Rengöring av lager
Det är en stor fördel att hålla era lagerutrymmen snygga och prydliga. Det gäller inte bara mycket små förråd, som de i verkstäder, utan också mycket stora lager. Men arbetsmiljö och skyddet av lagrade produkter är alltid nyckelfrågor. I synnerhet måste golven vara säkra att gå på för att förhindra olycksrisker på grund av otillräcklig rengöring. Sådan rengöring kan effektivt utföras med hjälp av individuellt konfigurerbara sopmaskiner (sopsugmaskiner) och kombiskurmaskiner.
Olika rengöringstekniker för olika typer av smuts
Vid transport av lagermaterial från punkt A till punkt B kommer alla förflyttningar som utförs av lagerarbetare, gaffeltruckar och andra fordon att dra upp damm. Att systematiskt dammsuga upp detta damm bidrar inte bara till högre renlighet och säkerhet, utan skyddar också det lagrade materialet så att det inte blir dammigt. På lager är det inte heller ovanligt att man hittar pappersrester från trasiga etiketter eller sönderrivna följesedlar, foliebitar eller träflisor. Du kan enkelt ta bort damm, ludd och små pappersrester med en kvast, en sop-/sopsugmaskin eller dammsugare – beroende på lagrets storlek. Vid valet av lämpliga rengöringsmaskiner och rengöringskoncept är utrymmets storlek en nyckelfaktor.
Sopning av lager: Säker dammborttagning
I synnerhet vid rengöring av lager är en sopsugmaskin att föredra framför en enkel sopmaskin på grund av de större mängderna av damm. Under sopningen vispar sopsugmaskinen upp dammet med en borstvals, suger upp smutsen med hjälp av en sugturbin (fläkt) och separerar sedan dammet via ett filtersystem. Det innebär att mängden damm minskas under rengöringsprocessen. Livslängden hos de fina dammfiltren kan förlängas avsevärt genom regelbunden rengöring. Detta kan ske med ett knapptryck eller automatiskt, beroende på typen av maskin.
Förutom rester av damm och papper finns det ofta rester av folie och förpackningstejp eller träflisor från pallar på lagrets golv. Detta grova skräp bör avlägsnas manuellt. I annat fall finns det risk för att maskiner blir igensatta eller att material fastnar i borstvalsen. Grov skräp kan avlägsnas med en kvast eller skräpplockare.
Tips: Dammfritt arbete
För att arbeta i en så dammfri miljö som möjligt finns det ett exakt passande hölje av linnetyg med beläggning av PVC. Det spänns fast över sopmaskinens front och dras fram till bakhjulen och fästs med krok och ögla. Tillbehören kan därför minska dammspridningen än mer.
Punktrengöring på lagret
För små, tillfälliga rengöringsuppgifter, oavsett om det gäller golv, hyllor eller förrådsrum, är en våt- och torrdammsugare av lämplig storlek den perfekta lösningen eftersom den är mångsidig och snabbt klar att användas, särskilt i mycket trånga förvaringsutrymmen. Den gör det snabbt och bekvämt att suga upp damm, vattenpölar och utspillda vätskor. Om du rengör mycket små förvaringshyllor kan manuell utrustning i form av torktrasor och hinkar också användas.
Rengöring av golvet på lagret med kombiskurmaskin
Det första man måste beakta är golvtypen. Små verkstadslager har ofta golv av keramikplattor, såsom stengodsklinker, eftersom de är tåliga och har mycket låg fuktabsorption. Samtidigt har företagslager och logistikcenter ofta industrigolv av gjutet golv eller motståndskraftiga syntetiska beläggningar, såsom syntetiskt harts.
Eftersom lagergolv kan vara mycket olika finns det också en mängd olika rengöringstekniker att välja mellan. Två av huvudkriterierna vid valet av teknik är golvets skick och vilka typer av smuts som förekommer på lagret. Kombiskurmaskiner med valsteknik passar synnerligen väl för denna typ av rengöring tack vare den stora mängden grövre smuts. Det beror på att den grova smutsen kan samlas upp i en enstaka åtgärd tack vare valsens grovsopningsfunktion.
