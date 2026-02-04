Högtryckstvätt HD 5/12 C

Egenskaper och fördelar
Högtryckstvätt HD 5/12 C: Spara tid och möda: Spolhandtaget EASY!Force för högtryck och EASY!Lock snabbkopplingar.
Äntligen – rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
Mobil
Extra bärhandtag för enkel lastning och transport. Handtaget kan lätt fällas ihop genom en knapptryckning. Kompakt konstruktion.
Flexibel
För vertikal och horisontell drift. Vid horisontell drift ligger inte hjulen i och ger därför maximal stabilitet. Separat förvaringsplats för spolhandtaget.
Kvalitet
  • Det automatiska tryckavlastningssystemet skyddar högtryckskomponenter och förbättrar hållbarheten.
  • Högkvalitativt topplock i mässing.
  • Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet.
Tillbehörsförvaring
  • Skruvgänganslutning (M 18 x 1,5) för att ansluta en ytrengörare direkt på maskinen.
  • Praktisk förvaring av rotojet- och trefunktionsmunstyckena.
  • Gummiband för att fästa högtrycksslangen
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Flödeshastighet (l/h) 500 - 500
Inloppstemperatur (°C) 60
Arbetstryck (bar/MPa) 120 - 120 / 12 - 12
Max. tryck (bar/MPa) 175 / 17,5
Effekt (kW) 2,5
Elkabel (m) 5
Munstycksstorlek (mm) 35
Vattentillopp 3/4″
Färg antracit
Vikt (med tillbehör) (kg) 24,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 26,8
Mått (L × B × H) (mm) 380 x 360 x 930

Följande ingår

  • Spolhandtag: EASY!Force
  • Högtrycksslangens längd: 10 m
  • Sprutlans: 840 mm

Standardutrustning

  • Funktion för rengöringsmedel: Sugning
  • Start-/stoppautomatik
