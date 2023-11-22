Rengöring av byggarbetsplatser

Inom byggbranschen finns det ett brett utbud av smuts – från det finaste och hälsofarliga dammet till grov och envis smuts. Ingenstans är renlighet och säkerhet så nära sammanlänkade som på en byggarbetsplats eller i en verkstad. För att öka arbetssäkerheten och öka lönsamheten är det viktigt att man skapar och upprätthåller en ren arbetsmiljö. Många riskfaktorer kan förebyggas med lämpliga rengöringslösningar, och värdet på maskiner och verktyg kan också bevaras på detta sätt. Enligt ansvarsområdet behövs rengöringsutrustning inom byggbranschen som är robust och hållbar samt säker och effektiv.

en person med varselväst och hjälm rengör en anläggningsmaskin med en högtryckstvätt

Rengöring inom byggbranschen

Säkerhet och renlighet är viktigare än någonsin på byggarbetsplatser. Rena maskiner och arbetsutrustning är effektivare och enklare att underhålla. Samtidigt förhindrar en ren miljö olyckor och arbetsstopp. Oavsett om det är betong, damm eller jord – alla typer av smuts kräver en rengöringslösning som samtidigt ger prestanda, säkerhet och tillförlitlighet vid rengöring på byggarbetsplatser.

Mer ekonomisk effektivitet tack vare rena maskiner

Anläggningsmaskiner är långsiktiga investeringar och måste underhållas i enlighet därmed. Professionell rengöringsutrustning kan säkerställa dess beredskap för användning och därmed dess kostnadseffektivitet. Oavsett om det är på byggarbetsplatsen eller på företagets område – regelbunden mellanrengöring samt grundläggande rengöring efter byggfasen hjälper till att förlänga maskinernas livslängd, men också att enklare utföra underhåll och nödvändiga reparationer.

en person med varselväst och hjälm använder en Kärcher-högtryckstvätt för att rengöra en anläggningsmaskin

Arbetssäkerhet genom städning inom byggbranschen

Varje byggarbetsplats är annorlunda. Följaktligen medför varje arbetsplats och varje uppgift olika faror för personalen: Halk- och snubbelrisker samt hälsorisker på grund av damm och kemikalier. Enbart en skyddshjälm kan inte ge tillräckligt skydd här. Därför är kraftfulla, men också pålitliga maskiner oumbärliga för rengöring av anläggningsmaskinerna eller byggarbetsplatserna som arbetsplatser.

Från betongrenovering till kulturminnesvård

Vissa rengöringsuppgifter kräver särskilt kraftfulla eller till och med särskilt skonsamma lösningar. Högtrycks- och ultrahögtrycksmaskiner används för formrengöring, betongrenovering, för att avlägsna bitumen, rost eller färg. Vid kulturminnesvård krävs å andra sidan skonsamma procedurer.

Rengöringsuppgifter inom byggbranschen

en person i skyddskläder rengör en röd anläggningsmaskin med en Kärcher-ultrahögtryckstvätt
en man i arbetskläder rengör en vägg i stommen med en säkerhetsdammsugare
en person i vita skyddskläder rengör smuts på golvet i en renoverad lägenhet med en Kärcher-dammsugare
en person med varselväst rengör en byggbehållare med en Kärcher-ultrahögtryckstvätt
en person i Schultz kläder använder en Kärcher-ultrahögtryckstvätt för att rengöra betongkonstruktionsavfall
en person i skyddskläder rengör en form med en Kärcher-ultrahögtryckstvätt
ett lager
En person rengör golvet på ett kontor
en person rengör golvet i ett omklädningsrum

Rengöring i byggbranschen: Checklista med lämpliga produkter för ditt användningsområde

Spån, damm och annan smuts är oundvikliga biprodukter vid slipning, borrning och fräsning. När dessa ämnen ackumuleras utgör de en störande faktor i arbetet. För att undvika driftstopp på byggarbetsplatsen måste byggdammet avlägsnas så snabbt som möjligt. Kraftfulla sugsystem hjälper till att avlägsna smuts på plats direkt och utan ansträngning.

