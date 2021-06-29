Professionell rengöring av cementgolv

Speciella egenskaper hos cementgolv

Cementgolv är den vanligaste typen av putsad beläggning och består av sand eller grus i kombination med cementbruk och vatten. Den enda typen av golvbeläggning som används inom industrisektorn är ”hårt cementgolv”, som klarar extremt hög trafik tack vare sin tjocklek och hållfasthetsklass.

Det som gör cementgolv unikt är att när det utsätts för syror får det en struktur som liknar exponerad betong, alltså att betongen blir mer ojämn och svårare att rengöra. När det gäller högglansiga golvbeläggningar kan rengöring med starka baser (pH-värde över 10) dessutom resultera i att ytan blir matt.

Om ett cementgolv inte ytbehandlas, t.ex. med impregnering, försegling eller ytbeläggning, tenderar det dessutom att avge damm. Dessutom kan smuts och fukt snabbare penetrera materialet. Om cementgolvet inte är ytbehandlat, bör man vara försiktig vid rengöring och se till att all fukt som appliceras åter sugs upp. I detta fall bör rengöring ske endast med enstegsmetoden.