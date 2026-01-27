HD 9/23 G är en kallvattenstvätt på 900 l/tim och 230 bar som har en Honda bensinmotor. Robust ram men mycket mobil trots ojämn terräng. Punkteringsfria däck. Den kraftiga pumpen gör det möjligt att få bort vatten från dammar eller sjöar vid nödfall. Möjligheten finns att välja en ram med öljetter för kranlyft och möjlighet att sätta på slangvinda. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd.