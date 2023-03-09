Rengöring i häststallet

Varför hygien i ett häststall är viktigt

Om bara ett djur på en hästgård blir sjukt kan hela besättningen snabbt smittas. Den som någonsin har upplevt något liknande, som ägare till en hästgård, vet hur viktigt det är att rengöra och desinficera hela anläggningen, inklusive häststallet.

Även om dessa uppgifter ofta utförs av hästägare eller personal, bör gårdsägare också känna till vad som behöver göras. De ansvarar trots allt för att gården är ren och att hästarna lever under hälsosamma förhållanden. En översikt över vem som ska utföra vilka uppgifter och när är en del av detta.

Detta då god hygien i häststallet främjar djurhälsa och hästarnas välbefinnande. Ju renare häststallet, paddocken, sadelkammaren och alla andra delar av gården är, desto mindre lämpliga är de som livsmiljöer för virus, bakterier och parasiter. Resultatet är att patogener sprider sig mindre snabbt och att djuren mer sällan blir sjuka.