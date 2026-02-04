Tack vare sina beprövade och särskilt kraftfulla och pålitliga komponenter, utmärker sig HDS 9/20-4 M Classic hetvattentvätt från Kärcher med enkel hantering, lättskött underhåll och bästa rengöringsresultat. Den robusta vevaxelpumpen, skyddad från föroreningar av ett vattenfilter, och den lågvarviga 4-poliga elmotorn säkerställer hög prestanda och långvarig drift. Tack vare den öppna konstruktionen är alla väsentliga komponenter mycket lättåtkomliga, samtidigt som maximalt skydd säkerställs av en robust ram av stålrör. Detta gör HDS 9/20-4 M Classic lämplig för de mest krävande applikationerna under hårda förhållanden, som på byggarbetsplatser eller inom jordbruket. Integrerad krok för kran och stora punkteringsfria hjul underlättar transport till och från platsen. Maskinen från mellanklassen är också utrustad med den beprövade Classic högtryckspistolen, en 30-liters bränsletank för mycket långa rengöringsapplikationer och praktiska alternativ för förvaring av tillbehör som standard.