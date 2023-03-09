Rengöring i häststallet
Ägare av hästgårdar vet hur viktigt det är att häststallet rengörs regelbundet. Detta beror på att god hygien i häststallet och hygieniska förhållanden på hela gården bidrar till välbefinnandet och hälsan hos alla gårdens hästar. Att desinficera häststallet bidrar också till god hygien. Det förhindrar sjukdomar. Det finns olika rengöringscykler att ta hänsyn till, vars effektivitet avsevärt förbättras med rätt rengöringsutrustning.
Varför hygien i ett häststall är viktigt
Om bara ett djur på en hästgård blir sjukt kan hela besättningen snabbt smittas. Den som någonsin har upplevt något liknande, som ägare till en hästgård, vet hur viktigt det är att rengöra och desinficera hela anläggningen, inklusive häststallet.
Även om dessa uppgifter ofta utförs av hästägare eller personal, bör gårdsägare också känna till vad som behöver göras. De ansvarar trots allt för att gården är ren och att hästarna lever under hälsosamma förhållanden. En översikt över vem som ska utföra vilka uppgifter och när är en del av detta.
Detta då god hygien i häststallet främjar djurhälsa och hästarnas välbefinnande. Ju renare häststallet, paddocken, sadelkammaren och alla andra delar av gården är, desto mindre lämpliga är de som livsmiljöer för virus, bakterier och parasiter. Resultatet är att patogener sprider sig mindre snabbt och att djuren mer sällan blir sjuka.
Fördelarna med att regelbundet rengöra häststallet (eller få det rengjort):
- Förstör livskällor för patogener
- Minskad förekomsten av sjukdomar
- Mindre spridning av sjukdomar
- Förbättrar hästarnas välbefinnande och hälsa
För att uppnå god hygien i häststallet behöver det inte rengöras ner i minsta halmstrå. Det viktigaste är att regelbundet avlägsna grovfoder, stallströ och spillning. Kvalster, mögelsporer eller andra patogener och bakterier kan fästa sig vid dessa.
Om strö och gödsel lagras i en fuktig miljö för länge börjar de också ruttna. Detta skapar den skarpt luktande och giftiga gasen ammoniak. Precis som för mycket damm irriterar ammoniak hästarnas luftvägar och slemhinnor. Djur kan drabbas av kemiska brännskador i luftvägarna och matstrupen eller utveckla kronisk hosta som orsakar permanent skada på lungorna.
Om ammoniak kommer i kontakt med urin eller vattnet från dryckestråget bildar det ammoniumhydroxid. Denna starka lösning kan attackera hästens hovar och hud. Regelbunden rengöring av häststall och god tillgång till frisk luft motverkar bildandet av ammoniumhydroxid. Balanserad ventilation håller luften i häststallet sval och torr. Men dessa partiklar är alltid i rörelse – även de minsta partiklarna och dammet tar sig ut ur stallet.
Stabil hygien inkluderar också avmaskning av hästarna. Det är en god idé att införa en gemensam avmaskningsregim för alla djur. Huruvida ett strategiskt eller selektivt avmaskningskoncept är bättre bör diskuteras med en veterinär.
God hästhygien skyddar mot dessa sjukdomar
God och stabil gårdshygien förhindrar sjukdomar och epidemier som följande:
- Herpes
- Druse
- Influensa
- Svampsjukdomar
- Afrikansk hästpest
- West Nile-virus
- Rabies
- Bornasjuka
- Leptospiros
Om en häst insjuknar i afrikansk hästpest, West Nile-virus eller rabies måste gårdsägare i Europa rapportera detta i enlighet med EU:s djurhälsolagstiftning. Förordningen (EU) 2018/1882, som också fortfarande gäller i Storbritannien, anger vilka djursjukdomar som också är anmälningspliktiga inom hela Europa.
Stabil rengöring och desinfektion: rengöringscykel
Rengöring av häststall delas in i daglig, veckovis och årlig rengöring. Beroende på graden av nedsmutsning bör du också desinficera häststallet. Det är viktigt att ha tydliga beslut och översiktlig kommunikation kring vilka uppgifter som ska utföras av vem. Det är en god idé att registrera dagligt, veckovist och årligt arbete i dokumentationssyfte.
Dagligt arbete
Mocka inhägnader och hästboxar dagligen. Detta inkluderar att avlägsna hästspillning och vått strö med en högaffel och skottkärra. Detsamma gäller för det öppna stallet och i paddocken. Rengör även gångarna och ridhuset dagligen för att avlägsna avförings- och urinrester.
Tips – byt skottkärra:
Använd olika skottkärror för att mocka häststallet och för att frakta hö. Detta säkerställer att inga bakterier kommer i kontakt med det färska fodret.
