Högtryckstvätt HD 5/11 P
Kompakt design, utdragbart handtag och låg vikt är några av egenskaperna hos HD 5/11 P som är en portabel enfastvätt. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.
The HD 5/11 P är en portabel enfastvätt på 230 Volt/ 2,2 kW som imponerar med sin kompakta konstruktion och lätta vikt. Maskinen har en axialpump med tre kolvar och mässingscylinderhuvud och avger 500 l/tim och 110 bar. Automatiskt tryckavlastningssystem skyddas komponenter så maskinen håller längre, vilket minskar kostnader för underhåll/ reparationer. Ett extra bärhandtag och utdragbart körhandtag gör det enkelt vid transport och förvaring samt att man kan använda den i både horisontellt och vertikalt läge. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd. Komplettera med skumpåläggare för att få kemfunktion. 10 meter slang.
Egenskaper och fördelar
Spara tid och möda: Spolhandtaget EASY!Force för högtryck och EASY!Lock snabbkopplingar.Äntligen – rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
MobilExtra bärhandtag för enkel lastning och transport. Kompakt design och låg vikt
FlexibelFör vertikal och horisontell drift. Separat förvaringsplats för spolhandtaget. Maskinen erbjuder bästa möjliga stabilitet i horisontell drift.
Kvalitet
- Det automatiska tryckavlastningssystemet skyddar högtryckskomponenter och förbättrar hållbarheten.
- Högkvalitativt topplock i mässing.
Tillbehörsförvaring
- Skruvgänganslutning (M 18 x 1,5) för att ansluta en ytrengörare direkt på maskinen.
- Praktisk förvaring av rotojet- och trefunktionsmunstyckena.
- Gummiband för att fästa högtrycksslangen
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|490
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar/MPa)
|110 / 11
|Max. tryck (bar/MPa)
|160 / 16
|Effekt (kW)
|2,2
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|3/4″
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|20,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|22,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|351 x 312 x 904
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Sprutlans: 840 mm
Standardutrustning
- Start-/stoppautomatik
Användningsområden
- Fasadrengöring
- Golv- och väggrengöring
- Utomhusområden
- Fordon
- Maskiner och enheter