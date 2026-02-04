Högtryckstvätt HDS 8/20 G
HDS 8/20 G hetvattentvätt med bensinmotor, robust vevaxelpump och effektiv brännarteknik för svåra rengöringsarbeten - utan krav på strömförsörjning.
Med en vattenvolym på 800 liter per timme och ett arbetstryck på 200 bar är HDS 8/20 G en imponerande hetvattentvätt för användning inom de mest krävande rengöringsarbeten inom byggsektorn, kommunal service och byggnadsentrepenad. Tack vare den kraftfulla bensinmotorn behövs ingen extern strömförsörjning och maskinen rår på även envis kontaminering orsakad av exempelvis graffiti eller smörjmedel. Detta säkerställs av den mycket effektiva och hållbara brännartekniken samt en robust vevaxelpump. En integrerad 20-liters bränsletank ger långa drifttider. För att skydda alla dess viktiga komponenter är HDS 8/20 G utrustad med en rad säkerhetstekniker, såsom en termo- och säkerhetsventil, ett stort vattenfilter, avgastemperaturövervakning och Soft Damping System (SDS). Hög ergonomi, rörlighet, robusthet och användarvänlighet säkerställs bland annat genom punkteringssäkra däck, en styrrulle med parkeringsbroms, tryckhandtag, en enknappsväljare och en robust rörformig stålram. Tillbehör, såsom en högtrycksslang och spolrör, kan enkelt förvaras direkt på maskinen.
Egenskaper och fördelar
Kraftfull bensinmotorGör att inga externa kraftkällor krävs. Uppfyller kraven i avgasutsläppsnormen EU STEG V. Bekväm manuell dragstart.
Utmärkt mobilitetStora, punkteringssäkra däck och styrrulle/hjul med parkeringsbroms. Tryckhandtag för enkel transport och manövrerbarhet. Tack vare den robusta rörformiga stålramen är kranlastning möjlig.
Robust design för de svåraste jobbenDen robusta rörformiga stålramen skyddar maskinen mot yttre påverkan. Beprövad säkerhetsteknik såsom termo- och säkerhetsventil och vattenfilter. Lämplig för kranlastning inom uthyrnings- och byggsektorn.
Tillbehörskoncept
- Förvaringsmöjligheter för alla tillbehörsdelar direkt på maskinen.
- Smidigt EASY!Force-spolhandtag.
- Ergonomiskt handtag och slangförvaring.
Specifikationer
Tekniska data
|Flödeshastighet (l/h)
|800
|Arbetstryck (bar/MPa)
|200 / 20
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|Max. 80
|Inloppstemperatur (°C)
|30
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|5,9
|Bränsletank (l)
|30
|Bränsle
|diesel
|Drivning
|Bensin
|antal samtidiga användare
|1
|Mobil
|vagn
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|175
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|180
|Mått (L × B × H) (mm)
|1130 x 910 x 895
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Powermunstycke
Standardutrustning
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Högtrycksslangens typ: Longlife
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
- Skyddsram
- Robust stålram för lyft med kran
Videos
Användningsområden
- Idealisk för rengöringsmaskiner eller fordon inom bygg- eller transportsektorn
- För användning av städpersonal och kommunala myndigheter för avlägsnande av envis smuts