Utöver mockning inkluderar daglig rengöring av häststallet också:
- Kontrollera drycker
- Kontrollera fodertråg
- Kontrollera strö
- Strö igen
- Strö eventuellt gödselbädden på nytt
Om det finns torkade foderrester i fodertråget, vattentråget eller ställningen, avlägsna dem. Varmt vatten och en svamp eller borste är perfekt för rengöring. En våt- och torrdammsugare kan användas vid tung nedsmutsning. Detta gäller även för matnings- och dryckesanordningar i det öppna stallet och paddocken.
Desinficera vattentråg och fodertråg om det finns döda djur i dem. Detta stoppar spridningen av bakterier. När den gamla gödseln har avlägsnats från hästboxen strös golvet på nytt med halm, halmpellets, spån eller sågspån. Gödselbäddar måste också strös dagligen. Den nya ströbädden ser till att det inte bildas någon skadlig ammoniak och att hästarna inte behöver stå i sin egen gödsel.
Veckovist arbete
Utöver de dagliga sysslorna finns det en del rengöringsjobb som ägare av häststall bör utföra ungefär en gång i veckan. Hit hör:
- Rengör och desinficera fodertråg
- Rengör och desinficera tråg
- Sopa hästboxar och gångar
Sopning är nödvändig för att regelbundet avlägsna damm från häststallet. Detta bidrar till en grundläggande stabil hygien. För att inte röra upp ytterligare damm när du sopar med en sopborste, ska du först fukta golvet i häststallet och gångarna.
För snabbare och effektivare rengöring är det en god idé att använda en sopsugmaskin istället för en sopborste. Maskinens sugfunktion säkerställer att smuts inte rörs upp, vilket innebär att du inte behöver blötlägga golvet. Detta innebär att häststallet kan rengöras snabbare och enklare.
En handstyrd sopsugmaskin räcker vanligtvis för mindre gårdar. En åkbar sopmaskin är perfekt för större gårdar, eftersom den gör att stora områden kan rengöras snabbare. Både den självgående och åkbara sopmaskinen kan utrustas med en sidoborste för att komma åt hörnen.
Efter att hästbåsen har rengjorts, ska man kontrollera att det inte finns någon fukt kvar på grova och ojämna delar av golvet. Annars kan det snabbt bildas nya bakterier där. Återstående rengöringsvatten kan effektivt avlägsnas med till exempel en våt- och torrdammsugare. Eventuell återstående fukt måste sedan torka av sig själv. Bra ventilation hjälper.
Beroende på graden av nedsmutsning omfattar veckovis rengöring av häststallet också:
- Tvätta hästfiltar
- Tvätta schabrak
- Tvätta bandage
Årligt arbete
Man måste rengöra hela häststallet minst en gång per år. En sådan rengöring bör göras på en varm dag under våren eller sommaren. Detta för på att hästarna måste kunna vara ute i minst 24 till 48 timmar.
Rengöring av hästboxar och inhägnader
Töm hästbås och inhägnader helt och hållet. Rengör och desinficera sedan både dem och stallmattorna noggrant med hjälp av en högtryckstvätt.
Rengöring och desinficering av hästboxen är också alltid en del av rengöringsprogrammet efter att en häst har flyttat ut. Det är ju trots allt så att en ny häst ska kunna flytta in i en ren box, eftersom det bidrar till djurets välbefinnande. Om det går flera veckor innan den nya hästen flyttar in ska du rengöra och desinficera på nytt.
Att rengöra häststall årligen är en viktig uppgifter, eftersom man då också rengör stallväggarna och skiljeväggarna och avlägsnar parasiter som kan ha krupit in i träväggarna.
Rengöring av häststallet: andra årliga uppgifter
Förutom häststallet och inhägnaden bör du också rengöra alla andra rum och områden på hästgården i samband med den årliga rengöringen:
Ridhus:
- Ta bort spindelnät
- Borsta av plank
- Rengör spegeln
Tips – med hjälp av rätt rengöringsverktyg:
Spindelnät kan avlägsnas snabbt och effektivt med en våt- och torrdammsugare med ett förlängningsrör. En fönstertvätt eller borstvals är perfekt för speglar. Den senare kan anslutas till en slang eller högtryckstvätt.
Hagar och paddockar:
- Ta bort stenar
- Ta vid behov bort giftiga växter
- Kontrollera staket och reparera vid behov
Lager och sadelkammare:
- Sopa och mocka
- Kontrollera stolpar, stativ och andra redskap
- Rengör och desinficera vinterfiltar och sadlar
- Rengör rengöringsutrustning och rengöringslåda
Foderlager:
- Kasta gammalt foder
- Töm och tvätta foderbehållare
- Rengör noggrant med sopborste eller sopmaskin
Rensa ogräs i ridhuset. För att få ett rent utseende är det också en bra idé att måla om gränser, hinder och andra element.
Tips – övervaka brunnsvatten regelbundet:
Om hästarna dricker brunnsvatten bör detta genomgå en officiell kontroll en gång om året. Detta säkerställer att det inte innehåller salmonella, kolibakterier eller andra patogener.
