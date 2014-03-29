Rengöring inom transport och logistik
För en ren arbetsmiljö. Logistik handlar om timing och precis koordination. Den nödvändiga rengöringen av lagerutrymmen, fordon och kontor ska inte störa det dagliga schemat. Lösningar som krävs är sådana som hjälper till att utföra detta arbete snabbt och effektivt, inte sådana som skapar extraarbete. Här kan Kärcher hjälpta till att hålla ditt företag på rätt spår i en ren arbetsmiljö – med högpresterande rengöringssystem, goda råd och utmärkt service.
De bästa rengöringsmaskinerna för lager
Logistikföretag arbetar med hög takt, och höga krav på rengöring. Paketrester, pappersavfall och däckmärken efter fordon kan avlägsnas snabbt och utan ansträngning med Kärchers kraftfulla och robusta kombiskurmaskiner, sopdammsugare och våt- och torrdammsugare. Dessa kompakta maskiner har konstruerats för enkel manövrering. Flertalet varianter finns tillgängliga – från batteridrift till skyddstak.
Säkerhet i trånga utrymmen
Säker rengöring i smala gångar och mellan höga hyllor – inget problem för Kärcher. Kompakta maskiner garanterar maximal manövreringsmöjlighet och skyddstak ger nödvändig säkerhet. Hög ytkapacitet på upp till 12 000 m²/h och hög batterikapacitet ger längre arbetsintervaller.
Transportsystem
Transportsystem är konstant i rörelse och utsätts därför kontinuerligt för kontaminering. Oavsett om det är förpackningsmaterial, pappersbitar eller grus från behållare. Kärchers rengöringsmaskiner, såsom kompakta våt- och torrdammsugare, självgående sopsugmaskiner eller kombiskurmaskiner, avlägsnar snabbt all smuts utan driftsstörningar.
Kall-lager
Känsliga hygienområden kräver optimal konsultation och en preciserad rengöringsplan. Därför att bakterier, virus och svamp finns överallt. Med detta i åtanke kan Kärcher erbjuda lämpliga rengöringsmedel och desinfektionsmedel. Din kompletta lösning från en källa.
Våra produkter för rengöring av lager
Enastående prestanda på stora ytor
Områden utomhus utsätts inte bara för smuts som uppstår vid det dagliga arbetet, utan även för miljöpåverkan. Fordonssmuts, lera, damm, regn och snö kan enkelt avlägsnas med Kärchers kraftfulla maskiner. Åkbara sopmaskiner med en ytkapacitet på upp till 23 520 m²/tim kan rengöra nästan alla typer av ytor utan ansträngning – och med högtryckstvättar och vattengenomströmningar på upp till 1 300 l/tim kan även den mest envisa smutsen avlägsnas snabbt.
Utomhusområden
På stora ytor är renlighet viktigt för säkerheten. Ständig materialhantering och miljöpåverkan kräver snabba och effektiva rengöringslösningar. Med den höga ytkapaciteten hos Kärchers åkbara maskiner kan stora områden utomhus och lager rengöras utan ansträngning och utan att störa eller försena logistikrutinerna. Där man hyvlar faller spån. Även i trä- eller stållager kan resterna efter det dagliga arbetet avlägsnas med Kärchers sopdammsugare. Åkbara maskiner passar perfekt för rengöring av stora områden. Och självgående maskiner passar för det mindre utrymmet. Farligt damm kan säkert avlägsnas med en industridammsugare med hög kapacitet.
Pall lager
Renlighet är viktigt vid snabb och säker transport av pallar. Eftersom smuts är ett hinder i rutinerna. Kärchers sopmaskiner är perfekta för att konstant hålla lagerområden utomhus rena. Rengöringen blir snabb, effektiv och bekväm.
Lastramper
Fordon ankommer och avgår, lastar på och lastar av – lastområden används konstant. Smuts byggs upp här dagligen. En högtryckstvätt från Kärcher är den rätta lösningen. Den avlägsnar enkelt envisa rester, kommer in i små hörn och rengör snabbt.
Våra produkter för rengöring av utomhusområden
Kraftfull prestanda för alla typer av kommersiella fordon
En ren vagnpark håller dig i rörelse. Kärcher erbjuder optimala system för snabb, enkel och effektiv rengöring av kommersiella fordon. Ett exempel är Kärcher TB: portaltvätten för genomkörning med stora fordon. Kärcher erbjuder portabla tvättbås med en borste, lämpliga rengöringsmedel och kostnadsbesparande vattenbehandlingssystem. Kärcher möter alla krav med lätthet.
Ekonomisk och effektiv för stora fordonsparker
Tvättbåsen för regelbundet underhåll av olika kommersiella fordon. Enkla att använda, modulär och pålitlig teknik. Kärcher TB – snabb, noggrann, effektiv.
Lönsamhet för små fordonsparker
Enkel, snabb och ekonomisk: RBS 6000 portabelt tvättbås med en borste. Tvättbåset rör sig runt fordonet och den roterande borsten avlägsnar effektivt all smuts.
Rengöring in i minsta detalj
Rengöring av svåråtkomliga ytor utan ansträngning: Kärchers högtryckstvättar är perfekta för rengöring av hjulhus, fordonschassin och utrymmen mellan förarhytt och släp.
Rätt tillbehör för alla användningsområden
Uppnå mer med Kärchers tillbehör, till exempel den roterande tvättborsten. Driven av kraften i vattenstrålen avlägsnar den varsamt fint damm och grå hinnor.
Våra produkter för rengöring av kommersiell fordon
Kontorsrengöring enligt planen
Kärcher erbjuder den perfekta rengöringslösningen för kontor: från grundrengöring till polering. Om du söker en maskin som är enkel att använda, viskande tyst och säker är Kärcher det företag som kan fylla dessa behov. Ett stort tillbehörssortiment ger fler användningsområden. ECO!Cleaning är proffsens val. Ett komplett system konstruerat för att optimera arbetsprocesser inom byggnadsrengöring.
Det innovativa BRC-utbudet
Från uppfriskande interimrengöring till intensiv grundrengöring av textilbeläggning: Kärcher kan erbjuda allt från en enda källa.
Torrdammsug som ett proffs
Detta professionella utbud som tagits fram tillsammans med städföretag erbjuder fördelarna med hög sugeffekt och ett filtersystem i fem steg.
ECO!Cleaning och lämpliga rengöringsmedel
Särskilt utvecklat för att underlätta byggnadsrengöring: ökar produktiviteten, minskar kostnaderna och skyddar miljön. Kärchers rengöringsmedel är perfekta för rengöring utan att skada ytor.
Rengör golvet på djupet
Perfekt för gångar och kontor med matta: grundrengöring med Kärcher mattdammsugare.
Rörlig rengöringskraft
Mattvättar som är enkla att använda, robusta och kraftfulla med ett omfattande tillbehörssortiment för flertalet arbeten.