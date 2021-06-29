Sopning av lager: Säker dammborttagning

I synnerhet vid rengöring av lager är en sopsugmaskin att föredra framför en enkel sopmaskin på grund av de större mängderna av damm. Under sopningen vispar sopsugmaskinen upp dammet med en borstvals, suger upp smutsen med hjälp av en sugturbin (fläkt) och separerar sedan dammet via ett filtersystem. Det innebär att mängden damm minskas under rengöringsprocessen. Livslängden hos de fina dammfiltren kan förlängas avsevärt genom regelbunden rengöring. Detta kan ske med ett knapptryck eller automatiskt, beroende på typen av maskin.

Förutom rester av damm och papper finns det ofta rester av folie och förpackningstejp eller träflisor från pallar på lagrets golv. Detta grova skräp bör avlägsnas manuellt. I annat fall finns det risk för att maskiner blir igensatta eller att material fastnar i borstvalsen. Grov skräp kan avlägsnas med en kvast eller skräpplockare.