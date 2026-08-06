Högtryckstvätt HDS 13/20 -4 St EU-I
Designad för kontinuerlig användning utan kompromisser: HDS 13/20-4 St stationär hetvattentvätt med oljepanna rengör genom att leverera upp till 1300 liter vatten per timme vid 200 bar tryck.
HDS 13/20-4 St är en stationär hetvattentvätt med oljepanna. Den 4-poliga, lågvarviga elektriska motorn producerar hög effekt för kompromisslös kontinuerlig användning i tuffa förhållanden. Den robusta vevaxelpumpen med brons cylinderhuvud möjliggör rengöring med upp till 1300 liter vatten per timme vid ett tryck på 200 bar. Ett stort vattenfilter skyddar pumpen från smutspartiklar. Den integrerade vattentanken har kalkskydd. Tvättmedlet tas upp och doseras exakt via en ventil, och en indikator visar när tvättmedlet börjar ta slut. Elektronisk övervakning av oljepannan och den övergripande tekniken säkerställer hög driftssäkerhet. En intuitiv rotationsomkopplare eller valfri fjärrkontroll gör driften enkel, och service- och underhållsarbete är också användarvänligt. Med ett brett utbud av tillbehör som finns tillgängliga kan HDS 13/20-4 St anpassas för att passa ett stort antal rengöringsuppgifter. Maskinen kan kompletteras med manometer och timräknare, en andra doseringsenhet för tvättmedel samt ett tryckavlastningssystem.
Egenskaper och fördelar
Högpresterande vevaxelpump
- Robust vevaxelpump med mässingscylinderhuvud och högkvalitativa material säkerställer lång livslängd
- Kärchers pålitliga och hållbara högpresterande vevaxelpump säkerställer optimalt tryck.
- Längre livslängd, mindre underhållsbehov och lägre kostnader. Perfekt för industriell användning.
Utrustning av hög kvalitet
Elektronisk övervakning för ökad driftsäkerhet.
- Frånkoppling vid läckage eller fasfel.
- Automatiskt under- och överspänningsskydd.
- Automatiskt brännarstopp vid låg vattennivå, överhettningsskydd.
Enkel användning.
- Bara en vridomkopplare garanterar enkel användning av alla funktioner utan långa träningstider.
- Självförklarande symboler gör instrumentet lätt att förstå och förenklar arbetet avsevärt.
Mycket flexibel
- Kan styras med fjärrkontroll som alternativ.
Enkelt underhåll och lätt att serva
- Enkel tillgänglighet för alla service och underhållsuppgifter
- Omfattande servicenätverk med högutbildade tekniker
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|min. 700 - Max. 1300
|Arbetstryck (bar)
|200
|Max. tryck (bar)
|235
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|Max. 80
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 30
|Effekt (kW)
|9,5
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|9,1
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|1″
|antal samtidiga användare
|1
|Mobil
|Stationär
|Skydd (A)
|25
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|160
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|170
|Mått (L × B × H) (mm)
|1142 x 578 x 790
Följande ingår
- Flammövervakning
- Förberedd för Servo Control
- Förberedd för fjärrstyrning
- Powermunstycke
- Funktion för rengöringsmedel: Sugning
Standardutrustning
- Oljesticka
- Oljenivåmätare
- Förberedd för keminlopp
- RM1-dosering
- Torrgångsskydd
- Stort vattenfilter
- Vattentank med flottörventil
- Vevaxelpump med keramiska kolvar
- Vattenkyld motor
Användningsområden
- Rengöring av traktorer, maskiner och tillbehör inom lantbruk
- Mångsidiga användningsområden i industriella miljöer, t.ex. för rengöring av produktionsanläggningar
- Högtrycksrengöring av maskiner och utrustning inom bygg-, jordbruks- och den kommunala sektorn.
- Lämplig för användning i produktionshallar, lager, logistikbyggnader och anläggningar för tung industri
- Intensiv högtrycksrengöring för extrem nedsmutsning inom jordbruk och byggindustri.
- Lämplig för rengöring av maskiner och fordon.
- Lantbruk
- Byggnadsentreprenörer
- Optimal för bilverkstäder, biluthyrning, biltvättar, fastighetsservice, hantverkare, mindre byggföretag, små garage och lantbruk