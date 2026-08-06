Vår mobila, ouppvärmda HD Trailer 9/23 De Tr1 är helt fristående tack vare en kraftfull, driftsäker och miljövänlig (EU STEG V) Yanmar dieselmotor och en vattentank på 1 000 liter. Med trailern utförs en mängd olika uppgifter med högtrycksrengöring som ofta förekommer i kommunal verksamhet eller inom byggsektorn på enklast tänkbara sätt. Med ett arbetstryck på 230 bar och en flödeshastighet på upp till 930 liter per timme finns praktiskt taget inga begränsningar. HD Trailer är som standard utrustad med ett ergonomiskt EASY!Force spolhandtag och många förvaringsmöjligheter. Denna robusta maskin är dessutom enkel att använda och finns i flera konfigurerbara varianter – till exempel med slangvinda baktill eller i en Cab-version (öppen variant).