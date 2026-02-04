Kraftfull hetvattentvätt med robust 4-takts dieselmotor och elstart, för användning oavsett tillgång till strömförsörjning. En kraftig stålrörsram ger ett ordentligt skydd. Kan lyftas med kran eller gaffeltruck. Automatisk varvtalsreducering sänker ljudnivån vid arbetsuppehåll och förlänger livslängden. Mässingstopplock, ventiler i rostfritt stål, rostfria stålkolvar pläterade med nickel-krom, bidrar till lång livslängd. En övertrycksventil, integrerad reglering av tryck och vattenflöde samt ångläge gör att prestandan kan optimeras för olika uppgifter. Brännaren har en upprättstående värmeslinga och knackningsfri, konstant tändning med steglös inställning mellan 30 °C och 98 °C. Säkerhetsfunktioner som oljenivåvakt, säkerhetsventiler, torrgångsskydd och bränslenivågivare bidrar till att skydda maskinen. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd. 15 meter slang.