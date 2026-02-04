Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M Classic

Pålitlig och lättanvänd hetvattentvätt, med utmärkt pris/prestanda-förhållande och utrustad med en högkvalitativ vevaxelpump samt en robust ram av stålrör.

Tack vare sina beprövade och särskilt kraftfulla och pålitliga komponenter, utmärker sig HDS 9/20-4 M Classic hetvattentvätt från Kärcher med enkel hantering, lättskött underhåll och bästa rengöringsresultat. Den robusta vevaxelpumpen, skyddad från föroreningar av ett vattenfilter, och den lågvarviga 4-poliga elmotorn säkerställer hög prestanda och långvarig drift. Tack vare den öppna konstruktionen är alla väsentliga komponenter mycket lättåtkomliga, samtidigt som maximalt skydd säkerställs av en robust ram av stålrör. Detta gör HDS 9/20-4 M Classic lämplig för de mest krävande applikationerna under hårda förhållanden, som på byggarbetsplatser eller inom jordbruket. Integrerad krok för kran och stora punkteringsfria hjul underlättar transport till och från platsen. Maskinen från mellanklassen är också utrustad med den beprövade Classic högtryckspistolen, en 30-liters bränsletank för mycket långa rengöringsapplikationer och praktiska alternativ för förvaring av tillbehör som standard.

Egenskaper och fördelar
Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M Classic: Robust och hållbar
Robust och hållbar
En robust stålrörsram skyddar maskinen mot skador. Bra åtkomlighet för enkel service och underhåll
Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M Classic: Tillförlitlig
Tillförlitlig
Robust vevaxelpump i beprövad Kärcher kvalitet. Beprövad säkerhetsteknik såsom termo- och säkerhetsventil och vattenfilter.
Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M Classic: Effektiv brännarteknik
Effektiv brännarteknik
Hög grad av effektivitet med låga utsläpp och lång livslängd Långa arbetspass möjliga tack vare 30L bränsletank I eco!efficiency-läget anpassas maskinen till den mest kostnadseffektiva temperaturen (60°C) med fullt vattenflöde.
Utmärkt mobilitet
  • Punkteringsfria stora hjul för säker förflyttning även på ojämna underlag
  • Med krok för enkel transport med kran
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Flödeshastighet (l/h) 300 - 900
Arbetstryck (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatur (inmatning 12° C) (°C) Max. 80
Effekt (kW) 7
Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h) 5,8
Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet (kg/h) 4,7
Elkabel (m) 5
Bränsletank (l) 30
Vikt (med tillbehör) (kg) 124
Vikt inkl. förpackning (kg) 134
Mått (L × B × H) (mm) 1075 x 722 x 892

Följande ingår

  • Spolhandtag: standard
  • Högtrycksslangens längd: 10 m
  • Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
  • Sprutlans: 1050 mm
  • Powermunstycke

Standardutrustning

  • ANTI!Twist
  • Start-/stoppautomatik
  • Fasvändarkontakt (trefas)
Videos
Användningsområden
  • Fordonsrengöring
  • Utrustning och maskinrengöring
  • Verkstadsrengöring
  • Rengöring av utomhusområden
  • Rengöring av servicestationer
  • Fasadrengöring
  • Rengöring av simbassänger
  • Rengöring av sporthallar
  • Rengöring av produktionsprocesser
  • Rengöring av produktionssystem
Tillbehör
Rengöringsmedel