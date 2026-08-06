Denna stationära kallvattentvätt för vatteninloppstemperaturer upp till 60 °C har ett flöde på 1 000 l/h och ett imponerande arbetstryck på 210 bar. Den höga prestandan gör den idealisk för kontinuerlig användning under tuffa förhållanden, till exempel inom jordbruk eller industri. Det robusta höljet och ramen, tillverkade av pulverlackerad stål, den stabila vevaxelpumpen med cylinderhuvud i mässing och den 4-poliga, låghastighets elektriska motorn med vattencooling säkerställer hållbarhet och lång livslängd. Maskinen har även en integrerad vattentank med skydd mot torrkörning och en indikator för tom nivå. Rengöringsmedlet matas in via ett särskilt inlopp med doseringsventil, och tomnivån visas även här. Maskinen har en stor roterande brytare för bekväm drift, och installation samt underhåll kan även utföras snabbt. Tillbehör ingår inte i leveransen men finns tillgängliga vid varje användningspunkt: manometer och tidräknare, inlopp för ett andra rengöringsmedel, automatisk tryckavlastning och fjärrkontroller.