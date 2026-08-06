Högtryckstvätt HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further

HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further är en begränsad svart upplaga av en kallvattenhögtryckstvätt tillverkad av 15% återvunnen plast¹⁾ och med exklusiva tillbehör: eco!Booster MAX

Den begränsade svarta upplagan HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further, tillverkad av nästan 15 procent återvunnen plast¹⁾ och med exklusiva tillbehör som eco!Booster MAX och LED-munstyckeslampa, är en miljövänlig, kraftfull instegsenhet i superklassen av hetvattenhögtryckstvättar. eco!efficiency-läget, en exakt doseringsenhet för rengöringsmedel, en serviceomkopplare för reglering av vattenhårdhet och optimerad brännarteknik möjliggör ekonomisk drift samtidigt som den levererar utmärkta rengöringsresultat. Detta beror i synnerhet på den enastående pumpeffektiviteten, den patenterade munstyckstekniken, keramikolvarna och turbofläkten. Det intuitiva manöverkonceptet med LED-displayer gör den enkel att använda, samtidigt som två styrrullar/hjul, stora gummihjul och ergonomiska tryckhandtag säkerställer enkel transport. Underhåll och service är också enkla: alla relevanta komponenter är lättillgängliga och viktig driftsdata kan enkelt hämtas

Egenskaper och fördelar
Högtryckstvätt HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further: Ekonomisk
Ekonomisk
I eco!efficiency-läget anpassas maskinen till den mest kostnadseffektiva temperaturen (60°C) med fullt vattenflöde. Brännaren är optimerad för att minska bränsleförbrukningen med 20 % jämfört med max kapacitet.
Högtryckstvätt HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further: Tillförlitlig
Tillförlitlig
SDS-systemet kompenserar för vibrationer och tryckstötar i högtryckssystemet. Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet. Driftstid och serviceintervall visas.
Högtryckstvätt HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further: Hållbarhetsfunktioner
Hållbarhetsfunktioner
Maximal effektivitet
  • Högeffektiv panna.
  • 4-polig elektrisk motor
  • Vattenkyld motor för hög prestanda och hållbarhet.
Hållbarhetsfunktioner
  • Noggrann rengöring även i dåliga ljusförhållanden tack vare kraftfullt LED-munstyckesljus.
  • Högre rengöringsprestanda med samtidig vatten- och energibesparing tack vare eco!Booster MAX.
  • Design med 15% återvunnen plast¹⁾
  • Noggrann rengöring även i dåliga ljusförhållanden tack vare kraftfullt LED-munstyckesljus.
  • Högre rengöringsprestanda med samtidig vatten- och energibesparing tack vare eco!Booster MAX.
Spara tid och möda: Spolhandtaget EASY!Force för högtryck och EASY!Lock snabbkopplingar.
  • Äntligen – rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag
  • EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Flödeshastighet (l/h) 550 - 1100
Arbetstryck (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Temperatur (inmatning 12° C) (°C) Max. 80
Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h) 5,9
Effekt (kW) 8
Elkabel (m) 5
Bränsletank (l) 25
Vikt (med tillbehör) (kg) 160,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 170,4
Mått (L × B × H) (mm) 1330 x 750 x 1060

¹⁾ Endast apparat, alla plastdelar utan tillbehör.

Följande ingår

  • Spolhandtag: EASY!Force Advanced
  • Högtrycksslangens längd: 10 m
  • Högtrycksslangens typ: Longlife
  • Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
  • Sprutlans: 1050 mm
  • Powermunstycke
  • eco!Booster
  • Högtrycksspolrör

Standardutrustning

  • Start-/stoppautomatik
  • Fasvändarkontakt (trefas)
  • SDS-System
  • Elektronisk servicekontroll med indikeringsdisplay
  • 2 rengöringsmedelstankar
  • Torrgångsskydd
Högtryckstvätt HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Högtryckstvätt HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Högtryckstvätt HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Högtryckstvätt HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Högtryckstvätt HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Högtryckstvätt HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Högtryckstvätt HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Högtryckstvätt HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Högtryckstvätt HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Högtryckstvätt HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Högtryckstvätt HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Högtryckstvätt HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Användningsområden
  • Fordonsrengöring
  • Utrustning och maskinrengöring
  • Verkstadsrengöring
  • Rengöring av utomhusområden
  • Rengöring av servicestationer
  • Fasadrengöring
  • Rengöring av simbassänger
  • Rengöring av sporthallar
  • Rengöring av produktionsprocesser
  • Rengöring av produktionssystem
Tillbehör
Rengöringsmedel