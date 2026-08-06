HD Trailer HD trailer
Oberoende, mobil, med driftsäker Yanmar dieselmotor (EU STEG V): HD Trailer HD 9/23 De Tr1 för långa arbetspass med högtrycksrengöring på byggarbetsplatser och i kommunal verksamhet. Med 1 000 l vattentank.
Vår mobila, ouppvärmda HD Trailer 9/23 De Tr1 är helt fristående tack vare en kraftfull, driftsäker och miljövänlig (EU STEG V) Yanmar dieselmotor och en vattentank på 1 000 liter. Med trailern utförs en mängd olika uppgifter med högtrycksrengöring som ofta förekommer i kommunal verksamhet eller inom byggsektorn på enklast tänkbara sätt. Med ett arbetstryck på 230 bar och en flödeshastighet på upp till 930 liter per timme finns praktiskt taget inga begränsningar. HD Trailer är som standard utrustad med ett ergonomiskt EASY!Force spolhandtag och många förvaringsmöjligheter. Denna robusta maskin är dessutom enkel att använda och finns i flera konfigurerbara varianter – till exempel med slangvinda baktill eller i en Cab-version (öppen variant).
Egenskaper och fördelar
Oberoende av extern ström- eller vattenförsörjningYanmar dieselmotor eller Honda bensinmotor (båda EU STEG V) för oberoende arbete. 1 000 liters vattentank för minst en timmes arbete med full effekt. Integrerat släpvagnskoncept för stor rörlighet och maximalt oberoende.
Enkel och bekväm användningMycket enkel att använda och därigenom idealisk för uthyrning. Bekväm utrustning med elstart för motorn och slangvinda som tillval. Förvaringsfack i bakre delen för förvaring av bränslebehållare och tillbehör.
Robust konstruktion för krävande arbetsförhållandenDriftsäker, beprövad och testad högtrycksteknik från Kärcher med lång livslängd. Stötskydd och bakre presenning för skydd av maskinen finns som tillvalsutrustning. Det integrerade frostskyddssystemet möjliggör arbete året runt.
Flera konfigurationer är möjliga
- Flexibla, anpassade konfigurationer för kundens individuella krav.
- Som tillval finns en Cab-version för användning på plattformar eller installation i fordon.
- På begäran kan tankarna även lackeras i kundanpassade färger.
Specifikationer
Tekniska data
|Flödeshastighet (l/h)
|400 - 930
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Motorfabrikat
|Yanmar
|Motortyp
|L 100 V
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|600
|Mått (L × B × H) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Högtrycksslangens längd: 15 m
- Högtrycksslangens typ: Premiumkvalitet
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
- Sprutlans: 1050 mm
- Servo Control
- Powermunstycke
Standardutrustning
- Funktion för rengöringsmedel: Sugning
Videos
Användningsområden
- Mobil högtrycksrengöring inom byggbranschen, t.ex. av entreprenadmaskiner och fordon
- För uthyrning av företag inom maskinuthyrning för olika rengöringsuppgifter
- Idealisk för rengöringsentreprenörer, t.ex. för borttagning av graffiti
- Mobil högtrycksrengöring inom kommunal verksamhet, t.ex. i parker
Konfigurerbara komponenter
Konfigurerbara komponenter