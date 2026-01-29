The HD 5/11 P är en portabel enfastvätt på 230 Volt/ 2,2 kW som imponerar med sin kompakta konstruktion och lätta vikt. Maskinen har en axialpump med tre kolvar och mässingscylinderhuvud och avger 500 l/tim och 110 bar. Automatiskt tryckavlastningssystem skyddas komponenter så maskinen håller längre, vilket minskar kostnader för underhåll/ reparationer. Ett extra bärhandtag och utdragbart körhandtag gör det enkelt vid transport och förvaring samt att man kan använda den i både horisontellt och vertikalt läge. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd. Komplettera med skumpåläggare för att få kemfunktion. 10 meter slang.