TILLBEHÖR FÖR RENGÖRINGSMASKINER
Våra tillbehör är perfekt anpassade för noggrann och effektiv tappning, dosering och applicering av rengöringsmedel så att du kan arbeta snabbt och ergonomiskt.
KEMDOSERINGSSYSTEM
Perfekt dosering med ett enkelt knapptryck. Perfekt lösning för enkel och säker dosering av rengöringsmedel.
Perfekt dosering med ett enkelt knapptryck
Enkel och säker dosering av rengöringsmedel i sprayflaskor. Överdosering genom avsiktliga eller oavsiktliga dubbeltryckningar undviks genom en fördröjning av doseringmöjligheten efter ett tryck och först efter ett par sekunder kan man dosera på nytt. Dessutom är knappen färgkodad så man tydligt ser vilket rengöringsmedel som doseras. Detta förhindrar och förebygger att fel rengöringsmedel används.
Enkel installation
Installationen av enheten är enkel och lätt. Man behöver inte koppla in vare sig vatten eller el för att den skall fungera, allt bygger på en helt mekanisk pump och doseringen sker mellan 5 och 30 milliliter per tryck.
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