HD 5/13 EX Plus Classic är en robust och kompakt högtryckstvätt med en 840 millimeter lång rostfri stålrör. Den möjliggör enkel och noggrann rengöring av fordon, maskiner och verktyg samt gårdar och trädgårdar. Maskinen är utrustad med ett cylinderhuvud i mässing och en högkvalitativ stålnätsslang, vilket säkerställer låg slitage och hög hållbarhet. Den automatiska tryckavlastningen skyddar komponenterna och förlänger livslängden. Andra praktiska fördelar inkluderar slangvindan för enkel förvaring av slangen och det integrerade Home Base-systemet för förvaring av munstycken. Även de mest envisa smutsfläckarna kan tas bort med hjälp av det roterande munstycket. Jämfört med traditionella skruvkapslar, är EASY!Lock snabblås fastsättning snabb och enkel att använda, samtidigt som den behåller stabilitet och hållbarhet.