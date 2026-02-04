Med en vattenvolym på 800 liter per timme och ett arbetstryck på 200 bar är HDS 8/20 G en imponerande hetvattentvätt för användning inom de mest krävande rengöringsarbeten inom byggsektorn, kommunal service och byggnadsentrepenad. Tack vare den kraftfulla bensinmotorn behövs ingen extern strömförsörjning och maskinen rår på även envis kontaminering orsakad av exempelvis graffiti eller smörjmedel. Detta säkerställs av den mycket effektiva och hållbara brännartekniken samt en robust vevaxelpump. En integrerad 20-liters bränsletank ger långa drifttider. För att skydda alla dess viktiga komponenter är HDS 8/20 G utrustad med en rad säkerhetstekniker, såsom en termo- och säkerhetsventil, ett stort vattenfilter, avgastemperaturövervakning och Soft Damping System (SDS). Hög ergonomi, rörlighet, robusthet och användarvänlighet säkerställs bland annat genom punkteringssäkra däck, en styrrulle med parkeringsbroms, tryckhandtag, en enknappsväljare och en robust rörformig stålram. Tillbehör, såsom en högtrycksslang och spolrör, kan enkelt förvaras direkt på maskinen.