilket ofta är fallet för kommunalt arbete, landskapsarbete eller vaktmästarverksamhet. Ännu en fördel: Den mycket rörliga högtryckstvätten lämpar sig för både vertikal och horisontell drift. Den imponerar också med högkvalitativa komponenter som ett cylinderhuvud i mässing, automatisk tryckavlastning, EASY!Force högtryckspistol, EASY!Lock quick-release och smart tillbehörsförvaring. eco!efficiency mode är perfekt för lättare smuts eftersom det anpassar rengöringsnivån efter behovet, vilket förlänger batteriets körtid i upp till 34 minuter.
Egenskaper och fördelar
36 V-batteriplattformHög rengöringsprestanda och långa körtider. Kompatibla batterier över flera olika områden. Tidsbesparande snabbladdare.
Ekonomiskt och effektivt eco!efficiency modeSparar energi och förlänger batteriets körtid. Sänkbar rengöringsprestanda för lättare smuts.
KvalitetDet automatiska tryckavlastningssystemet skyddar högtryckskomponenter och förbättrar hållbarheten. Högkvalitativt topplock i mässing. Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet.
Mobil
- Extra bärhandtag för enkel lastning och transport.
- Handtaget kan lätt fällas ihop genom en knapptryckning.
- För vertikal och horisontell drift.
Högsta möjliga flexibilitet.
- Fristående högtrycksrengöring oberoende av externa strömkällor.
- Kortare uppsättningstider eftersom den tid det tar att lägga ut strömkablar försvinner.
- Helt självständigt arbete är också möjligt med hjälp av en sugslang för externa vattenkällor.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Flödeshastighet (l/h)
|320 - 400
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Max. tryck (bar/MPa)
|150 / 15
|Effekt (kW)
|1,6
|Vattentillopp
|3/4″
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|7,5
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|2
|Drifttid per batteriladdning (min)
|30 (7,5 Ah)
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|58 / 81
|Uteffekt (A)
|6
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Batteriladdarens kabellängd (m)
|1,2
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|26,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|31,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|380 x 370 x 930
Följande ingår
- Variant: Batteri inkluderat
- Uppladdningsbart batteri: 36 V/7.5 Ah Battery Batteri+-batteri (2 st.)
- Spolhandtag: EASY!Force
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Sprutlans: 840 mm
- Rotojetmunstycke
- Sugslang
Standardutrustning
- Laddare: 36 V Battery Power-snabbladdare (2 st.)
- Start-/stoppautomatik
Användningsområden
- För fristående, mobil högtrycksrengöring, exempelvis för fastighetsskötare, för landskapsarkitektur eller inom det kommunala.