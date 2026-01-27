FloorPro Tyre and Abrasion Marks Remover RM 776, 10l
Ett högaktivt specialrengöringsmedel för att ta bort gummidamm och däckmärken från industritruckar. Även effektiv för att ta bort hård nedsmutsning från olja och sot samt även polymer- och vaxskikt. Tejprester tas effektivt bort. Utan NTA.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|10
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|13
|Vikt (kg)
|10,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|240 x 200 x 305
Produkt
- Kraftfull specialrengöring för att avlägsna däck- och slitagemärken
- Löser upp spår av gummislitage och märken från industritruckar
- Tar effektivt bort olja, fett, sot och rökhartser
- Avlägsnar skikt av polymerer, vax och blekmedel
- Tar effektivt bort tejprester
- Kan även användas för slutrengöring på byggplatser
- NTA-fri
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- Fara
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Användningsområden
- Fönsterrengöring