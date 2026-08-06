Designad för tuffa tillämpningar imponerar HD 10/25-4 S St Classic, den stationära högtryckstvätten för kallt vatten från Kärcher, med optimala rengöringsresultat, enkel användning och utmärkt utrustning. Ingår från fabrik: pistol, lans, 10 meter högtrycksslang och power nozzle - alla med våra innovativa snabba EASY!Lock-kopplingar för snabbhet och enkelhet. Maskinens 8,8 kW motorutgång producerar upp till 250 bars arbetstryck och levererar en flödeshastighet på 1000 liter. Inuti arbetar den starka, lättjusterade vevaxelpumpen med sitt högkvalitativa mässingscylindrehuvud och den lågvarviga 4-poliga motorn med automatisk avstängning och luft-/vattenkylning hårt för att säkerställa konsekvent, långvarig och ultrapålitlig drift. Dessutom skyddar ett vattenfilter tillförlitligt pumpen från smuts. Rutinservice och underhållsuppgifter på HD 10/25-4 S St Classic kan slutföras lika snabbt som installationen av dess ultrastarka stålram på väggen eller golvet.