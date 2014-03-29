Rengöring inom transport och logistik

Enastående prestanda på stora ytor

Områden utomhus utsätts inte bara för smuts som uppstår vid det dagliga arbetet, utan även för miljöpåverkan. Fordonssmuts, lera, damm, regn och snö kan enkelt avlägsnas med Kärchers kraftfulla maskiner. Åkbara sopmaskiner med en ytkapacitet på upp till 23 520 m²/tim kan rengöra nästan alla typer av ytor utan ansträngning – och med högtryckstvättar och vattengenomströmningar på upp till 1 300 l/tim kan även den mest envisa smutsen avlägsnas snabbt.