Rengöring av stengodsklinker
Stengodsklinker är en vacker och mycket populär golvbeläggning som utmärker sig genom sina robusta och halksäkra egenskaper samt sin mycket låga fuktabsorptionshastighet. Nuförtiden är det svårt att tänka sig golvbeläggningar som inte använder stengodsklinker, med tanke på hur modern och säker den är.
Rengöring av cementspacklade golv
Cementgolv är den vanligaste typen av putsad beläggning. Sådan golvbeläggning kräver särskild uppmärksamhet vad gäller rengöring och skötsel. Detta beror på att den inte bara måste utstå betydande påfrestningar, utan även måste uppfylla arbetsmiljökraven. För grundrengöring, underhåll och mellanrengöring behöver man därför välja rätt utrustning.
Valet av rätt mekanisk process (vals eller rondell) och lämpligt rengöringsverktyg (svamp eller borste) beror på golvbeläggningen och typen av smuts.
Som en allmän regel, om det inte skadar golvet, bör ett basiskt rengöringsmedel användas. Om du använder ett surt rengöringsmedel måste du se till att cementfogarna först mättas med vatten för att de inte ska ta skada.
I synnerhet vid användning av kombiskurmaskin på lager måste du se till att maskinerna lämnar golvet torrt. Detta är särskilt viktigt eftersom de nyligen rengjorda områdena ofta omedelbart används av gående eller körs över av gaffeltruckar. Det är absolut nödvändigt att arbetsmiljön och säkerheten tryggas.
Kombinerade maskiner för mycket stora lager: Sopning, skurning och dammsugning i en och samma maskin
På mycket stora lager, över 10 000 kvadratmeter rekommenderar vi att man använder kombinationsmaskiner. På sådana platser används maskiner med dammsugning och en filteryta på upp till 10 kvadratmeter. Dessa maskiner sopar, skurar och dammsuger i ett enda steg, vilket sparar tid och ökar produktiviteten, i synnerhet vid rengöring av stora ytor. Dessutom är modellerna med sidoborstar särskilt effektiva för borttagning av lös smuts från väggar.
De två olika typerna av kombinationsmaskiner:
1. Maskiner med förmonterad sopanordning
Det som utmärker dessa maskiner är att de levereras med en förmonterad sopanordning som rengör golvet i torrt läge innan den efterföljande borstvalsen våtskurar.
Dessa modeller arbetar med en separat borstvals och ger utmärkta rengöringsresultat. Maskinerna får dock en stor total längd på grund av försopningsmodulen (och relativt stor vändradie mellan hyllgångarna) och den torra rengöringen kan ge upphov till större mängder damm. Å andra sidan är det lätt att tömma ut den torra, uppsamlade smutsen.
2. Maskiner med en stor borstvalshuvud för sopning och skurning
Maskiner med inbyggd sopfunktion sägs ha ett stort borstvalshuvud. Denna utrustning använder dock stora borstdiametrar, varav några är 2,5 gånger större än normala borstdiametrar, för sopning av smutsen. Den uppsamlade smutsen lastas sedan vanligtvis över i en stor behållare för hög tömning av behållaren. Dessa maskiner kan fortsätta att automatiskt sopa i skurläge och även torrsopa utan vatten med hjälp av ett filtersystem.
Fördelen med detta är att allt damm på lagret fångas upp av vattnet. Avfallsbehållaren blir dock svårare att rengöra eftersom den kommer att innehålla våt smuts. Å andra sidan blir maskinen samtidigt mycket mer kompakt och manövrerbar och behöver ingen extra borstvals.
