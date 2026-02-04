Praktisk, mobil, mångsidig: HD 6/13 C enfastvätt på 2,9 kW och 230 V, för vertikal och horisontell drift. Maskinen avger ett vattenflöde på 590 l/tim och 130 bar. Med tillbehörsförvaring, topplock i mässing och automatisk tryckavlastning. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd. 10 meter slang.