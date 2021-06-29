Professionell rengöring av cementgolv
Cementgolv är den vanligaste typen av putsad beläggning. Sådan golvbeläggning kräver särskild uppmärksamhet vad gäller rengöring och skötsel. Detta beror på att den inte bara måste utstå betydande påfrestningar, utan även måste uppfylla arbetsmiljökraven. För grundrengöring, underhåll och mellanrengöring behöver man därför välja rätt utrustning.
Speciella egenskaper hos cementgolv
Cementgolv är den vanligaste typen av putsad beläggning och består av sand eller grus i kombination med cementbruk och vatten. Den enda typen av golvbeläggning som används inom industrisektorn är ”hårt cementgolv”, som klarar extremt hög trafik tack vare sin tjocklek och hållfasthetsklass.
Det som gör cementgolv unikt är att när det utsätts för syror får det en struktur som liknar exponerad betong, alltså att betongen blir mer ojämn och svårare att rengöra. När det gäller högglansiga golvbeläggningar kan rengöring med starka baser (pH-värde över 10) dessutom resultera i att ytan blir matt.
Om ett cementgolv inte ytbehandlas, t.ex. med impregnering, försegling eller ytbeläggning, tenderar det dessutom att avge damm. Dessutom kan smuts och fukt snabbare penetrera materialet. Om cementgolvet inte är ytbehandlat, bör man vara försiktig vid rengöring och se till att all fukt som appliceras åter sugs upp. I detta fall bör rengöring ske endast med enstegsmetoden.
Förberedelser för rengöring (första rengöring/slutstädning på byggarbetsplatser)
Före våtrengöring kan vid behov mycket stora smutspartiklar sugas upp med en sopsugmaskin, beroende på typ och mängd. Hårt sittande smuts från byggperioden, t.ex. lack och färg, murbruk, dispersionsfärg, tjära och lim, avlägsnas försiktigt med hjälp av spatel eller kniv.
Avlägsna rester av …
- murbruk med grön skursvamp.
- dispersionsfärg genom att tillföra outspätt djuprengöringsmedel i cirka fem minuter och försiktigt bearbeta färgen med grön skursvamp. Avsluta med att skölja området noggrant. Observera: Får ej användas på självglänsande emulsioner eller polymerbeläggningar.
- Bearbeta försiktigt resterna av lack/färg/lim med universellt fläckborttagningsmedel. Tillsätt lösningsmedlet på en trasa och bearbeta resterna av färg, lack eller lim med fuktig trasa. Använd dock aldrig lösningsmedel på självglänsande emulsioner, t.ex. polymerdispersioner, eftersom beläggningen kommer att skadas.
Underhållsrengöring: Avlägsna lätt smuts
Underhållsrengöring utförs enligt enstegsmetoden. För borttagning av lätt nedsmutsning utrustas kombiskurmaskinen med röda skurborstar eller rondeller. Kombiskurmaskinen arbetar med ett lägre anläggningstryck och lägre rotationshastighet hos borstvalsen. Ett passande rengöringsmedel kan vara ett för underhålls- och mellanrengöringsmedel för industriell användning, utspätt till mellan 0,5 och 3 procent, beroende på mängden och typen av smuts. Vi rekommenderar även att du utrustar maskinen med funktionen för automatisk dosering av rengöringsmedel. Eftertorkning eller sköljning krävs inte – golvet kan beträdas direkt efteråt.
Om rengöringen inte kräver våtrengöring kan underhållsrengöring även ske med en sopsugmaskin.
Grundrengöring: Borttagning av mycket hårt sittande smuts
Smuts, såsom olja, fett och märken från bildäck, som inte går bort vid underhållsrengöring elimineras genom regelbunden grundrengöring. För detta krävs kraftfulla kombiskurmaskiner med skurrondeller. Om golvbeläggningen tillåter detta sker rengöringen i två steg med fullt anläggningstryck, med gröna skurborstar eller rondeller. Proceduren bör alltid utföras stegvis för att golvet inte ska bli för vått eller rengöringslösningen hinna torka.
Om man utöver olja och fett behöver avlägsna en skyddsfilm rekommenderar vi allround eller intensiv grundrengöringsmedel. Rengöringsmedlet späds till 50 procent för borttagning av skyddsfilmer.
Steg 1: Använd kombiskurmaskin för att belägga området som ska rengöras med rengöringsmedel och skura sedan två eller tre gånger tills all smuts har lossnat.
Steg 2: Avlägsna det smutsiga vattnet med maskinens sugramp och sugfunktion. Täck sedan hela området på nytt med rent vatten och fortsätt med enstegsmetoden: Täck med vatten – skura – sug upp.
Borttagning av bromsspår och märken från däck
För borttagning av bromsspår från gaffeltruckar eller nötning av däck använder man ett rengöringsmedel utan nitrilotriättiksyra, speciellt framtaget för detta ändamål. Applicera det outspätt på de smutsiga områdena med tryckspruta för rengöringsmedel eller sprayflaska och låt verka under några minuter. Bearbeta sedan området med kombiskurmaskin utan tillsats av rengöringslösning. Skurhuvudet ska utrustas med gröna rondellvalsar eller borstvalsar, beroende på ytans struktur (jämn eller texturerad). Nästa steg är att avlägsna smutsvattnet och därefter skölja med rent vatten (enstegsmetoden).
Observera: Använd inte denna metod på polymer- eller vaxbeläggningar, eftersom rengöringsmedlet riskerar att ta bort dem.
Rätt val: Kombiskurmaskin med rondellvals
För hårt sittande smuts och kraftig nedsmutsning rekommenderar vi att du använder en kombiskurmaskin med valshuvud för våtrengöring. Släta ytor rengörs med rondellvals. Grova och texturerade ytor skuras med borstvals. Dess höga rengöringseffektivitet beror på följande:
- Borstarna/valsarna arbetar i motsatt riktning mot varandra
- Högt och jämnt anläggningstryck (upp till 260 g/cm²) över hela arbetsbredden
- Extremt hög hastighet (max 1100 varv/min)
- Utmärkt kontakt mot golvet
Dessa egenskaper gör det möjligt att på ett säkert sätt avlägsna smutsen från golvet. Den höga hastigheten skapar även en självrensande effekt, vilket innebär att rengöringseffektiviteten är fortsatt hög hela tiden. Det är ofta onödigt att sopa golvet i förväg om man har lätt och löst sittande smuts eftersom borstvalsarna arbetar motriktat och borstar in grov smuts i sopmaskinens inbyggda skräpuppsamlare.