Högtryckstvätt HD 10/25-4 S ST Classic
Enkel montering, drift, underhåll och optimala rengöringsresultat: den robusta HD 10/25-4 S St Classic stationära högtryckstvätten för kallt vatten.
Designad för tuffa tillämpningar imponerar HD 10/25-4 S St Classic, den stationära högtryckstvätten för kallt vatten från Kärcher, med optimala rengöringsresultat, enkel användning och utmärkt utrustning. Ingår från fabrik: pistol, lans, 10 meter högtrycksslang och power nozzle - alla med våra innovativa snabba EASY!Lock-kopplingar för snabbhet och enkelhet. Maskinens 8,8 kW motorutgång producerar upp till 250 bars arbetstryck och levererar en flödeshastighet på 1000 liter. Inuti arbetar den starka, lättjusterade vevaxelpumpen med sitt högkvalitativa mässingscylindrehuvud och den lågvarviga 4-poliga motorn med automatisk avstängning och luft-/vattenkylning hårt för att säkerställa konsekvent, långvarig och ultrapålitlig drift. Dessutom skyddar ett vattenfilter tillförlitligt pumpen från smuts. Rutinservice och underhållsuppgifter på HD 10/25-4 S St Classic kan slutföras lika snabbt som installationen av dess ultrastarka stålram på väggen eller golvet.
Egenskaper och fördelar
Kraftfull och robust vevaxelpump med mässingscylinderhuvud och kolvar med keramiska sidorHög effektivitet och utförandegrad Lång livstid med låga underhållskostnader Med sugfunktion och upp till 60 graders invattentemperatur
Robust, stationärt chassiEn robust stålrörsram skyddar maskinen mot skador. Stabil stålrörsram som skyddar alla komponenter. Integrerad tillbehörsförvaring
Classic tillbehör med EASY!Lock kopplingarSnabb och enkel uppackning samt montering och lätt att byta tillbehör Robusta och hållbara tillbehör Användarvänlig
4-polig lågvarvsmotor med luftkylning, robust pump med kolvar i rostfritt stål och cylinderhuvud i koppar
- Testade och utprovade högkvalitativa Kärcher komponenter garanterar för en lång livslängd.
- Byggd för att hålla, mycket pålitlig.
- För hög nivå av resultat med låga underhållskostnader.
Tydlig maskindesign
- Stort vattenfilter som skyddar motorn
- Tryck och vattenflöde kan justeras direkt på själva pumpen
- Fyllnadsnivå och kvalitet på olja kan enkelt kontrolleras genom inspektionsfönstret samt med doppstickan
Enkel att använda och underhålla
- Integrerat vattenfilter kan avlägsnas och rengöras utan verktyg
- Bra åtkomlighet för enkel service och underhåll
- Enkel manövrering
Mycket flexibel
- Stort utbud av tillbehör för alla typer av applikationer
- Det omfattande tillbehörssortimentet ger ergonomiska och ekonomiska rengöringslösningar för en mängd olika tillämpningar.
- Enkelt installation
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|376 - 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|500 - 1000
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar)
|60 - 250
|Max. tryck (bar)
|310
|Effekt (kW)
|8,8
|Elkabel (m)
|5
|Munstycksstorlek
|045
|Vattentillopp
|1″
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|48,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|54,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|720 x 522 x 418
Följande ingår
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Sprutlans: 840 mm
- Powermunstycke
Standardutrustning
- Vevaxelpump med keramiska kolvar
- 4-polig trefasmotor med luft- och vattenkylning
- Start-/stoppautomatik
- Integrerat finmaskigt vattenfilter
- Mässingpump
Användningsområden
- Rengöring av djurstall inom lantbruk
- Perfekt för bilhandlare, biluthyrningsföretag och bensinstationer
- Fordon och maskinrengöring inom fordons-, industri- och jordbrukssektorerna
- Rengöring av traktorer, maskiner och tillbehör inom lantbruk
- Högtrycksrengöring av maskiner och utrustning inom bygg-, jordbruks- och den kommunala sektorn.
- For cleaning production halls, warehouses and logistics halls, as well as loading areas
- Idealisk för diverse behov inom transport och logistiksektorn
- Industri
- Lantbruk