Lämpliga produkter:

Att avlägsna betong är allt annat än enkelt. Dess höga tryckhållfasthet och betydande hårdhet gör det till ett motståndskraftigt byggmaterial. Högpresterande utrustning måste användas vid borttagning av betong.

Lämpliga produkter:

Särskilt på golven deponeras ofta smuts av alla slag. Om sådana ämnen fastnar under lång tid fastnar de och trampas in. Då blir det en utmaning att avlägsna den envisa smutsen. Arbetssäkerheten kan endast garanteras genom konstant rengöring av golven. Rengöring av golvytorna i god tid med hjälp av kraftfulla rengöringslösningar underlättar processen avsevärt.

Lämpliga produkter:

Effekten av noggrann och regelbunden rengöring av anläggningsmaskiner på byggarbetsplatser kan ses både på kort och lång sikt: Rengöringsapparater garanterar kontinuerlig funktionell beredskap. Dessutom säkerställer de att investeringarna behåller sitt värde.

Lämpliga produkter:

Vid kontinuerlig användning ackumulerar arbetsutrustning som panel, betongblandare eller verktyg mycket smuts. Dessa föroreningar innebär att hjälpmedel ofta inte fungerar eller inte fungerar korrekt. Med rätt rengöringsutrustning är de snabbt redo att användas igen.

Lämpliga produkter:

Ställningar måste uthärda mycket. Arbete utförs på dem, de är kontinuerligt förorenade och utsätts för väderförhållanden. Smutsiga ställningar utgör en ökad arbetsrisk. Regelbunden rengöring av byggarbetsplatsen, såsom ställningsdelarna med högtryckstvätt ökar arbetssäkerheten.

Lämpliga produkter:

Smuts från byggarbetsplatsen hamnar ofta i uppehållslokaler och kontor. Professionell rengöringsutrustning säkerställer en ren och trevlig arbetsmiljö. Detta främjar inte bara hygien, utan också en bra arbetsatmosfär.

Lämpliga produkter:

Regelbundet rengjorda lager och ytor främjar arbetssäkerheten. Förvarade material är dessutom skyddade mot smuts och damm. Dessutom säkerställer grundlig rengöring med kraftfull utrustning att maskiner inte blir smutsiga så snabbt.

Lämpliga produkter:

Rengöringskoncept för alla underleverantörer

Byggnadsarbetet är mångsidigt och det är också smutsen som ackumuleras under arbetet som utförs av en mängd olika branscher. Beroende på detta krävs ett brett utbud av rengöringskoncept och lösningar. Oavsett om det är i verkstaden eller på byggarbetsplatsen – den kontinuerliga rengöringen av verktygen och arbetsmiljön säkerställer arbetssäkerheten och minskar risken för hälsorisker och olyckor. Samtidigt ökar rena verktyg, och som därmed kan användas när som helst, produktiviteten och kvaliteten på arbetsresultaten. Lämpliga rengöringsmaskiner bidrar också till hållbarhet och värdebevarande av de enheter som används.

En person rengör arbetsbänken på en maskin med en Kärcher-dammsugare

Rengöring inom byggbranschen: Arbetssäkerhet i verkstäder och på byggarbetsplatsen

Spån och damm som produceras under arbete i expansionsindustrin kan snabbt bli hälsofarligt om nödvändiga arbetsmiljöåtgärder inte vidtas. Även förment ofarligt damm kan försämra hälsan eller orsaka bestående skador om dammkoncentrationen i luften är mycket hög. För att uppfylla kraven på arbetssäkerhet och för att hålla lasterna så låga som möjligt måste olika försiktighetsåtgärder vidtas. Målet är att hålla arbetsmiljön i stort sett dammfri. Många riskfaktorer kan förebyggas med rätt rengöringslösningar inom byggbranschen. Sopmaskiner och lämpliga dammsugare hjälper till att plocka upp smuts direkt på plats.

Rengöring av byggarbetsplatsen: Mer ekonomisk effektivitet tack vare rena maskiner och arbetsutrustning

Under drift ackumuleras mycket smuts på verktyg och redskap som slipmaskiner eller borr. Dessa föroreningar innebär att hjälpmedel ofta inte fungerar eller inte fungerar korrekt. För att säkerställa deras beredskap för användning och kostnadseffektivitet är regelbunden rengöring i byggbranschen oumbärlig.

