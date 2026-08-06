Den begränsade svarta upplagan HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further, tillverkad av nästan 15 procent återvunnen plast¹⁾ och med exklusiva tillbehör som eco!Booster MAX och LED-munstyckeslampa, är en miljövänlig, kraftfull instegsenhet i superklassen av hetvattenhögtryckstvättar. eco!efficiency-läget, en exakt doseringsenhet för rengöringsmedel, en serviceomkopplare för reglering av vattenhårdhet och optimerad brännarteknik möjliggör ekonomisk drift samtidigt som den levererar utmärkta rengöringsresultat. Detta beror i synnerhet på den enastående pumpeffektiviteten, den patenterade munstyckstekniken, keramikolvarna och turbofläkten. Det intuitiva manöverkonceptet med LED-displayer gör den enkel att använda, samtidigt som två styrrullar/hjul, stora gummihjul och ergonomiska tryckhandtag säkerställer enkel transport. Underhåll och service är också enkla: alla relevanta komponenter är lättillgängliga och viktig driftsdata kan enkelt hämtas