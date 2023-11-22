Rengöring av byggarbetsplatser

Inom byggbranschen finns det ett brett utbud av smuts – från det finaste och hälsofarliga dammet till grov och envis smuts. Ingenstans är renlighet och säkerhet så nära sammanlänkade som på en byggarbetsplats eller i en verkstad. För att öka arbetssäkerheten och öka lönsamheten är det viktigt att man skapar och upprätthåller en ren arbetsmiljö. Många riskfaktorer kan förebyggas med lämpliga rengöringslösningar, och värdet på maskiner och verktyg kan också bevaras på detta sätt. Enligt ansvarsområdet behövs rengöringsutrustning inom byggbranschen som är robust och hållbar samt säker och effektiv.