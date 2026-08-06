Högtryckstvätt HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further är en begränsad svart upplaga av en kallvattenhögtryckstvätt tillverkad av 15% återvunnen plast¹⁾ och med exklusiva tillbehör: eco!Booster MAX
Den begränsade svarta upplagan HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further, tillverkad av nästan 15 procent återvunnen plast¹⁾ och med exklusiva tillbehör som eco!Booster MAX och LED-munstyckeslampa, är en miljövänlig, kraftfull instegsenhet i superklassen av hetvattenhögtryckstvättar. eco!efficiency-läget, en exakt doseringsenhet för rengöringsmedel, en serviceomkopplare för reglering av vattenhårdhet och optimerad brännarteknik möjliggör ekonomisk drift samtidigt som den levererar utmärkta rengöringsresultat. Detta beror i synnerhet på den enastående pumpeffektiviteten, den patenterade munstyckstekniken, keramikolvarna och turbofläkten. Det intuitiva manöverkonceptet med LED-displayer gör den enkel att använda, samtidigt som två styrrullar/hjul, stora gummihjul och ergonomiska tryckhandtag säkerställer enkel transport. Underhåll och service är också enkla: alla relevanta komponenter är lättillgängliga och viktig driftsdata kan enkelt hämtas
Egenskaper och fördelar
EkonomiskI eco!efficiency-läget anpassas maskinen till den mest kostnadseffektiva temperaturen (60°C) med fullt vattenflöde. Brännaren är optimerad för att minska bränsleförbrukningen med 20 % jämfört med max kapacitet.
TillförlitligSDS-systemet kompenserar för vibrationer och tryckstötar i högtryckssystemet. Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet. Driftstid och serviceintervall visas.
Hållbarhetsfunktioner
Maximal effektivitet
- Högeffektiv panna.
- 4-polig elektrisk motor
- Vattenkyld motor för hög prestanda och hållbarhet.
Hållbarhetsfunktioner
- Noggrann rengöring även i dåliga ljusförhållanden tack vare kraftfullt LED-munstyckesljus.
- Högre rengöringsprestanda med samtidig vatten- och energibesparing tack vare eco!Booster MAX.
- Design med 15% återvunnen plast¹⁾
- Noggrann rengöring även i dåliga ljusförhållanden tack vare kraftfullt LED-munstyckesljus.
- Högre rengöringsprestanda med samtidig vatten- och energibesparing tack vare eco!Booster MAX.
Spara tid och möda: Spolhandtaget EASY!Force för högtryck och EASY!Lock snabbkopplingar.
- Äntligen – rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag
- EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|550 - 1100
|Arbetstryck (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|Max. 80
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|5,9
|Effekt (kW)
|8
|Elkabel (m)
|5
|Bränsletank (l)
|25
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|160,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|170,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
¹⁾ Endast apparat, alla plastdelar utan tillbehör.
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Högtrycksslangens typ: Longlife
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
- Sprutlans: 1050 mm
- Powermunstycke
- eco!Booster
- Högtrycksspolrör
Standardutrustning
- Start-/stoppautomatik
- Fasvändarkontakt (trefas)
- SDS-System
- Elektronisk servicekontroll med indikeringsdisplay
- 2 rengöringsmedelstankar
- Torrgångsskydd
Användningsområden
- Fordonsrengöring
- Utrustning och maskinrengöring
- Verkstadsrengöring
- Rengöring av utomhusområden
- Rengöring av servicestationer
- Fasadrengöring
- Rengöring av simbassänger
- Rengöring av sporthallar
- Rengöring av produktionsprocesser
- Rengöring av produktionssystem