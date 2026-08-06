Högtryckstvätt HD 10/21-4St
Enkel drift, hög säkerhet och hållbarhet: kraftfull stationär kallvattentvätt med 1 000 l/h och 210 bar.
Denna stationära kallvattentvätt för vatteninloppstemperaturer upp till 60 °C har ett flöde på 1 000 l/h och ett imponerande arbetstryck på 210 bar. Den höga prestandan gör den idealisk för kontinuerlig användning under tuffa förhållanden, till exempel inom jordbruk eller industri. Det robusta höljet och ramen, tillverkade av pulverlackerad stål, den stabila vevaxelpumpen med cylinderhuvud i mässing och den 4-poliga, låghastighets elektriska motorn med vattencooling säkerställer hållbarhet och lång livslängd. Maskinen har även en integrerad vattentank med skydd mot torrkörning och en indikator för tom nivå. Rengöringsmedlet matas in via ett särskilt inlopp med doseringsventil, och tomnivån visas även här. Maskinen har en stor roterande brytare för bekväm drift, och installation samt underhåll kan även utföras snabbt. Tillbehör ingår inte i leveransen men finns tillgängliga vid varje användningspunkt: manometer och tidräknare, inlopp för ett andra rengöringsmedel, automatisk tryckavlastning och fjärrkontroller.
Egenskaper och fördelar
Slitstark och robustKärchers pålitliga och hållbara högpresterande vevaxelpump säkerställer optimalt tryck. 4-polig, lågvarvig elmotor garanterar lång arbetslivslängd. Robust vevaxelpump med mässingscylinderhuvud och högkvalitativa material säkerställer lång livslängd
Utrustning av hög kvalitetRedo för anslutning av fjärrkontroller
Enkel manövreringBara en vridomkopplare garanterar enkel användning av alla funktioner utan långa träningstider. Speciellt användarvänlig tack vare självförklarande symboler. Ingen nödvändighet för tidskrävande inlärning
Robust konstruktion för krävande arbetsförhållanden
- Lämplig för daglig användning.
- Kan användas under tuffa arbetsförhållanden.
- Innovativ, hållbar, robust och därför väldigt ekonomiskt lämplig
Inlopp för rengöringsmedel
- Keminloppssystem med doseringsventil och tomindikator ingår som standard
- Detergent dosing unit on the suction side.
- Tillval: andra inlopp med ventil och tomindikator
Alltid flexibel tack vare möjlighet till snabb modifiering
- Automatisk tryckavlastning finns som tillval
- Tillval: andra inlopp med ventil och tomindikator
- Manometer och timräknare finns som tillval
Stort integrerat vattenfilter
- Stort vattenfilter för maximalt skydd av pump
- Enkel att använda, lätt att rengöra.
- Säkerställer lång livslängd för alla högtryckskomponenter
Elektronisk övervakning för ökad driftsäkerhet.
- Skyddar pumpen mot torrkörning
- Frånkoppling vid läckage eller fasfel.
- Överspänning och underspänningsskydd.
Redo för användning på kort tid
- Klar att använda med en knapptryckning, utan ställtider och transport av mobila maskiner.
- Pumpen startar när spolhandtaget används. Detta gör det lätt att arbeta från olika platser.
- Maskinen är alltid redo för maximal produktivitet och flexibilitet
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|500 - 1000
|Arbetstryck (bar/MPa)
|50 - 210 / 5 - 21
|Max. tryck (bar/MPa)
|250 / 25
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Effekt (kW)
|7,5
|Skydd (A)
|16
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|1″
|Antal användare
|1
|Mobil
|Stationär
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|74
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|83,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Följande ingår
- Servo Control
- Powermunstycke
- Förberedd för Servo Control
- Förberedd för keminlopp
Standardutrustning
- Vevaxelpump med keramiska kolvar
- Torrgångsskydd
- Stort vattenfilter
- Vattentank med flottörventil
- Förberedd för fjärrstyrning
- RM1-dosering
- Oljenivåmätare
- Oljesticka
- Vattenkyld motor
Användningsområden
- Rengöring av fordon och maskiner inom fordonsbranschen, industrin och jordbruket
- Högtrycksrengöring av maskiner och utrustning inom bygg-, jordbruks- och den kommunala sektorn.
- Optimal för bilverkstäder, biluthyrning, biltvättar, fastighetsservice, hantverkare, mindre byggföretag, små garage och lantbruk
- Mångsidiga användningsområden i industriella miljöer, t.ex. för rengöring av produktionsanläggningar
- För rengöringsuppgifter inom livsmedels och kemikalieindustri
- Rengöring av djurstall inom lantbruk
- Idealisk för användning vid fordonstvätt, inom bygg- och transportsektorn, samt inom industri
- Perfekt för bilhandlare, biluthyrningsföretag och bensinstationer
- Byggnadsentreprenörer