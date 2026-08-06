Den svarta högtryckstvätten HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further i begränsad utgåva, tillverkad av 30% återvunnen plast¹⁾ och med exklusiva tillbehör, är en kompakt och kraftfull kallvattenhögtryckstvätt med en 4-polig, långsamgående trefasmotor. Den hållbara designen, som använder 30% återvunna material, uppfyller de högsta ekologiska standarderna och sparar värdefulla resurser. Den EPS-fria, miljövänliga förpackningen – tillverkad av wellpapp med bikakestruktur – ger robust dämpning och skyddar mot repor tack vare sin beläggning av ärtstärkelse. Den automatiska, fjäderdrivna slangvindan förenklar hanteringen, sparar inställningstid och ökar driftsäkerheten. Det utdragbara skjuthandtaget och de integrerade förvaringsmöjligheterna säkerställer hög bärbarhet och kompakt förvaring. Den kraftfulla 3-kolvs axiella pumpen med mässingscylinderhuvud och automatisk tryckavlastning säkerställer en lång livslängd. Tillbehör inkluderar 1 liter RM 82N med skumlans, ett LED-munstycksljus och eco! booster. Den integrerade EASY!Lock TR20-hållaren ger plats för tillbehör. Direkt åtkomst till pumpen och elboxen förenklar underhåll och service.