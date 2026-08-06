Extremt kraftfull, extremt välutrustad, extremt användarvänlig - hetvattentvätten HDS 13/20-4 SXA med automatisk slangvinda och integrerad Ultra Guard HP-slang. Slangvindan möjliggör att den 20 meter långa, Teflon-belagda slangen lindas upp och ner i en vinkel på upp till 45° och minskar också den vanliga installations tiden med ungefär hälften. Högkvalitativa komponenter såsom den vattenkylda 4-poliga elmotorn, den robusta 3-kolvs axialpumpen med keramisk kolvpump, optimerad brännarteknik och det ekonomiska eco!efficiency-läget säkerställer maximal hållbarhet och ekonomi. Tack vare den energibesparande EASY!Forcepistolen med servokontroll och 1050 millimeter spollans med patenterad munstycksteknik imponerar maskinen också med sin användarvänliga ergonomi för långa arbetspass. Dessutom kan HDS 13/20-4 SXA användas intuitivt med endast en knapp, är mycket lätt att underhålla och är utrustad med sofistikerade säkerhetskomponenter samt användbara förvaringsmöjligheter för tillbehör.