Högtryckstvätt HDS 1000 De
Hetvattentvätt med diesel förbränningsmotor för professionell användning där det inte finns någon strömanslutning. Lättmonterad på fordon. 900 l/tim och 200 bar. Elektrisk och manuell start. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock. 15 meter slang.
Kraftfull hetvattentvätt med robust 4-takts dieselmotor och elstart, för användning oavsett tillgång till strömförsörjning. En kraftig stålrörsram ger ett ordentligt skydd. Kan lyftas med kran eller gaffeltruck. Automatisk varvtalsreducering sänker ljudnivån vid arbetsuppehåll och förlänger livslängden. Mässingstopplock, ventiler i rostfritt stål, rostfria stålkolvar pläterade med nickel-krom, bidrar till lång livslängd. En övertrycksventil, integrerad reglering av tryck och vattenflöde samt ångläge gör att prestandan kan optimeras för olika uppgifter. Brännaren har en upprättstående värmeslinga och knackningsfri, konstant tändning med steglös inställning mellan 30 °C och 98 °C. Säkerhetsfunktioner som oljenivåvakt, säkerhetsventiler, torrgångsskydd och bränslenivågivare bidrar till att skydda maskinen. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd. 15 meter slang.
Egenskaper och fördelar
Optimal användarvänlighetAutomatiskt brännarstopp vid låg vattennivå, överhettningsskydd. Ergonomiskt utformat Easy Press spolhandtag för enkel användning.
Maximal prestandaHögpresterande brännare med upprättstående värmeslinga och konstant tändning utan explosionsartad förbränning. För rengöring av hårt sittande smuts. Två integrerade diesel- och bensintankar tillåter långa arbetstider.
Bränslesnål, dieseldriven förbränningsmotorUppfyller kraven i avgasutsläppsnormen EU STEG V. Enkel start med elstart
Användarvänlig drift
- Varvtalen minskas automatiskt i standby-läge. Detta skyddar motorn och sparar energi.
- Tack vare den robusta rörformiga stålramen är kranlastning möjlig.
Specifikationer
Tekniska data
|Flödeshastighet (l/h)
|450 - 900
|Arbetstryck (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|min. 80 - Max. 98
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|5,6
|Munstycksstorlek
|048
|Bränsletank (l)
|34
|Bränsle
|diesel
|Drivning
|diesel
|Motorfabrikat
|Yanmar
|Motortyp
|L 100 V
|antal samtidiga användare
|1
|Mobil
|Stationär
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|188,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|194,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|1100 x 750 x 785
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Powermunstycke
- Servo Control
Standardutrustning
- Högtrycksslangens längd: 15 m
- Högtrycksslangens typ: Premiumkvalitet
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
- Skyddsram
- Elstart
- Robust stålram för lyft med kran