Högtryckstvätt HDS 13/20-4 SXA
Högklassig hetvattentvätt med automatisk slangvinda som standard, inklusive 20 m Teflon-belagd Ultra Guard slang och två rengöringsmedelstankar.
Extremt kraftfull, extremt välutrustad, extremt användarvänlig - hetvattentvätten HDS 13/20-4 SXA med automatisk slangvinda och integrerad Ultra Guard HP-slang. Slangvindan möjliggör att den 20 meter långa, Teflon-belagda slangen lindas upp och ner i en vinkel på upp till 45° och minskar också den vanliga installations tiden med ungefär hälften. Högkvalitativa komponenter såsom den vattenkylda 4-poliga elmotorn, den robusta 3-kolvs axialpumpen med keramisk kolvpump, optimerad brännarteknik och det ekonomiska eco!efficiency-läget säkerställer maximal hållbarhet och ekonomi. Tack vare den energibesparande EASY!Forcepistolen med servokontroll och 1050 millimeter spollans med patenterad munstycksteknik imponerar maskinen också med sin användarvänliga ergonomi för långa arbetspass. Dessutom kan HDS 13/20-4 SXA användas intuitivt med endast en knapp, är mycket lätt att underhålla och är utrustad med sofistikerade säkerhetskomponenter samt användbara förvaringsmöjligheter för tillbehör.
Egenskaper och fördelar
Automatisk slangvinda
- Möjliggör att uppstarten av maskinen minskas i tid med över 50%
- Säkerställer att slangen kan lindas upp och ihop vid en vinkel av 45° även under tryck
Stort utbud av tillbehör med EASY!Lock
- EASY!Force Advanced för arbete utan ansträning från att greppa handtaget
- Tryck och flöde på vattnet kan justeras med Servo Control reglaget som sitter mellan lansen och pistolen
- Roterande 1050mm lans i rostfritt stål
Hög effektivitet
- I eco!efficiency-läget anpassas maskinen till den mest kostnadseffektiva temperaturen (60°C) med fullt vattenflöde.
- Brännaren är optimerad för att minska bränsleförbrukningen med 20 % jämfört med max kapacitet.
Maximal effektivitet
- Högeffektiv och beprövad "Made in Germany" brännarteknik
- 4-polig elektrisk motor
- Vattenkyld motor för hög prestanda och hållbarhet.
Driftsäkerhet
- Lätt tillgängligt vattenfilter skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet
- Säkerhetsventiler samt skydd för vatten eller bränslebrist säkerställer driftssäkerhet på maskinen
- SDS-systemet kompenserar för vibrationer och tryckstötar i högtryckssystemet.
Många förvaringsmöjligheter för tillbehör integrerade i maskinen
- Inbyggd förvaring för ett stort antal tillbehör. Inkluderar två krokar för sugslang samt strömkabel
- Rymligt förvaringsutrymme för rengöringsmedel, handskar eller verktyg.
Dosering av rengöringsmedel
- Enkel växling av rengöringsmedel mellan tank 1 och 2.
- Exakt dosering av rengöringsmedel med sköljfunktion.
- Exakt doseringsventil ger låg förbrukning
Mobilitet
- Ny design med stora hjul.
- Användarvänlig med låg tyngdpunkt och stora hjul för att lätt komma över trappsteg och trottoarkanter.
- Tryckhandtag för enkel transport och manövrerbarhet.
Användarvänliga reglage
- Ångsteg kan väljas genom att justera vattentryck/kvantitet vid pumpen
- Enkel och intuitiv 1-knapps användning
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|600 - 1300
|Arbetstryck (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|min. 80 - Max. 155
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|9,5
|Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet (kg/h)
|7,6
|Effekt (kW)
|9,5
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|1″
|Bränsletank (l)
|25
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|198
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|210,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Högtrycksslangens längd: 20 m
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
- Sprutlans: 1050 mm
- Powermunstycke
- Servo Control
Standardutrustning
- inbyggd automatisk slangvinda
- Start-/stoppautomatik
- För två operatörer (tillval)
- Fasvändarkontakt (trefas)
- SDS-System
- 2 rengöringsmedelstankar
- Torrgångsskydd
Videos
Användningsområden
- Fordonsrengöring
- Utrustning och maskinrengöring
- Verkstadsrengöring
- Rengöring av utomhusområden
- Rengöring av servicestationer
- Fasadrengöring
- Rengöring av simbassänger
- Rengöring av sporthallar
- Rengöring av produktionsprocesser
- Rengöring av produktionssystem