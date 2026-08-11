TILLBEHÖR FÖR RENGÖRINGSMASKINER

Våra tillbehör är perfekt anpassade för noggrann och effektiv tappning, dosering och applicering av rengöringsmedel så att du kan arbeta snabbt och ergonomiskt.

DS 1 Farbcodierte Aufkleber
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KEMDOSERINGSSYSTEM

Perfekt dosering med ett enkelt knapptryck. Perfekt lösning för enkel och säker dosering av rengöringsmedel.

Perfekt dosering med ett enkelt knapptryck

Enkel och säker dosering av rengöringsmedel i sprayflaskor. Överdosering genom avsiktliga eller oavsiktliga dubbeltryckningar undviks genom en fördröjning av doseringmöjligheten efter ett tryck och först efter ett par sekunder kan man dosera på nytt. Dessutom är knappen färgkodad så man tydligt ser vilket rengöringsmedel som doseras. Detta förhindrar och förebygger att fel rengöringsmedel används.

Thanks to its modular design, the FlexoMate can be perfectly adapted to your needs

Enkel installation

Installationen av enheten är enkel och lätt. Man behöver inte koppla in vare sig vatten eller el för att den skall fungera, allt bygger på en helt mekanisk pump och doseringen sker mellan 5 och 30 milliliter per tryck.

The FlexoMate has special attachment kits to allow integration with other cleaning machines

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