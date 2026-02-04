Högtryckstvätt HD 4/11 C Bp Pack Plus

Batteridriven och kompakt. Med HD 4/11 C Bp Pack Plus det enkelt att flytta runt mellan arbetsplatser, utan att vara begränsad av tillgången till el. Den perfekta lösningen när rörlighet och smidig hantering är avgörande.

Vår HD 4/11 C Bp Battery är utrustad med 2 extremt kraftfulla 36 V-litiumjonbatterier och är därmed den första batteridrivna högtryckstvätten från Kärcher på professionell nivå. Batterierna i vår 36 V batteriplattform garanterar utmärkt rengöring och långa drifttider och är kompatibla med andra maskiner från samma sortiment. HD 4/11 C Bp är lämplig överallt där externa strömkällor inte är tillgängliga, vilket ofta är fallet för kommunalt arbete, landskapsarbete eller vaktmästarverksamhet. Ännu en fördel: Den mycket rörliga högtryckstvätten lämpar sig för både vertikal och horisontell drift. Den imponerar också med högkvalitativa komponenter som ett cylinderhuvud i mässing, automatisk tryckavlastning, EASY!Force högtryckspistol, EASY!Lock quick-release och smart tillbehörsförvaring. eco!efficiency mode är perfekt för lättare smuts eftersom det anpassar rengöringsnivån efter behovet, vilket förlänger batteriets körtid i upp till 34 minuter.

Egenskaper och fördelar
Högtryckstvätt HD 4/11 C Bp Pack: 36 V-batteriplattform
36 V-batteriplattform
Hög rengöringsprestanda och långa körtider. Kompatibla batterier över flera olika områden. Tidsbesparande snabbladdare.
Högtryckstvätt HD 4/11 C Bp Pack: Ekonomiskt och effektivt eco!efficiency mode
Ekonomiskt och effektivt eco!efficiency mode
Sparar energi och förlänger batteriets körtid. Sänkbar rengöringsprestanda för lättare smuts.
Högtryckstvätt HD 4/11 C Bp Pack: Kvalitet
Kvalitet
Det automatiska tryckavlastningssystemet skyddar högtryckskomponenter och förbättrar hållbarheten. Högkvalitativt topplock i mässing. Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet.
Mobil
  • Extra bärhandtag för enkel lastning och transport.
  • Handtaget kan lätt fällas ihop genom en knapptryckning.
  • För vertikal och horisontell drift.
Högsta möjliga flexibilitet.
  • Fristående högtrycksrengöring oberoende av externa strömkällor.
  • Kortare uppsättningstider eftersom den tid det tar att lägga ut strömkablar försvinner.
  • Helt självständigt arbete är också möjligt med hjälp av en sugslang för externa vattenkällor.
Specifikationer

Tekniska data

Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Flödeshastighet (l/h) 320 - 400
Inloppstemperatur (°C) 60
Arbetstryck (bar/MPa) 70 - 110 / 7 - 11
Max. tryck (bar/MPa) 150 / 15
Effekt (kW) 1,6
Vattentillopp 3/4″
Batterityp Uppladdningsbart batteri
Spänning (V) 36
Kapacitet (Ah) 7,5
Antal batterier som krävs (Del(ar)) 2
Drifttid per batteriladdning (min) 30 (7,5 Ah)
Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min) 58 / 81
Uteffekt (A) 6
Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Batteriladdarens kabellängd (m) 1,2
Färg antracit
Vikt (med tillbehör) (kg) 26,9
Vikt inkl. förpackning (kg) 31,2
Mått (L × B × H) (mm) 380 x 370 x 930

Följande ingår

  • Variant: Batteri inkluderat
  • Uppladdningsbart batteri: 36 V/7.5 Ah Battery Batteri+-batteri (2 st.)
  • Spolhandtag: EASY!Force
  • Högtrycksslangens längd: 10 m
  • Sprutlans: 840 mm
  • Rotojetmunstycke
  • Sugslang

Standardutrustning

  • Laddare: 36 V Battery Power-snabbladdare (2 st.)
  • Start-/stoppautomatik
Videos
Användningsområden
  • För fristående, mobil högtrycksrengöring, exempelvis för fastighetsskötare, för landskapsarkitektur eller inom det kommunala.
Tillbehör
Rengöringsmedel
