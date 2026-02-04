Högtryckstvätt HDS 9/20-4 M Classic
Pålitlig och lättanvänd hetvattentvätt, med utmärkt pris/prestanda-förhållande och utrustad med en högkvalitativ vevaxelpump samt en robust ram av stålrör.
Tack vare sina beprövade och särskilt kraftfulla och pålitliga komponenter, utmärker sig HDS 9/20-4 M Classic hetvattentvätt från Kärcher med enkel hantering, lättskött underhåll och bästa rengöringsresultat. Den robusta vevaxelpumpen, skyddad från föroreningar av ett vattenfilter, och den lågvarviga 4-poliga elmotorn säkerställer hög prestanda och långvarig drift. Tack vare den öppna konstruktionen är alla väsentliga komponenter mycket lättåtkomliga, samtidigt som maximalt skydd säkerställs av en robust ram av stålrör. Detta gör HDS 9/20-4 M Classic lämplig för de mest krävande applikationerna under hårda förhållanden, som på byggarbetsplatser eller inom jordbruket. Integrerad krok för kran och stora punkteringsfria hjul underlättar transport till och från platsen. Maskinen från mellanklassen är också utrustad med den beprövade Classic högtryckspistolen, en 30-liters bränsletank för mycket långa rengöringsapplikationer och praktiska alternativ för förvaring av tillbehör som standard.
Egenskaper och fördelar
Robust och hållbarEn robust stålrörsram skyddar maskinen mot skador. Bra åtkomlighet för enkel service och underhåll
TillförlitligRobust vevaxelpump i beprövad Kärcher kvalitet. Beprövad säkerhetsteknik såsom termo- och säkerhetsventil och vattenfilter.
Effektiv brännarteknikHög grad av effektivitet med låga utsläpp och lång livslängd Långa arbetspass möjliga tack vare 30L bränsletank I eco!efficiency-läget anpassas maskinen till den mest kostnadseffektiva temperaturen (60°C) med fullt vattenflöde.
Utmärkt mobilitet
- Punkteringsfria stora hjul för säker förflyttning även på ojämna underlag
- Med krok för enkel transport med kran
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|300 - 900
|Arbetstryck (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|Max. 80
|Effekt (kW)
|7
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|5,8
|Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet (kg/h)
|4,7
|Elkabel (m)
|5
|Bränsletank (l)
|30
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|124
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|134
|Mått (L × B × H) (mm)
|1075 x 722 x 892
Följande ingår
- Spolhandtag: standard
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
- Sprutlans: 1050 mm
- Powermunstycke
Standardutrustning
- ANTI!Twist
- Start-/stoppautomatik
- Fasvändarkontakt (trefas)
Videos
Användningsområden
- Fordonsrengöring
- Utrustning och maskinrengöring
- Verkstadsrengöring
- Rengöring av utomhusområden
- Rengöring av servicestationer
- Fasadrengöring
- Rengöring av simbassänger
- Rengöring av sporthallar
- Rengöring av produktionsprocesser
- Rengöring av produktionssystem