TILLBEHÖR FÖR RENGÖRINGSMASKINER

Perfekt dosering med ett enkelt knapptryck

Enkel och säker dosering av rengöringsmedel i sprayflaskor. Överdosering genom avsiktliga eller oavsiktliga dubbeltryckningar undviks genom en fördröjning av doseringmöjligheten efter ett tryck och först efter ett par sekunder kan man dosera på nytt. Dessutom är knappen färgkodad så man tydligt ser vilket rengöringsmedel som doseras. Detta förhindrar och förebygger att fel rengöringsmedel används.