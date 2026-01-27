Högtryckstvätt HD 9/23 G
HD 9/23 G är en kallvattenstvätt på 900 l/tim och 230 bar, med en Honda bensinmotor, lämplig för arbeten där strömförsörjning ej är möjlig. Punkteringsfria däck. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock. 15 meter slang.
HD 9/23 G är en kallvattenstvätt på 900 l/tim och 230 bar som har en Honda bensinmotor. Robust ram men mycket mobil trots ojämn terräng. Punkteringsfria däck. Den kraftiga pumpen gör det möjligt att få bort vatten från dammar eller sjöar vid nödfall. Möjligheten finns att välja en ram med öljetter för kranlyft och möjlighet att sätta på slangvinda. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd.
Egenskaper och fördelar
Maximalt oberoendeUtrustad med pålitliga Honda- eller Yanmarmotorer för användning utan ström. Kan suga upp vatten t.ex. från sjöar eller dammar - och använda det för rengöring.
Optimal användarvänlighetDen ergonomiska ramdesignen gör transport på ojämn mark enklare. Förvaringsmöjligheter för alla tillbehörsdelar direkt på maskinen. Punkteringsfria hjul garanterar permanent hög mobilitet.
Mycket mångsidigSkyddsram med öglor för kranlastning som skyddar maskinen på ett tillförlitligt sätt. Finns som tillval. Monteringssats för vinda för kortare uppstart- och stopptider. Finns som tillval. Portabel version med robust rörram speciellt utformad för målare och murare (HD 728 B).
För de svåraste rengöringsarbetena
- Robust ram för dagligt bruk under tuffa förhållanden.
- Stort vattenfilter som skyddar motorn
- Termostatventil för att skydda pumpen mot överhettning i cirkulationsdrift.
Specifikationer
Tekniska data
|Flödeshastighet (l/h)
|400 - 930
|Arbetstryck (bar/MPa)
|40 - upp till 230 / 4 - upp till 23
|Max. tryck (bar/MPa)
|270 / 27
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Vattentillopp
|1″
|Drivning
|Bensin
|Motorfabrikat
|Honda
|Motortyp
|GX 390
|antal samtidiga användare
|1
|Mobil
|vagn
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|75,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|82,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|866 x 722 x 1146
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Högtrycksslangens längd: 15 m
- Högtrycksslangens typ: Premiumkvalitet
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
- Powermunstycke
- Servo Control
Standardutrustning
- Steglös tryck- och vattenreglering
- Funktion för rengöringsmedel: Sugning
Videos
Användningsområden
- Byggarbetsplatser (t ex rengöring av entreprenadmaskiner, byggnadsställningar och utrustning).
- Jordbruk (rengöring av fordon och utrustning eller för användning inom skogsbruk)
- Industri (rengöring av utrustning).
- Serviceverkstäder (rengöring utanför områden t ex torg och parkeringsplatser)