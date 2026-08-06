FR 30 ME är en ytrengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1300 l/h, 85 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Med funktioner som dubbla keramiska lager, styrrullar som inte lämnar märken och en integrerad sugslangsanslutning för borttagning av vattenstänk.Observera att munstycken ingår ej, välj efter vattenflöde. Mellan 500-650l = 26404010, Mellan 650-850l = 26391870, Mellan 850-1100l = 26404420. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Ersätter artnr 2640-3550