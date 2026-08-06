Högtryckstvätt HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further är en kallvattenhögtryckstvätt i en begränsad svart utgåva, tillverkad av 30% återvunnen plast¹⁾ och med exklusiva tillbehör: eco!Booster.
Den svarta högtryckstvätten HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further i begränsad utgåva, tillverkad av 30% återvunnen plast¹⁾ och med exklusiva tillbehör, är en kompakt och kraftfull kallvattenhögtryckstvätt med en 4-polig, långsamgående trefasmotor. Den hållbara designen, som använder 30% återvunna material, uppfyller de högsta ekologiska standarderna och sparar värdefulla resurser. Den EPS-fria, miljövänliga förpackningen – tillverkad av wellpapp med bikakestruktur – ger robust dämpning och skyddar mot repor tack vare sin beläggning av ärtstärkelse. Den automatiska, fjäderdrivna slangvindan förenklar hanteringen, sparar inställningstid och ökar driftsäkerheten. Det utdragbara skjuthandtaget och de integrerade förvaringsmöjligheterna säkerställer hög bärbarhet och kompakt förvaring. Den kraftfulla 3-kolvs axiella pumpen med mässingscylinderhuvud och automatisk tryckavlastning säkerställer en lång livslängd. Tillbehör inkluderar 1 liter RM 82N med skumlans, ett LED-munstycksljus och eco! booster. Den integrerade EASY!Lock TR20-hållaren ger plats för tillbehör. Direkt åtkomst till pumpen och elboxen förenklar underhåll och service.
Egenskaper och fördelar
Högkvalitativa tillbehör
- 1 liter RM 82N rengöringsmedel och skumlans.
- eco!Booster för snabb och skonsam rengöring
- Munstycksljus för dåliga ljusförhållanden.
Hållbarhetsfunktioner
- Design med 30% återvunnen plast¹⁾.
- Förpackning utan EPS: ger robust, miljövänligt stötskydd tack vare wellpapp med bikakestruktur och skyddar känsliga ytor tack vare reptålig beläggning av ärtstärkelse.
- eco!Booster ökar rengöringsprestandan samtidigt som den sparar vatten och energi.
Enkelt underhåll och lätt att serva
- Direkt och användarvänlig åtkomst till pumpen.
- Enkel åtkomst till topplocket när maskinens botten öppnas.
- Snabb åtkomst till eldosa genom enkel borttagning av hölje.
Utmärkt mobilitet
- Kompakt maskin med minskat utrymmesbehov tack vare skjuthandtag som kan dras in med en knapptryckning.
- Enkel förvaring i servicefordon.
- Integrerade förvaringsalternativ minskar uppställningstiden.
Smart förvaring av tillbehör
- Fäste för att fixera skummunstycket.
- EASY!Lock TR20 låter powermunstycket eller en ytrengörare förvaras direkt på maskinen.
- Praktiskt munstyckesfack för att förvara det roterande munstycket.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|380 - 760
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Effekt (kW)
|4,6
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|3/4″
|Färg
|Svart
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|49,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|53,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|400 x 455 x 966
¹⁾ Endast apparat, alla plastdelar utan tillbehör.
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force
- Sprutlans: 840 mm
- Powermunstycke
- Rotojetmunstycke
- eco!Booster
- Servo Control
- Snabbkoppling
- Skummunstycke
Standardutrustning
- Högtrycksslangens längd: 15 m
- Högtrycksslangens typ: Flex
- Integrerad högtrycksslangupprullare
- ANTI!Twist
- Start-/stoppautomatik
Användningsområden
- Idealisk för användning vid fordonstvätt, inom bygg- och transportsektorn, samt inom industri