Att åtgärda ett envist problem på lager: Borttagning av däckspår
Särskilt på större lager (höglager), kör gaffeltruckar och fordon flera kilometer varje dag från ena änden av lagret till den andra – vilket inte bara genererar damm utan också lämnar däckspår på golvet. Därför är det värt att använda ett rengöringsmedel som är speciellt utvecklat för effektivt borttagning av däckspår. Medlet ska appliceras outspädd på de smutsiga områdena och sedan lämnas några minuter att verka. Sedan använder man kombiskurmaskinen till att ta bort smutsvattnet. I slutet av rengöringsprocessen bör du skölja allt en gång till med rent vatten.
Observera: Använd inte denna metod på polymer- eller vaxbeläggningar, eftersom det finns risk att rengöringsmedlet tar bort dem.
Uppfyller era individuella krav: Vilken rengöringsmaskin är rätt för mig?
Om du köper en rengöringsmaskin – oavsett om det är en sopmaskin, sopsugmaskin, kombiskurmaskin eller en kombinationsmaskin – vill du att rengöringsprocessen ska bli bekväm, effektiv och kostnadseffektiv. När du beslutar vilken maskin du ska köpa måste du ta hänsyn till kraven på ditt lager samt kriterierna för rengöringsmaskinen.
Följande tabell innehåller en översikt över faktorer och kriterier att beakta vid köpet.
Storlek
Kriterier för lagringsutrymmet
- Beräkna lagrets yta
- Som regel måste man dra bort mellan 30 % och 50 % från maskinens teoretiska ytkapacitet = praktisk ytkapacitet
- Avvikelser kan uppstå, till exempel på grund av att man inte kör i raka linjer eller på grund av avbrott
Kriterier för maskinen
- Teoretisk ytkapacitet = körda meter × arbetsbredd vid körning på rak linje per timme
Sopmaskin/sopsugmaskin:
- För små lagerutrymmen: Manuellt drivna eller påskjutsmodeller (upp till ca 5000 m²)
- För stora lager: Åkbara maskiner
(från 5000 m²)
- Mycket smala ytor: Torrdammsugare
Kombiskurmaskin:
- För små lagerutrymmen: Kompakta modeller eller påskjutsmodeller
- För stora lager: Åkbara kombiskurmaskiner
Typ av golvunderlag
Kriterier för lagringsutrymmet
- Typen av smuts och golvbeläggningen på lagret avgör valet av borstvals/borsthuvud
- Halkfritt, kraftigt
Kriterier för maskinen
Sopmaskin/sopsugmaskin:
Välj mellan olika borstvalsar
- Standard (för en mängd olika ytor)
- Hårda (grova ytor)
- Mjuka (släta golv)
Kombiskurmaskin:
Välj mellan valsteknik och rondellteknik
- Valsar: För grovt, texturerat golv, med lämplig försopningsfunktion
- Rondeller: För släta golv
Drivning
Kriterier för lagringsutrymmet
- Lagrat material och byggnadens skick
- Batteridrivna modeller föredras vanligtvis på lager av brandsäkerhetsskäl
Kriterier för maskinen
- Batteri
- Gasol
- Förbränningsmotor
Förbränningsmotorer passar endast i välventilerade lokaler
Manövrerbarhet
Kriterier för lagringsutrymmet
- Kontrollera om det förekommer trånga ytor, återvändsgränder m.m. och om områdena är fria från föremål och möbler
Kriterier för maskinen
- Tänk på maskinens vändradie
Kostnader
Kriterier för lagringsutrymmet
- Personalkostnader, ställda i relation till den tid som sparas genom maskinell rengöring
Kriterier för maskinen
- Inköpskostnader
- Underhållskostnader
Konfiguration
Kriterier för lagringsutrymmet
- Individuell konfiguration beroende på arbetsmiljökraven
Kriterier för maskinen
- En rad olika tillbehör och extrafunktioner finns tillgängliga
- Exempel för kombiskurmaskiner: Sidoborstar, specialdäck, skyddstak, snabbladdning
- Exempel för sopmaskiner/sopsugmaskiner: Skyddstak, arbetsbelysning, punkteringssäkra däck