Högtryckstvätt HD 6/13 C
Praktisk, mobil, mångsidig: HD 6/13 C enfastvätt för vertikal och horisontell drift. Med tillbehörsförvaring, topplock i mässing och automatisk tryckavlastning. 10 meter slang. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.
Praktisk, mobil, mångsidig: HD 6/13 C enfastvätt på 2,9 kW och 230 V, för vertikal och horisontell drift. Maskinen avger ett vattenflöde på 590 l/tim och 130 bar. Med tillbehörsförvaring, topplock i mässing och automatisk tryckavlastning. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd. 10 meter slang.
Egenskaper och fördelar
Spara tid och möda: Spolhandtaget EASY!Force för högtryck och EASY!Lock snabbkopplingar.Äntligen – rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
MobilIntegrerat bärhandtag på framsidan av maskinen möjliggör enkel lastning och bekväm transport. Handtaget kan lätt fällas ihop genom en knapptryckning. Kompakt konstruktion.
FlexibelFör vertikal och horisontell drift. Vid horisontell drift ligger inte hjulen i och ger därför maximal stabilitet. Separat förvaringsplats för spolhandtaget.
Kvalitet
- Det automatiska tryckavlastningssystemet skyddar högtryckskomponenter och förbättrar hållbarheten.
- Högkvalitativt topplock i mässing.
- Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet.
Tillbehörsförvaring
- Skruvgänganslutning (M 18 x 1,5) för att ansluta en ytrengörare direkt på maskinen.
- Praktisk förvaring av rotojet- och trefunktionsmunstyckena.
- Gummiband för att fästa högtrycksslangen
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|590
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar/MPa)
|130 / 13
|Max. tryck (bar/MPa)
|190 / 19
|Effekt (kW)
|2,9
|Elkabel (m)
|5
|Munstycksstorlek (mm)
|38
|Vattentillopp
|3/4″
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|25,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|28
|Mått (L × B × H) (mm)
|380 x 360 x 930
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Sprutlans: 840 mm
Standardutrustning
- Funktion för rengöringsmedel: Sugning
- Start-/stoppautomatik