HDS 13/20-4 St är en stationär hetvattentvätt med oljepanna. Den 4-poliga, lågvarviga elektriska motorn producerar hög effekt för kompromisslös kontinuerlig användning i tuffa förhållanden. Den robusta vevaxelpumpen med brons cylinderhuvud möjliggör rengöring med upp till 1300 liter vatten per timme vid ett tryck på 200 bar. Ett stort vattenfilter skyddar pumpen från smutspartiklar. Den integrerade vattentanken har kalkskydd. Tvättmedlet tas upp och doseras exakt via en ventil, och en indikator visar när tvättmedlet börjar ta slut. Elektronisk övervakning av oljepannan och den övergripande tekniken säkerställer hög driftssäkerhet. En intuitiv rotationsomkopplare eller valfri fjärrkontroll gör driften enkel, och service- och underhållsarbete är också användarvänligt. Med ett brett utbud av tillbehör som finns tillgängliga kan HDS 13/20-4 St anpassas för att passa ett stort antal rengöringsuppgifter. Maskinen kan kompletteras med manometer och timräknare, en andra doseringsenhet för tvättmedel samt ett tryckavlastningssystem.