Detaljerade steg för årlig rengöring och desinfektion av häststall
Du bör utföra en större årlig rengöring av häststall i rätt typ av skyddskläder. Dessutom är det en god idé att hålla sig till en förutbestämd plan. Detta förhindrar att rengöringsarbetet behöver utföras två gånger och säkerställer att häststallet rengörs noggrant.
Kläder för rengöring och desinficering
Du bör använda lämpliga kläder när du rengör häststallet. Under rengöring är följande skyddskläder en bra idé att ha på sig:
- Robusta kläder för att skydda mot damm och smuts
- Gummistövlar
- Skyddshandskar
- Skyddsglasögon
- Andningsskydd
- Hörselskydd (vid användning av högtryckstvättar)
Använd en ogenomtränglig full skyddsdräkt över robusta kläder under rengöring, inklusive en huva. Gummistövlar, andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar ska också förhindra att desinfektionsmedel tar sig igenom.
Rengöringsprocess för häststall
Följande procedur rekommenderas för att rengöra och desinficera häststallet på ett effektivt sätt:
1. Ta ut hästarna från stallet
För att hästägare eller stallpersonal ska kunna rengöra häststallet måste alla hästar först ledas ut till paddocken. Se till att det finns tillräckligt med utrymme för alla djur.
2. Mocka och sopa
När djuren är ute ur stallet, ska man först avlägsna hästspillning och vått strö med en högaffel och skottkärra, precis som vid den dagliga rengöringen.
3. Rengöring av fodertråg
Det är dags att rengöra foder- och vattentråg. Du bör använda en våt- och torrdammsugare här, särskilt på stora gårdar.
Med en våt- och torrdammsugare är det lätt att suga upp matrester från tråget, oavsett om det handlar om vätskor eller fasta ämnen. Efteråt kan du noggrant sopa hästbås och gångar med en sopmaskin.
4. Våtrengöring
Effektiv rengöring av häststallet: med hjälp av en högtryckstvätt kan hästbås, inhägnader och gångar snabbt och enkelt rengöras.
Det är möjligt att rengöra häststallet med både högtryckstvättar som använder varmvatten och kallvatten. Varmvattnet har fördelen att det löser upp smutsen snabbare. Det minskar också mängden bakterier i häststallet.
Det är viktigt att rengöra både golvet och stallets skiljeväggar noggrant med högtryckstvätten. Det rekommenderas också att man sköljer ur foder- och vattentråg. Använd en ytrengörare för att rengöra golvet. Detta förhindrar att smuts stänker upp på de redan rena väggarna eller skiljeväggarna.
Använd rengöringsmedel för att avlägsna kraftig smuts. Alkaliska rengöringsmedel eller skumrengöringsmedel är särskilt effektiva. De löser upp vattenolöslig smuts och avlägsnar protein- och fettinnehållande rester av avföring och foder.
Tips: Gummimattor bör också rengöras årligen. Spraya dem noggrant från båda sidor med en högtryckstvätt.
Fördelar med hetvattentvättar
Rengöring med varmvatten: Högtryckstvättar rengör ännu bättre vid konstant tryck. Vid sidan av bättre resultat, snabbare rengöring och kortare torktider har högtryckstvättar med varmvatten också en mätbar smittohämmande effekt. Vid användning av ångsteget kan även känsliga ytor rengöras skonsamt vid temperaturer upp till 155 °C. Dessutom minskar maskinerna arbetsbelastningen, sparar tid och använder mindre mängd rengöringsmedel. Det innebär att rengöring med varmvatten ger ett antal fördelar och olika möjligheter optimering av rengöringsprocessen.
5. Desinficera häststallet och kalka vid behov
Efter att ha slutfört det våta arbetet och golven, och stallväggarna, trågen och vattenbehållarna har torkat, kan nästa steg påbörjas: att desinficera häststallet. Använd skyddskläderna som beskrivs ovan när du gör detta.
Se också till att använda ett desinfektionsmedel som är ofarligt för hästar. Sådana biologiskt nedbrytbara desinfektionsmedel kan köpas i specialaffärer.
Applicera desinfektionsmedlet enligt tillverkarens instruktioner där det behövs i stallet med hjälp av högtryckstvätten: golv, boxar, tråg, vattenbehållare – även gången ska desinficeras.
Det är viktigt att desinficera hela häststallet:
- I alla hörn
- Stallmattor från båda sidor
- Verktyg som högafflar, sopborstar och skottkärror
När alla ytor i häststallet har desinficerats, ska de sköljs noggrant med vatten. När det gäller putsade väggar är det också lämpligt att vid behov kalka dem. Detta fungerar också som ett desinfektionsmedel.
6. Torkning
Stallarna måste vara helt torra innan hästarna kan komma tillbaka in i stallet. Om till exempel rengöringsvatten har ackumulerats i trågen kan du ta avlägsna detta med en våt- och torrdammsugare. Se till att båsen är ventilerade för att påskynda torkningen. Torktiden beror på lufttemperatur och -fuktighet. Det tar cirka en till två dagar.