Rengöringsuppgifter inom byggbranschen

en person i vita skyddskläder rengör smuts på golvet i en renoverad lägenhet med en Kärcher-dammsugare
en man i arbetskläder rengör en vägg i stommen med en säkerhetsdammsugare
en person rengör golvet i en verkstad med en Kärcher-dammsugare
En person suger metallspån från en maskin
en person med varselväst rengör en byggbehållare med en Kärcher-ultrahögtryckstvätt
ett lager
En person rengör golvet på ett kontor
En person rengör golvet i ett omklädningsrum
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Rengöring inom byggbranschen: Checklista med lämpliga produkter för ditt användningsområde

Spån, damm och annan smuts är oundvikliga biprodukter vid slipning, borrning och fräsning. När dessa ämnen ackumuleras utgör de en störande faktor i arbetet. För att undvika stillestånd på byggarbetsplatsen måste det elimineras så snabbt som möjligt. Kraftfulla sugsystem hjälper dig att alltid rengöra byggarbetsplatsen ordentligt genom att dammsuga smuts på plats, direkt och enkelt.

Lämpliga produkter:

Grånad på grund av damm samt gröngrått svampangrepp och alger på fasaden – en särskilt obehaglig syn. Fasader utsätts för alla väderförhållanden. Försiktighet måste iakttas vid avlägsnande av dessa avlagringar för att inte skada fasadputsen. Högtryckstvättar med justerbar strålintensitet är bäst lämpade för sådana rengöringsuppgifter inom byggbranschen. Om inget vatten kan användas på grund av riktlinjerna för bortskaffande av avloppsvatten, hjälper en torrisblästringsmaskin.

Lämpliga produkter:

Ställningar måste uthärda mycket. Arbete utförs på dem, de blir ständigt smutsiga och utsätts för väder och vind. Smutsiga ställningar utgör en ökad arbetsrisk. Regelbunden rengöring av ställningsdelarna med högtryckstvätt ökar arbetssäkerheten.

Lämpliga produkter:

En mängd olika typer av smuts genereras på byggarbetsplatser. Syftet och uppgiften med slutrengöringen av byggnaden är att effektivt avlägsna damm, putsrester, färgstänk osv. med lämplig rengöringsutrustning för att få lokalerna i ett rent och säkert tillstånd innan du flyttar in.

Lämpliga produkter:

Under målning och stuckaturarbete genereras särskilt smuts av alla slag på golven. Om sådana ämnen fastnar under lång tid fastnar de och trampas in. Då blir det en utmaning att avlägsna den envisa smutsen. Rengöring av golvytorna i god tid på byggarbetsplatsen med hjälp av kraftfulla rengöringslösningar gör rengöringen mycket enklare.

Lämpliga produkter:

Olika farliga ämnen genereras på byggarbetsplatser. Dessa kan orsaka farliga biverkningar redan vid inandning. Av denna anledning är det absolut nödvändigt att säkerställa konstant renhet på arbetsplatsen när du arbetar med farliga ämnen. Alla farliga ämnen måste extraheras omedelbart och utan rester.

Lämpliga produkter:

Fordonsflottan och arbetsutrustningen är investeringar och viktiga verktyg för att alltid man alltid ska kunna rengöra byggarbetsplatsen efter önskemål. Därför är värdebevarandet en viktig faktor. Under hela deras användning ackumulerar fordon och arbetsutrustning mycket smuts. Kontaminering ser inte bara oattraktiv ut, utan även beredskapen att fungera kan försämras.

Lämpliga produkter:

För en lyckad presentation av ditt eget hantverk bör utställningslokalen poleras till högglans. Endast i en ren miljö kan du visa upp dina produkter optimalt. Användningen av rengöringslösningar möjliggör en felfri rengöring av utställningsutrymmet.

Lämpliga produkter:

Hall och utomhusområden måste uthärda mycket varje dag: Laster som skjuts fram och tillbaka, enheter i bruk och sist men inte minst, otaliga steg. Noggrann rengöring av ytorna ökar arbetssäkerheten och produktiviteten.

Lämpliga produkter:

Lämpliga produkter för ditt användningsområde

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