Med CarpetPro-sortimentet rengörs och skyddas textilytor på ett skonsamt och effektivt sätt. Detta innovativa system ger minskade rengörings- och torktider och gör att det tar längre tid innan det blir smutsigt igen, vilket gör att de behandlade ytorna liksom miljön och din budget gynnas. CarpetPro-sortimentet utgår från iCapsol-tekniken som gör att smutsen kapslas in och binds. Mattor behöver inte längre sköljas eftersom de inkapslade föroreningarna bara behöver sugas upp i samband med efterföljande underhållsrengöring. Mattorna torkar fort och kan beträdas igen på nolltid.